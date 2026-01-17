Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Milan Libiger
  10:12aktualizováno  10:12
Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se proto mohl dočkat proměny a začít více lákat lidi k tomu, aby tam trávili volný čas.

Kancelář architekta města (KAM) již zpracovala ve spolupráci s U/U Studio projekt, který se celé lokality týká. „Studie vrací prostoru náplň, která tam dříve byla. Vytváří tam místo pro volnočasové, zejména freestylové aktivity,“ přiblížil primátor Jiří Korec.

Architektonické řešení vychází z původní podoby místa, kde je stará betonová vana pro skateboard. Návrh chce zachovat jeho charakter a navázat na neformální atmosféru.

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod mostem na sídlišti Jižní Svahy. (leden 2026)
Po úpravách by pod mostem vznikla nová hlazená betonová plocha. Pro jízdu na skateboardu a jiné aktivity by se nově využívaly i zpevněné svahy konstrukce mostu.

Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů

„V místech s výhledem do parku je umístěna dlouhá lavice, která nabízí prostor k odpočinku i volnějším aktivitám, jako je jóga,“ naznačila architektka KAM Kamila Kasanová. „Do jednoho ze svahů je integrován atypický, na míru navržený mobiliář, který slouží pro veřejné akce a zároveň funguje jako prvek pro skateboarding a freestylové sporty,“ doplnila. Návrh počítá také s osvětlením a jednotným grafickým ztvárněním.

Lidé se v průchodu necítí dobře

Architekti řeší přes čtyři tisíce metrů čtverečních plochy, z nichž necelá polovina je zpevněná.

„Lidé dnes prostor příliš nevyužívají, protože se v něm necítí příjemně,“ řekl Korec. „Je otázka, jestli ho plánovaná rekultivace natolik změní, že tam budou ‚normální!‘ aktivity a pro občany se stane komfortní i pro průchod z parku ke školám a zpět. To je největší snaha celého projektu,“ upozornil.

Po mostě vede hlavní silniční průtah sídlištěm a pohodlný průchod pod mostem je jednou z možností, jak ho překonat.

Nevlídná lokalita Kozlův žleb na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně (leden 2026)

Náklady na úpravy prostoru jsou přibližně 10 milionů korun. Radní budou v prvním čtvrtletí řešit, jestli se město pustí i do projektu s tím, že by na podzim mohlo začít stavět. Záležet bude zejména na finančních možnostech, které jsou omezené.

„Přestože je rozpočet napjatý, tak rekultivace prostranství dává smysl, když nestojí stovky milionů korun. Uvidíme, jak velké budeme mít volné prostředky,“ poznamenal Korec.

Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení

Kozlův žleb byl první etapou Centrálního parku, která vznikla v roce 1998 až 2000. Pod mostem byl vybudovaný skatepark, ale plechové překážky byly po stížnostech občanů na nadměrný hluk odstraněny. Lidé si stěžovali i na hlasitou reprodukovanou hudbu a nepořádek.

Betonové povrchy jsou dnes poškozené, dlažba popraskaná a místy úplně schází, ve vaně stojí po dešti voda.

Anketa souhlasila s proměnou

Městští architekti se v anketě ptali místních obyvatel, jestli si přejí prostor změnit. Drtivá většina o to stojí. Podle lidí z okolí by se tam měly provozovat volnočasové aktivity v souladu s předem stanoveným provozním řádem.

Kdyby měl Zlín o deset tisíc lidí více, dýchalo by se nám lépe, říká jeho primátor

Podle KAM by se o ně měla starat pověřená osoba nebo spolek, například prostřednictvím sociálních sítí. Jako ukázku možností, jak prostor využívat, tam uspořádala happening, který měl ohlas. Do aktivit byly zapojeny i místní spolky.

„Cílem je ze zanedbaného podmostí v Kozlově žlebu vytvořit víceúčelové veřejné prostranství pro svobodnou hru, sousedská setkání všech generací a pro organizované akce lokálního dosahu. Místo může sloužit také přilehlým školám například k příležitosti předávání vysvědčení či různých vystoupení,“ dodal ředitel KAM Jindřich Nový.

