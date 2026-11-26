Město Zlín by podle navrhovaného rozpočtu mělo příští rok hospodařit s přebytkem 30,7 milionu korun. Návrh počítá s příjmy necelých 2,9 miliardy korun a výdaji 2,869 miliardy korun. ČTK to zjistila z údajů na webu města. Zastupitelé by rozpočet měli schvalovat 10. prosince. Pro letošní rok má Zlín schválený rozpočet se schodkem 99,6 milionu korun. Příjmy by měly činit 2,719 miliardy korun a výdaje téměř 2,819 miliardy korun.
Město počítá pro příští rok s daňovými příjmy 2,415 miliardy korun, což je více než letos, kdy schválený rozpočet počítal s 2,262 miliardy korun a podle upraveného rozpočtu by mohly činit 2,279 miliardy korun. Vyšší by příští rok měly být také provozní výdaje města. V navrženém rozpočtu je na ně vyčleněno 2,562 miliardy korun, letos to bylo 2,318 miliardy korun.
Na investice je v návrhu rozpočtu vyčleněno 307 milionů korun, letos to bylo přes 500 milionů korun. Další peníze na investice se však do rozpočtu zapojují postupně. V rozpočtu na příští rok je mezi plánovanými investicemi uvedena například dostavba radnice, modernizace skateparku Bartoška, obnova zámku, přestavba bytového domu v Kamenné ulici či na Zálešné nebo dotace městské společnosti Steza na technické zhodnocení sportovišť.
Loni počítal rozpočet města s přebytkem 29,4 milionu korun, hospodaření města však skončilo schodkem 105,4 milionu korun. Příjmy činily téměř 2,865 miliardy korun a výdaje téměř 2,97 miliardy. Výsledek hospodaření ovlivnilo především zapojení finančních rezerv z minulých let na financování investic města.
Zlín nově vede koalice STAN, Zlín 21, ODS, Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, a Zlín Srdcem a Piráti. V minulém volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů.