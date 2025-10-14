Nemá jít o nezodpovědné rozhazování peněz, ale o cílenou snahu, která se nakonec finančně vyplatí. Za každého občana totiž město dostává od státu na daních po jejich přerozdělení určitou sumu, v případě Zlína činí částka 21 tisíc korun ročně.
„Ve Zlíně žije mnoho lidí, kteří zde pracují, studují nebo mají rodiny, ale nemají tady trvalý pobyt. Přicházíme proto s férovou nabídkou – kdo se přihlásí k trvalému pobytu, tomu město poděkuje peněžní odměnou,“ shrnul primátor Jiří Korec (ANO).
Zlín se inspiroval v Olomouci, kde motivační platby 10 tisíc korun zavedli letos v létě. Slibují si od nich zvýšení městských příjmů až o čtvrt miliardy korun.
Podle údajů ministerstva vnitra žije ve Zlíně 74 684 lidí, z toho je jich k trvalému pobytu přihlášeno jen 71 699. Pokud na výzvu radnice zareaguje například tisíc obyvatel, pro město to bude znamenat příjem přes 20 milionů korun, což podle Korce není zanedbatelná částka.
Uherský Brod nabízí šest tisíc po dobu pěti let
V Olomouci je rozdíl mezi žijícími a přihlášenými obyvateli přes 10 tisíc, tudíž i potenciální příjmy jsou tam vyšší. Na finanční motivaci vsadili už v roce 2022 také v Uherském Brodu, kde nabízejí roční bonus šest tisíc korun po dobu pěti let.
„Zvažovali jsme různé varianty, jak zvýšit příjmy do rozpočtu města. Toto byla jedna z nich. A vzhledem k tomu, že to udělala nedaleká Olomouc, jsme se rozhodli, že to uděláme také,“ sdělil Korec.
„Každý nový obyvatel s trvalým pobytem přináší městu konkrétní finanční prostředky, které můžeme zpětně investovat do rozvoje,“ podotkl ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). „Chceme být městem, kde lidé nejen žijí, ale i chtějí zůstat. Nabídka příspěvku je projevem důvěry i motivací zároveň,“ doplnil.
Jak na ni budou lidé reagovat, si Korec netroufá odhadnout. „Uvidíme, jestli to bude zajímavé například pro studenty univerzity. Někdo se sem také mohl přiženit a přestěhovat, ale trvalé bydliště si nechal na původní adrese,“ uvažuje primátor. „My je teď chceme motivovat k tomu, že nastala ta správná doba, aby si je přepsali.“
Zlín před pár lety o více než tisíc obyvatel přišel, když Brno a některá další univerzitní města v nedalekém okolí zaváděla parkovací modré zóny. Rezidenti s trvalým bydlištěm totiž mají výhodnější podmínky. Zlín je plánuje také, což může být další impulz pro některé obyvatele, aby si přepsali trvalé bydliště.
Zlínská výzva bude platit jen tento rok
Opozice se vyjadřuje částečně rezervovaně. „Vítáme iniciativu v tomto směru, nicméně neschvalujeme způsob,“ řekl opoziční zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21).
Finanční motivaci nepovažuje za vhodnou, upřednostnil by slevové a benefitní karty, které by lidi s trvalým bydlištěm opravňovaly k různým slevám, třeba při parkování.
„Rozumíme však tomu, že město nemá jinou možnost, protože systém rozdělování peněz státu pro města a obce je pro Zlín diskriminační a nevýhodný,“ uvedl Dudák. Podle něho zastupitelé a členové komisí z hnutí Zlín 21 upozorňují vedení města na nutnost hledání dalších příjmů do městské kasy dlouhodobě. „Pokud to bude dobře nastavené a bude to pro město přínosné, tak to není krok špatným směrem,“ míní opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN).
„Může to být zajímavé pro studenty a osobně znám lidi, kteří tady dlouhodobě pracují, ale trvalé bydliště mají jinde. To není férové, protože využívají služeb města, které za ně nezískává peníze, aby je mohlo zkvalitňovat,“ domnívá se.
Simkovič naznačil, že by měly být podmínky výzvy nastaveny tak, aby se nedala zneužívat. Například tím, že si někdo trvalé bydliště nahlásí, dostane peníze a za rok zase odhlásí. To se ale bude moci stát. Nicméně podle města ne moc často.
„Nemůžeme říct, že se nemůže stát, že se pak někdo odhlásí. Ale tato kampaň míří na ty, kdo ve Zlíně dlouhodobě žijí,“ sdělil Korec.
Zájemce bude muset mít trvalé bydliště ve Zlíně nejméně do poloviny příštího roku, kdy bude radnice peníze vyplácet.
Magistrát současně nepřemýšlí o tom, že by podobnou výzvu vypsalo i příští rok. Podle něj by to postrádalo smysl. „Kdybychom to dělali každý rok, tak bychom šli spíše cestou, že děláme nábor občanů odkudkoliv, což není naším cílem,“ vysvětlil Korec.
Ke změně trvalého bydliště a získání nového občanského průkazu stačí jedna návštěva úřadu. Zájemce si může prostřednictvím rezervačního online systému zvolit termín návštěvy. Pak musí prokázat, že ve Zlíně bydlel nejméně od 1. října a nesmí mít vůči městu žádné dluhy.