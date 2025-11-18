Rok do obecních voleb: Korec chce obhájit, ve Vsetíně hodlá ANO sesadit Čunka

Pokud by Jiří Korec v čele kandidátky hnutí ANO uspěl v komunálních volbách příští rok na podzim, mohl by se stát nejdéle souvisle působícím starostou či primátorem v čele Zlína. Dělil by se o tuto pozici s Dominikem Čiperou, který město řídil dvanáct roků, a to v letech 1932 až 1944. Korec by byl v jeho čele také dvanáct roků.
Samozřejmě jenom za předpokladu, že po svém případném zvolení vydrží v primátorském křesle až do konce svého už třetího volebního období, tedy do roku 2030.

„Vnímám to a je to pro mě jedna z výzev,“ přiznal Korec. „Nehodnotím to ale tak, že ten, kdo je tam nejdéle, je nejlepší. Nemyslím si, že se to tak dá říci. Budu ale rád, když se to podaří,“ doplnil.

Potvrdil svůj záměr obhajovat, ačkoliv čela kandidátek budou známá zřejmě až příští rok na jaře.

Primátor, který si nedělá nepřátele. Kariéra Jiřího Korce stoupá

„Budu s pokorou a rád vést kandidátku a udělám všechno pro to, abychom zase vyhráli a já jsem se stal primátorem,“ zmínil Korec. „Když tuto šanci dostanu, tak se budu snažit naložit s ní co nejlépe.“

Primátorem se stal poprvé v roce 2018, kdy mu bylo 32 let. Byl tehdy nejmladším politikem, který město v jeho historii řídil.

Korec má podporu hejtmana Holiše

Dnes hovoří o tom, že chce pokračovat v rozpracovaných velkých projektech (město už několik roků připravuje například opravu Velkého kina či náměstí Míru) a zasadit se o to, aby se změnilo rozpočtové určení daní ve prospěch Zlína. To je však především na vládě a poslancích. Korec kandidoval také v letošních poslaneckých volbách. Z posledního místa se díky kroužkování téměř dostal do Sněmovny.

Zlínský primátor navštívil Čínu, sklízí za to kritiku od opozice i kolegů v koalici

Ve svém záměru pokračovat v čele Zlína má podporu hejtmana a krajského předsedy ANO Radima Holiše. „Uvnitř ANO jsme to ještě neřešili, ale vždycky vítám kontinuitu práce. A vnímám také, že město Zlín má nachystáno řadu projektů, které je třeba dotáhnout,“ poznamenal Holiš.

O lídrovi by podle něho mělo být jasno příští rok na jaře. Schvalovat ho bude také předsednictvo hnutí, jehož je Holiš členem.

Hnutí ANO plánuje, jak za rok odstavit vsetínského starostu Jiřího Čunka

ANO má po letošních poslaneckých volbách, jež vyhrálo s 35 procenty hlasů, ambici obsadit čelní posty na radnicích ve všech pěti větších měst kraje. Ve Vsetíně hodlá sesadit Jiřího Čunka z KDU-ČSL, který město vede s přestávkami už patnáct let.

„Bude to úkol pro místní organizaci ve Vsetíně,“ naznačil Holiš. „Měli by složit kandidátku tak, aby její ambicí bylo místo starosty ve Vsetíně.“ Čunek řekl, že s tím nemá problém a považuje za legitimní, že chce ANO křeslo starosty.

Všechno za ně dělá Babiš, říká Čunek

„Každá strana to má chtít a má pro to také něco dělat. Oni pro to ale zatím udělali jenom to, že jsou Babišovi. Zatím za ně všechno udělal Babiš,“ reagoval Čunek.

Ještě se nevyjádřil k tomu, zda bude chtít starostovskou pozici ve Vsetíně obhajovat. Ani termín, do kdy se hodlá rozhodnout.

„Záleží to na mnoha jiných okolnostech,“ nastínil Čunek, jenž je také senátorem a krajským zastupitelem. „Ne na tom, že bych nechtěl pro Vsetín něco dělat. Mám spoustu jiných věcí. V tuto chvíli nevím, zda budu kandidovat.“

Nejsem nekritický uctívač Babiše, říká nový starosta Kroměříže

Naopak jasno o tom, že chce ve starostovské kanceláři setrvat, má starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z ANO. Ve funkci je první volební období.

„Pokud mi členská základna hnutí ANO dá důvěru, tak bych se rád z pozice jedničky na kandidátce do komunálních voleb příští rok o funkci starosty ucházel,“ předestřel Opatrný. „Máme totiž rozpracované různé projekty a stále vidím možnosti rozvoje města.“

Jedenáct let je v pozici starosty Uherského Hradiště Stanislav Blaha z ODS. Na dotazy ohledně své kandidatury příští rok na podzim MF DNES pouze sdělil, že na ně ještě nemá odpověď.

Blaha byl od roku 2017 také poslancem, ale v letošním volbách jako lídr Spolu pozici neobhájil, protože ho díky preferenčním hlasům přeskočili kandidáti za ním.

Blaha doplatil na kroužkování. Matadora Sněmovny přeskočili i mladší lidovci

Už čtvrté volební období chce příští rok načít starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek z ANO. I když je také poslancem, má snahu pokračovat v čele radnice a ucházet se o pozici jedničky ANO.

„Cítím podporu lidí v místní organizaci ANO i obyvatel Valašského Meziříčí. V posledních volbách jsem dostal velké množství preferenčních hlasů. Beru to jako závazek a impulz do další práce,“ sdělil Stržínek. „Máme také rozjetých spoustu velkých projektů, ve kterých bych chtěl pokračovat.“

