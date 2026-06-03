Zlatý střevíček, hlavní cenu Zlín Film Festivalu, získaly egyptský film Všechno nejlepší, polský snímek Ministranti, dánský snímek Bez tíže a švýcarský animovaný film Pštros. Snímek Ministranti dostal na festivalu dvě ceny, zaujal také ekumenickou porotu. Dvě ceny obdrželi také tvůrci britského animovaného filmu Lavice pro neposlušné, kromě zvláštního uznání mezinárodní odborné poroty pro krátký animovaný film pro děti film dostal také cenu dětské poroty. Dvě ocenění si odnesl rovněž irský snímek Trad, oslovil mládežnickou porotu, dostal i Zlaté jablko – cenu města Zlína za divácky nejúspěšnější celovečerní film.
Festival se letos konal 66. rokem, začal 28. května, dnes se předávaly ceny na závěrečném galavečeru. Organizátoři udělili Zlatý střevíček za přínos kinematografii pro děti a mládež herci Petru Kostkovi.
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti získal egyptský snímek Všechno nejlepší. Cenu Karla Zemana za vizuální ztvárnění filmu v kategorii celovečerního filmu pro děti dostal dánský snímek Mira. Zvláštní uznání udělila odborná porota německému snímku Koschka.
Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež udělila Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro dospívající snímku Ministranti. Film, který režíroval Piotr Domalewski, je o dospívajících ministrantech bouřících se proti lhostejnosti dospělých i církevních institucí vůči nespravedlnosti, kterou denně zažívají ve svém okolí. Vezmou proto věci do vlastních rukou, začnou odposlouchávat zpovědnici a napravují křivdy. Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež dostal dánský film Bez tíže. Zvláštní cena připadla slovensko-česko-polsko-belgickému snímku Potopa režiséra Martina Gondy.
Držitele Zlatého střevíčku za nejlepší filmy pro pro děti, dospívající a mládež spojuje také téma odvahy. "Všichni protagonisté, kteří ve filmech vystupují, museli prokázat nějakou odvahu. Jsou to filmy, které zároveň přinášejí naději, inspiraci. Jsou to filmy z různých koutů světa a je to o tom, že protagonisté se musejí vyrovnávat s určitými nesnadnými situacemi, ale všechny jsou vždycky nějakým způsobem vyřešeny," řekla ČTK umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film pro děti dostal švýcarský snímek Pštros. Zvláštní uznání poroty má britský snímek Lavice pro neposlušné. Cena Hermíny Týrlové za nejlepší krátký animovaný film pro děti do šesti let připadla polskému filmu Malý objevitel.
Dětská porota vybrala za nejlepší celovečerní film pro děti britsko-kanadsko-americký film Dýňová Lhota. Cenu diváků ČT :D za nejlepší krátký animovaný film pro děti dostaly Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence: Jak šli gratulovat. Večerníčkův řád dostal dramaturg a scenárista České televize Jiří Chalupa.
V soutěži studentských filmů Zlínský pes má hlavní cenu mexický snímek Rodinné odpoledne. ECFA Doc Award za nejlepší evropský dokument pro mladé publikum putuje belgicko-francouzskému filmu Rašíd, chlapec ze Sindžáru. Ekumenická porota kromě hlavní ceny pro film Ministranti udělila i zvláštní cenu brazilskému snímku Gugův svět. Na festivalu byla dnes také předána cena Technologické agentury ČR. Získala ji krátká animace Procházka časem, kterou vytvořili žáci páté třídy Dora Volfová a Alan Veselý z Ateliéru Aniděti.