Zlín staví centrální hřiště pro děti. Části opozice se nezdá cena a lokalita

Milan Libiger
  9:12aktualizováno  9:12
Zlínská radnice staví na Vysoké Mezi rozsáhlé centrální dětské hřiště s mnoha hracími prvky, dráhou a hygienickým zázemím. Vyjde na 40 milionů korun, hotové má být příští rok v létě. Podle části radniční opozice by však bylo lepší, kdyby vzniklo více menších hřišť za méně peněz.
Rozsáhlé centrální dětské hřiště roste na Vysoké Mezi na ploše asi 3 100 metrů čtverečních, hotové má být v létě 2026. Dominantou bude velká pirátská loď. (prosinec 2025) | foto: město Zlín

„Nové centrální hřiště se stane místem pro rodinné výlety a dětská dobrodružství. Na ploše přibližně 3 100 metrů čtverečních najdou malé děti vše, co si jen mohou přát,“ přislíbil náměstek primátora Michal Čížek (ANO), který má tuto oblast v kompetenci.

Město postaví rovněž novu lávku, která hřiště propojí přes potok se sousední cyklostezkou. (prosinec 2025)

Podle něho jde spíše o sportovně-rekreační areál než o dětské hřiště. Určen je dětem od tří do dvanácti let. „Hlavní dominantou bude velká pirátská loď, která se stane středobodem dětských her,“ nastínil.

Kolem budou prolézačky, speciální dráha pro odrážedla a kolečkové brusle, dále věž se skluzavkami, herní sestava ve tvaru recyklačního vozu, houpačky, trampolíny i dvě hřiště pro míčové hry. Město postaví rovněž novu lávku, která hřiště propojí přes potok se sousední cyklostezkou.

Celý prostor bude bezbariérový a hlídaný kamerami. Jeho součástí bude zázemí s WC i přebalovacím pultem, různá místa k sezení, stoly, pítko, stojany na kola a odpadkové koše. K občerstvení bude sloužit food truck, automaty na kávu a nealkoholické nápoje.

„Jako otec dvou malých dětí jsem se nechal inspirovat jinými hřišti u nás i v Evropě. Tento projekt jsme s odborem plánovali dva roky,“ poznamenal Čížek.

Náklady jsou 40 milionů korun. Opoziční zastupitel Ondřej Slováček (Zlín 21) výstavbu hřiště vítá a oceňuje i jeho navrženou podobu. „Problém však vidím ve výši nákladů a také ve zvolené lokalitě. Je špatně dostupná, a proto bude nutné postavit nový most, což téměř zdvojnásobí celkové náklady,“ míní.

„Dalším limitem je velmi omezená možnost parkování, i když se s menším parkovištěm počítá. Náklady na výstavbu tak budou vysoké,“ domnívá se Slováček. Podle něho by bylo lepší postavit více menších projektů za méně peněz v různých částech města.

„To, co tam má být, určitě přispěje ke zvýšení možností pohybu dětí. Věřím, že radniční odbory, které to dávaly dohromady, správně vybraly lokalitu a že to obyvatelé města ocení,“ reagoval opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

„Věřím, že cena je odpovídající. Ceny za takové projekty jsou dlouhodobě hodně vysoké,“ doplnil Simkovič.

Celý prostor bude bezbariérový a hlídaný kamerami. Jeho součástí bude zázemí s WC, občerstvení zajistí food truck a automaty. (prosinec 2025)

Město postaví rovněž novu lávku, která hřiště propojí přes potok se sousední cyklostezkou. (prosinec 2025)

Podle primátora Jiřího Korce (ANO) vyjde lávka na zhruba 8 milionů korun a bez ní by projekt nedával smysl. V případě parkování upozorňuje i na nedaleká velkokapacitní parkoviště, například před obchodním centrem na Vršavě.

„Máme kvalitní MHD a hřiště je u páteřní cyklostezky, takže pokud člověk chce, tak má možnosti dostat se tam jinými prostředky,“ vzkázal Korec. Upozornil i na to, že v různých částech města jsou dostupná menší dětská hřiště, celkem je jich ve Zlíně 250.

„Chybělo nám jedno centrální hřiště, které bude mít větší rozsah a bude spádové pro ty, kdo nechtějí jít na procházku kolem domu jenom na půl hodiny,“ naznačil primátor. „Neovlivníme, za kolik nám to postaví stavební společnosti. Ovlivníme jen návrh, který je takový, aby dával smysl.“

Podle Korce se kritika objevit může, půjde ale o úhel pohledu. „Myslím si, že takové hřiště ve Zlíně má být. Děláme to pro rodiny s dětmi,“ sdělil.

„Za mě je hřiště adekvátně vybavené,“ je přesvědčený Čížek, podle něhož by například WC mělo být u každého většího hřiště.

Workoutové prvky, jež byly na starém hřišti na Vysoké mezi, se přesunou na nedalekou Zálešnou.

Město chystá také modernizaci a rozšíření skateparku v Bartošově čtvrti za až 70 milionů korun, což opozice kritizuje jako příliš nákladné. Vedení radnice argumentuje tím, že kromě nového skateparku tam vzniknou dvě nová víceúčelová hřiště a hřiště na parkour, také zázemí, prodejní stánky, chodníky či osvětlení, možná půjčovna sportovních prvků, jejíž střecha je navržena jako částečně krytá tribuna.

Galerie Gong vystavuje jedinečnou kolekci 183 dřevořezů Heleny Salichové

12. prosince 2025  13:16

