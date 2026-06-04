Herci vzpomínali na Arabelu: Menšík byl úžasně zábavný, Sovák zase morous

Pavel Stojar, ČTK
  9:23
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Během své umělecké dráhy se herci setkávají s různými typy scenáristů. Někteří se účastní celého natáčení a pedantsky lpějí na tom, aby aktéři přesně odříkávali své texty. Jiní jsou tolerantnější a dávají režisérům i hercům větší prostor. A takový byl Miloš Macourek.
Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na...

Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na natáčení seriálu Arabela. (červen 2026) | foto: Zlin Film Festival

Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na...
Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na...
Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na...
Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na...
14 fotografií

Od narození tohoto kroměřížského rodáka letos uplyne sto let. I proto se něj i na jeho legendární seriál Arabela vzpomínalo při zlínském filmovém festivalu.

Na scénáři, který vznikal na poptávku německé televize, pracoval přímo s režisérem Václavem Vorlíčkem. „Rozuměli si. Moc dobře mezi nimi fungovala určitá chemie,“ zavzpomínala herečka Jana Nagyová, která ztvárnila titulní roli Arabely. „A když byl Miloš Macourek na place, moc do natáčení nekecal.“

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Slavný seriál jí převrátil život naruby. „Zajímavé je, že od dob Arabely mám v Česku daleko více a náruživějších fanoušků než doma na Slovensku,“ připomněla Nagyová, která pochází ze slovenského Komárna.„ Slováci zkrátka mají pocit, že Arabela není jejich seriál.“

Možná i proto poté, co se v roce 2021 vrátila k filmu, natáčí jen v Česku, a ne na Slovensku. „Každopádně jsem za to moc vděčná a raduju se z toho, že jste mi zůstali věrní,“ řekla přítomnému publiku a sklidila za to bouřlivý potlesk.

Seriálu je za mnohé vděčný i režisér Ondřej Kepka. Jako desetiletý ztvárnil Honzíka. „Je to sice taková nálepka, kterou na sobě mám celý život, ale v tom nejlepším smyslu slova,“ uznal.

Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na natáčení seriálu Arabela. (červen 2026)
Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na natáčení seriálu Arabela. (červen 2026)
Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na natáčení seriálu Arabela. (červen 2026)
Jana Nagyová a Ondřej Kepka na zlínském filmovém festivalu vzpomínali na natáčení seriálu Arabela. (červen 2026)
14 fotografií

Zároveň si není jistý, jestli bylo dobře, že jeho dráha u filmu začala takto oblíbeným seriálem. „Laťka byla nastavená velmi vysoko,“ přiznal. „Někdy mě docela trápí, když vidím, jak dnes vznikají filmy ve srovnání s Arabelou. I ty moje.“

Když začal uvažovat o studiu režie a svěřil se s tím Vorlíčkovi, vůbec jej nebral vážně. „Vnímal to jako legraci,“ vzpomíná Kepka.

„Když byl u přijímací komise, všichni mi říkali, že to mám bezva, že nebudu mít žádný problém. Ale kdepak, on mě nevzal. Dostal jsem se až napodruhé do ročníku k Dušanu Kleinovi. Takže žádná protekce.“

Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)

Přestože seriál se poprvé vysílal v roce 1980, spoustu zážitků si oba stále živě vybavují. Pokud jde o starší herecké kolegy, nejraději vzpomínají na Vladimíra Menšíka.

Ten dokázal podle nich vymýšlet neuvěřitelné kousky a byl velmi spontánní. Třeba ve scénce, kdy zastřelil vlka, pak se probudil s puškou v posteli a začala hořet peřina.

„Úplně neuvěřitelně při tom nadával. To se ani nedá nahlas říct, co z něho lezlo za slova,“ smál se Kepka. „Nebyl schopný to říct slušně. Všechno se pak muselo přemluvit. Pokud ale někdo umí odezírat ze rtů, pozná, co doopravdy říkal.“

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Menšík si také vychutnával situace, u kterých tušil, že se třeba kvůli nějakému přebreptu budou muset točit znovu. „To vždycky nadešla jeho chvíle a on rozbalil nějakou strašnou hovadinu, kterou nás sejmul,“ doplnil herec.

Podle Nagyové byli Menšík s režisérem Vorlíčkem sehraná dvojka. „Málokdo jiný by si k němu něco takového mohl dovolit,“ zdůraznila herečka.

„Pan Vorlíček většinou spolupracoval se svou stálou partou herců, které obsazoval stále dokola. Čest výjimkám, jako jsme byli my dva.“ Tito herci šli z jednoho jeho filmu do druhého, a tak dobře věděl, co od nich může očekávat.

Mezi Brodským a Brejchovou to vřelo

„Méně srandovní byl pan Jiří Sovák. To byl takový morous, pořád si na něco stěžoval a nadával, stále mu něco mu nesedělo,“ zavzpomínala Nagyová. „Ten srandičky nedělal.“

Naopak seriálový král a Arabelin tatínek Vlastimil Brodský byl k mladým hercům velmi milý a shovívavý. „Choval se k nám s Dádou Patrasovou, jako bychom byly jeho skutečné dcery. To bylo moc pěkné,“ ocenila.

Tehdy se rozpadalo Brodského manželství s představitelkou královny Janou Brejchovou a atmosféra mezi nimi byla napjatá.

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„Přesto k ní byl velmi džentlmenský: Janičko sem, Janičko tam,“ popsala slovenská herečka. „Chtěl konflikty vždy uhladit, aby nebylo poznat, že se právě rozvádí, ale my jsme to samozřejmě věděli.“

Úžasné vzpomínky má Nagyová i na Stellu Zázvorkovou. „Byla živelná, taková ženská obdoba pana Menšíka,“ podotkla. „Naproti tomu paní Janžurová je velká fantastická komička, ale když se netočilo, sedla si sama bokem, nasadila brýle a štrikovala. Pletla a pletla a nikoho kolem sebe si nevšímala.“

Zlín Film Festival letos přilákal do kin 24 tisíc diváků

66. ročník Zlin Film Festivalu začal ve čtvrtek 28. května 2026.

Zlín Film Festival letos přilákal do kin téměř 24 tisíc diváků. Na doprovodný program zavítalo asi 95 tisíc lidí. Návštěvnost byla podobná jako loni. Na dopolední projekce přišlo při návštěvách školních kolektivů 10 800 žáků. Festival uvedl 300 filmů z rekordních 57 zemí.

Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež dostal herec Petr Kostka. Ocenění při zahájení převzal i výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha, také loutka Hurvínek, která letos slaví sto let.

Novinkou letošního ročníku byly veřejně přístupné zahajovací a závěrečná filmová projekce, nová Zlinfest zóna v sadě Svobody určená pro setkávání diváků a filmových tvůrců nebo nová koncepce odborného programu. Propojila filmový průmysl, podporu mladých talentů, herní sektor i témata duševního zdraví dětí a mladých lidí.

Hvězdu na chodníku slávy mají nově herci Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík. Mezi takzvané Young Stars, mladé nadějné hvězdy, zařadili organizátoři filmové přehlídky Emu Businskou, Filipa Františka Červenku, Tadeáše Moravce a Tomáše Webera.

Příští ročník bude od 27. května do 2. června 2027.

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