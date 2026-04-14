Ve zlínské kovárně si pochutnali. Obědové menu jim uvařil michelinský šéfkuchař

Jana Fuksová
  12:32aktualizováno  12:32
Obvykle připravuje čtyřchodové menu pro 30 hostů čtyři až pět hodin. Teď musel zvládnout čtyřnásobek porcí během mnohem kratší doby. I tak si Július Löffler, držitel prestižního ocenění michelinská hvězda a šéfkuchař zlínské restaurace La Villa, vaření pro zaměstnance zlínské Kovárny Viva pochvaloval.

„Užil jsem si to. Bylo to určitě klidnější než v La Ville,“ prozradil s úsměvem. „Bylo to pro mne takové odreagování. Jsem rád, že lidé mohli ochutnat toto speciální menu, i když to nebyla úplně michelinská gastronomie. Mě ale podobné výzvy baví. Baví mne, když mohu vystoupit ze své zóny.“

S šéfkuchařem Martinem Malinou, který dodává obědy do několika firem ve Zlíně včetně Kovárny a denně připravuje okolo 500 porcí, jsou dlouholetí kamarádi.

Zlínská restaurace získala michelinskou hvězdu. A rezervace jen pršely

„Splnil se mi profesní sen, na který jsem čekal celý život,“ svěřil se Malina. Do jídelen připravuje klasická jídla, ale nabídku každý měsíc obohacuje o speciální akce. Tato byla jednou z nich.

„Snažíme se závodní stravování co nejvíce přiblížit tomu restauračnímu. Dělali jsme třeba tvarůžkové speciality, grilovací hody, chřestové hody. To mělo velmi pozitivní odezvu,“ vysvětlil Malina. „Profesně mě to naplňuje a moc mě baví, když si takové akce strávníci chválí a říkají, že by si takové jídlo nedali ani v restauraci, natož v jídelně.“

Július Löffler (vpravo), držitel prestižního ocenění michelinská hvězda a šéfkuchař zlínské restaurace La Villa, vařil pro zaměstnance zlínské Kovárny Viva. (13. dubna 2026)
Ve Vivě chodí každý den na oběd zhruba 230 pracovníků, většinou dělnických profesí. V nabídce mají obvykle jedno masové jídlo, jedno lehčí a jedno vegetariánské. Ze svého si připlácejí 30 korun. Ti, kteří si v pondělí vybrali michelinské menu, doplatili 100 korun. Ochutnali kuřecí terinu, roládu s hráškovým pyré, velikonoční nádivku a dezert z odpalovaného těsta s vanilkovým krémem a jahodami.

„Chutnalo mi to moc. Hlavně zákusek, ten byl vynikající,“ ohodnotil jeden ze zaměstnanců. „Běžně bych si asi dal klasický guláš, ale chtěl jsem zkusit něco jiného a hlavně jsem chtěl ochutnat jídlo od michelinského kuchaře.“

Kuchaři dostali Řád černé podkovy

Podle pracovnic jídelny tady mezi nejoblíbenější jídla patří řízek, omáčky, smažený sýr a v poslední době třeba těstovinový salát s tuňákem a vajíčkem.

„Bylo to výborné, moc jsem si pochutnala,“ sdělila také personální ředitelka Vivy Martina Pravdová. „Jsme rádi, že na to pan Löffler kývl. Je něco jiného, když vám na talíř někdo nalije guláš a k němu knedlík, nebo když dva šéfkuchaři skládají na talířek bylinky a drobenku. Je zážitek jen to vidět. Myslím, že v klasickém provozu by to bylo nezvládnutelné,“ poukázala.

Michelinská hvězda? Pro Prahu jsme byli trochu trnem v oku, míní zlínský šéfkuchař

Malina s Löfflerem vymysleli jarní menu a přizpůsobili ho výdejnímu provozu v jídelně. Zatímco v restauraci se jídlo okamžitě vydává hostům, tady bylo potřeba jej uchovat třeba dvě hodiny, během kterých zaměstnanci postupně přicházeli. Speciální menu si rezervovalo 120 zaměstnanců, což byl mnohem vyšší počet než v minulosti.

„Počítali jsme tak s 60 porcemi, nakonec ten počet byl skoro dvojnásobný,“ podotkl Malina. „To bylo hodně náročné na přípravu.“ Kovárna následně oběma kuchařům udělila ručně vyrobený Řád černé podkovy.

Uhelný trh

