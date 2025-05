FC Zlín oslavil postup do fotbalové Chance ligy i ohňostrojem po posledním zápase sezony. (květen 2025) | foto: Luděk Ovesný, MF DNES

Ta akci zakázala v souvislosti s hnízdištěm čápa bílého vzdáleného zhruba kilometr i kvůli nedělnímu ohňostroji, kterým zlínští fotbalisté oslavovali svůj postup do první ligy.

Zlínští fotbalisté budou součástí čtvrtečního zahájení dětského filmového festivalu, když svůj mistrovský pohár a postup do nejvyšší soutěže přijdou s fanoušky oslavit na náměstí Míru v rámci akce Den nekonečných možností. Nepříjemným faktem je, že právě jejich oslavy o uplynulém víkendu přispěly k tomu, že letošní festival přijde o oblíbený zahajovací ohňostroj.

„Na sociálních sítích jsme před časem v neformální diskusi viděli, že lidé většinou světelnou show nechtějí. Třeba kvůli zvířatům. Sami jsme o tom také diskutovali a dospěli k závěru, že letos uděláme ohňostroj naposled. Na začátku tohoto týdne nám to ale inspekce životního prostředí zakázala,“ informovala dnes na tiskové konferenci k festivalu výkonná ředitelka Jarmila Záhorová.

„Dostali jsme podnět, který upozorňoval na možné rušení či ohrožení zvláště chráněných druhů ptáků v okolí odpalu. Na základě šetření jsme dospěli k závěru, že uspořádání ohňostroje by mohlo mít na ptáky negativní vliv. Hnízdí zde čáp bílý a jsou zde i další další zvláště chráněné druhy jako například kavky či rorýsi,“ konstatovala mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Zároveň potvrdila, že k rozhodnutí přispěly také stížnosti na ohňostroj, který se uskutečnil ve Zlíně uplynulou neděli.

„V jeho důsledku mělo dojít k vyplašení hnízdících čápů, kteří měli opustit hnízdo a vrátit se až následující den. Vzhledem k uvedenému je proto riziko při uspořádání ohňostroje v rámci filmového festivalu ještě výraznější, neboť ptáci již tuto rušivou činnost mají spojenou se stresem, a hrozí, že hnízdo opět opustí,“ doplnila.

Ohňostroj pořádal FC Zlín a kritika ohledně jeho hlučnosti i délky se k němu snesla i na sociálních sítích.

„Trval poměrně dlouho a byl to opravdu velký randál. Vadí to samozřejmě hlavně zvířatům, ale bylo to i pozdě v noci, takže spát se u toho nedalo,“ postěžovala si jedna z obyvatelek města.

Ohňostroj se konal na fotbalovém stadionu. Podle informací iDNES.cz k němu dorazila také policie, a to na základě stížností lidí z okolních domů, kterým vadilo, že hluk ruší hnízdící čápy v okolí. Policisté také u klubu kontrolovali povolení akce, které měl k dispozici.

Organizátorům festivalu je zákaz pyrotechnické show líto, rozhodnutí však akceptují. „Na příští rok už připravujeme variantu, kterou zatím nebudeme prozrazovat,“ sdělila Záhorová.

Podobně vedla nedávná rozhodnutí k zákazům ohňostrojů například v Libereckém kraji v Chrastavě a Frýdlantě.