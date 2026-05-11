„Omezení stání dodávek a dalších velkých vozidel na celých Jižních Svazích bylo jedním z mých předvolebních závazků. Jasně jsem slíbil, že rezidenti nebudou muset bojovat s vozy, které zde svou délkou zabírají více parkovacích míst nebo znemožňují hladký výjezd,“ zmínil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.
„Připomínám také, že karavany a speciální vozy by měli majitelé zaparkovat na soukromé nebo pronajaté pozemky, nikoli na veřejná parkovací stání, kde tato místa dlouhodobě blokují,“ říká Čížek.
Dodávky budou moci od května parkovat pouze na parkovišti, které vzniklo na místě po betonovém obchodním torzu. A na části parkoviště pod prvním segmentem. Součástí změn je také to, že karavany a obytné přívěsy už nebudou moci stát u ulice Okružní, poblíž bývalého torza.
„Město zároveň připomíná, že v uplynulých letech vznikly na Jižních Svazích desítky nových parkovacích ploch, což výrazně pomohlo zvýšit dostupnost parkování pro rezidenty,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.
Zákaz vyvolal názorový střet
Podle Melzera mají nová opatření tento trend podpořit a zamezit divokému parkování, na které obyvatelé Jižních Svahů radnici opakovaně upozorňovali. Sídliště ale nadále trpí akutním nedostatkem míst, zejména některé jeho ulice, kde není možné ve večerních hodinách zaparkovat.
„Nechcete to udělat v celém Zlíně? Na Podhoří je to s dodávkami taky docela peklo,“ napsal na sociální sítě Radek Baďura. Další lidé navrhovali například Malenovice.
„V naprostém pořádku. Lidé si nakoupí věci, které používají sezónně a nemají je kde parkovat, tak je nechají 330 dnů na sídlišti,“ pochválil radnici Milan Solař.
„To není řešení, samé zákazy. Ta auta někde musejí parkovat,“ zmínil Zdeněk Sigmund. „Takže když ke mně přijede dělník v dodávce nad pět metrů, tak může vyložit vercajk, materiál a pak jet zaparkovat někde dva kilometry daleko a zpátky dojet trolejbusem?“ poznamenal Jiří Barbl.
Lidé si také nebyli jistí tím, jestli nebudou moci na sídlišti parkovat s delšími osobními či dodávkovými vozy, ovšem určenými pro přepravu lidí. Těch se omezení netýká.
„Neřeší se, jestli je vozidlo firemní, nebo osobní, ale jestli je delší než pět metrů, a je, či není určeno k přepravě osob,“ odpovídala radnice.
„Pokud se dodávka vejde do jednoho parkovacího stání, mělo by to být v pořádku. Hlavní cíl je vymístit auta, co blokují dvě místa,“ znělo další vysvětlení magistrátu. Omezení pro velká vozidla se nevztahují na krátkodobé stání, například při stěhování.
Město plánuje také změnu na parkovišti v Přílukách, kde bude platit zákaz pro všechna jiná vozidla, než jsou osobní auta. Parkoviště vzniklo s přispěním dotace, která má v podmínkách plnění tohoto zákazu.
Větší dopravu omezují také jiná města ve Zlínském kraji. Zákazy stání pro ně platí v částech Vsetína či Otrokovic. V Kroměříži a Uherském Hradišti zase omezují auta podle jejich váhy.