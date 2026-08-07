Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru

Noční déšť ze čtvrtku na pátek na začátek demolice neměl vliv. „Včerejší déšť nebyl výrazný, takže se jen doladily poslední věci a může se poprvé střihnout,“ sdělil Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která budovu vlastní.
Zbourání nebezpečných částí stavby, jejíž železobetonová konstrukce je narušená a podle statika ji není možné zachránit, potrvá nejdéle 25 dní. Pracovat se bude každý den od 6 do 20 hodin, včetně víkendů. Demolice postupuje rychle, během pátku zmizel celý jihozápadní roh ohořelého torza.
Začátek bouracích prací si nenechaly ujít desítky lidí. Pozorovali demolici zpoza plotu nebo využili střešní terasu 21. budovy, takzvaného Baťova mrakodrapu, kde sídlí krajský a finanční úřad. Tam jim ale zakrývala výhled sousední budova.
Kvůli omezení prašnosti zkrápějí pracovníci demoliční firmy budovu vodou z přistavené cisterny. Práce provádí firma Build Synergy, již Cream vybral v soutěži. Začít měla už ve čtvrtek, ale kvůli doladění například přesného technologického postupu se zahájení ještě odložilo.
Klíčovým strojem je demoliční bagr Caterpillar 390 F UHD o hmotnosti přibližně 100 tun. Jde o jeden z největších demoličních strojů svého druhu, jehož rameno je dlouhé přes 40 metrů. „Pomocí hydraulických nůžek bude postupně rozebírat torzo budovy od nejvyšších pater směrem dolů,“ upřesnil Schmidt
Rozebírat konstrukci začal na jižní straně, kde je v sousedství výrobna pneumatik Yokohama. Pak bude pokračovat směrem k vlakovému nádraží, takže nejdříve půjde k zemi východní strana 34. budovy.
V pátek odpoledne se při bourání porouchala hydraulika demoličního bagru, technici nyní pracují na výměně potřebné součástky. „Jde o malý rutinní zákrok, který se při tak rozsáhlých demolicích stává. Nějakou dobu to nicméně potrvá,“ uvedl Schmidt před 18:00. Bourací práce začnou znova v sobotu ráno.
|
Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy
Zachovaný zůstává bezpečnostní perimetr, na který dohlíží bezpečnostní služba, s níž spolupracuje městská i státní policie. Ulice Vavrečkova tak stále zůstane uzavřená. „Režim ochrany se nemění, běží v maximálním modu, který je optimální. Může se změnit jen během Barum rally,“ poznamenal Schmidt.
Oblíbená automobilová soutěž, na kterou se do Zlína sjíždí desítky tisíc diváků, se jede příští víkend a část trasy atraktivní rychlostní zkoušky opět povede přes východní část bývalého baťovského továrního areálu.
|
14. července 2026
Cílem demoliční firmy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od chvíle, kdy objekt převzala. Zahájení demolice předcházely několikadenní přípravné práce.
Budova začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července.
O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí objektu ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.
|
Torzo výškové budovy ve Zlíně dostane demoliční firma, má ho zbourat do pěti týdnů
Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců.
Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.
|
9. července 2026
Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk už dříve řekl, že ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za více než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol.
Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
|
10. července 2026