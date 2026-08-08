Demoliční práce běží podle plánu, informoval iDNES.cz Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která budovu vlastní.
„Dnes se zřítila západní třetinka. Tam, kde začala demolice nejvíc zasaženého torza ze západní strany, když odstříhali asi dvacet procent, tak se to zřítilo celé,“ přiblížil mluvčí s tím, že statik s touto variantou počítal právě proto, že tato část torza byla po požáru v nejhorším stavu. „Možnost samozřícení tady byla největší. To se také vyplnilo. Směry byly dobré, nikomu se nic nestalo,“ doplnil.
To trochu změnilo naplánovaný harmonogram prací, takže kolem poledne se přestalo stříhat a nastoupily menší stroje. „Ty pročišťovaly bezpečnostní perimetr, aby se tam mohl vysoký stroj vrátit a začít stříhat druhou část,“ přiblížil Schmidt.
Bourací práce jsou naplánované na 25 pracovních dnů, zhotovil demolice má v této lhůtě rezervu, protože stříhání je velmi pracné, nejde urychlit.
Zádrhel se objevil v pátek, stotunový vysoký kolos, který stavbu stříhá patro po patru, zastavila závada. „Stává se, že když padají ty velké železobetonové kusy z velkých výšek, že občas trefí rameno. Je tam spousta kabeláže, hydraulika a jedna hadice se poškodila a musela se vyměnit,“ vysvětlil Schmidt. „Včera (v pátek, pozn. red.) už nemělo smysl to v podvečer ještě na hodinu zapínat, takže se začalo dnes ráno. Jelo se od devíti do dvanácté, kdy došlo k zamozřícení a pak nastoupily malé bagry,“ dodal.
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Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru
Demolici zčásti zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími, ve které byly zejména sklady a kanceláře, zajišťuje stavební firma Build Synergy z Třince, která se specializuje mimo jiné na komplexní demolice. Speciální bagr firma nasazuje na demolice rozsáhlých staveb v zastavěných oblastech a ve stísněných prostorech, kde je nezbytné využít precizní přístup.
„Pro tyto extrémní demolice nasazujeme náš stotunový největší demoliční stroj Caterpillar 390 F UHD, který nám umožňuje efektivně a bezpečně zvládat i ty nejnáročnější demolice,“ uvádí firma na svých stránkách.
Bagr hydraulickými nůžkami postupně od shora dolů sestříhává jednotlivá zničená patra. Po dopadu trosek budovy na zem místo okamžitě zkrápí vodou přistavěná cisterna, aby omezila prašnost v okolí. Místo je oplocené, řada lidí si práce natáčejí zpoza plotu, demolice se objevuje i ve videích na sociálních sítích.
Budova začala hořet 9. července, hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí objektu ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.
Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý obuvnická firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Vyšetřování příčin požáru, který se obešel bez zranění, bude zřejmě trvat několik měsíců. Dosud nebyla vyčíslena ani škoda. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.
V budově měly sklady či zázemí kromě Vasky také výrobce sportovního oblečení Alpine Pro, skupina Packeta provozující službu Zásilkovna nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol.