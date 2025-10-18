Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Milan Libiger
  9:52aktualizováno  9:52
Město Zlín začíná stavět další část cyklotrasy, která propojí centrum se sídlištěm Jižním Svahy. Povede od tamní budovy Univerzity Tomáše Bati k 1. segmentu v Okružní ulici.

Cyklostezka na Jižní Svahy ve Zlíně. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Měří sice jen pár set metrů, ale město delší dobu hledalo vhodné technické řešení, které by bylo pro cyklisty bezpečné a příliš nezkomplikovalo už dost složitou dopravu.

„Za cíl tohoto volebního období jsem si dal propojit naše největší sídliště Jižní Svahy s centrem a navázat ho na páteřní síť cyklostezek. Tento úsek je posledním krokem, kterým tento cíl naplníme,“ zmínil náměstek primátora Michal Čížek, jenž má v kompetenci dopravu.

Smíšená trasa pro cyklisty a chodce povede ulicemi Slunečná a Nad Stráněmi v místě stávajících chodníků. Součástí investice za téměř osm milionů korun, z nichž většinu pokryje dotace, je vybudování vyvýšeného přechodu pro chodce i cyklisty a zvýšených křižovatek. Tato opatření mají zvýšit bezpečnost.

„Obyvatelé sídliště musejí počítat s dopravním omezením. Jedná se o dočasné zábory parkovacích míst. Místní dopravní omezení mohou stáhnout provoz do jednoho pruhu,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. „Po celou dobu výstavby, až na výjimku při pokládce asfaltu, bude možné vjíždět do slepé ulice Slunečná,“ doplnil.

Hotovo může být do konce roku

Stavební práce začaly ve druhé polovině září, a pokud bude dělníkům přát počasí, skončí ještě v letošním roce. Tato trasa naváže na smíšenou cyklostezku, která vede od Baťovy vily kolem sídla Tepla Zlín k budově univerzity na sídlišti.

Komfort propojení sídliště s centrem se zvýší i díky tomu, že radnice nedávno dokončila cyklotrasu, která vede od křižovatky u supermarketu Lidl po levé straně ulice K Pasekám. Jedna její větev pokračuje rovně ke Zlínským Pasekám a končí u rondelu poblíž čtvrti Mokrá. Druhá stoupá podél Okružní ulice na sídliště a končí v Luční ulici. Přejet na horní větev umožňuje nový přechod i pro jízdní kola.

Město také posunulo zastávku městské hromadné dopravy Pod Babou ve směru do centra blíže k sídlišti. Místo dvou přechodů tam vybudovalo jeden, ovšem se semafory, aby byl bezpečnější. S pracemi, které nabraly zhruba měsíční zpoždění, začalo loni v létě.

Během letošního roku má přibýt další smíšená cyklostezka, také přímo v centru města. A to v části Vodní ulice, v úseku od kruhové křižovatky po přechod, po němž se přechází do ulice Zarámí, včetně navazujícího chodníku. U přejezdu na Čepkov navíc vznikne šikana se zábradlím, aby tam cyklisté zpomalili.

