„Zahájení vypouštění nádrže předpokládáme v listopadu 2026 a zahájení stavebních prací na jaře 2027, po částečném vymrznutí a odvodnění sedimentu,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Předtím se bude muset Moravský rybářský svaz postarat o odchyt ryb. Pak začne samo vypouštění, které bude postupné. „Vypouštět se bude v souladu s manipulačním řádem, což je pokles hladiny o 0,2 metru za den. Napuštění bude závislé na klimatických podmínkách v daném období,“ nastínila Kučerová.
Stávající boční přeliv bude odstraněn a nahrazen novým, neboť je na hraně životnosti. Stavební práce mají trvat do konce července, pak se začne přehrada zase napouštět.
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A lze očekávat, že bez vody bude ještě jednou v nedaleké budoucnosti. Město už delší dobu plánuje odbahnění přehrady, což chtělo v ideálním případě udělat společně s akcí Povodí Moravy, ale nestane se tak. „Nemáme to v současné chvíli v investičním plánu, ačkoliv to vnímáme jako jednu z potřebných věcí,“ nastínil primátor Jiří Korec.
„Pokud budeme řešit odbahnění, musíme řešit i revitalizaci okolí přehrady, aby se z toho významného vodního prvku ve Zlíně stala lokalita, kde budou lidé trávit volný čas. V tomto volebním období už to nestihneme, může se tím zabývat nové vedení města,“ předestřel.
Odbahnění a rekultivace minimálně 30 milionů
Podle Korce město kvůli nedostatku peněz upřednostňuje projekty s vyšší přidanou hodnotu, což pouhé odbahnění dna přehrady bez zkulturnění jejího okolí není.
Město loni odstranilo z hladiny Kudlovské přehrady loď, v níž byla restaurace. A plánuje, že by na ní mohla být po vyčištění mola, šlapadla a že by se v ní případně dalo i koupat.
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Radnice na to bude chtít sehnat externí finanční zdroje, protože vlastních nemá nazbyt. Nepůjde totiž o levnou záležitost. Odbahnění i s rekultivací bude stát minimálně 30 milionů korun, na dně může být místy až osm metrů bahna.
„Voda je kvůli suchu stále větší téma, takže se nám díky tomu může podařit získat dotaci. Stále jde o prvek, který do nějaké míry zadržuje vodu, ačkoliv ne tak významně jako přehrady v okolí,“ uvažuje Korec.
Složité čištění přehrady
Samotné čištění nebude jednoduché. Z přehrady se budou muset nejdříve odstranit náletové dřeviny a bude nutné postavit sjezd pro těžkou techniku. Pak dojde k jejímu postupnému vypuštění a přitom bude třeba vybudovat provizorní koryto Kudlovského potoka přes plochu nádrže.
Přes zimu by měly vymrznout sedimenty na dně, následně se začnou těžit a odvážet. Provede se i pyrotechnický průzkum, v minulosti se totiž objevily informace, že by na dně mohla být stará munice. Vybuduje se sedimentační jímka, upraví břehy s úkryty vodních živočichů. Potom se nádrž znovu napustí.
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Povodí Moravy s opětovným vypuštěním problém nemá. Ani s tím, že by se z Kudlovské přehrady stala rekreační oblast. Současně říká, že nemohlo čekat na město, až si svoji investici připraví.
„Vzhledem k tomu, že bezpečnostní přeliv je z hlediska bezpečnosti vodního díla klíčovým objektem, je nezbytné přistoupit k jeho opravě v co nejkratším možném termínu,“ upozornila Kučerová.
Přehrada vznikla v letech 1931-32 jako zdroj vody pro hašení požárů. Dnes plní estetickou funkci, současně je rybářským revírem. Při kolaudaci měla objem téměř 28 tisíc metrů krychlových, její kapacita je teď ale kvůli vrstvě bahna menší. Břehy jsou zarostlé a špatně průchodné. Úplně vypuštěná bude vůbec poprvé za téměř sto let existence.
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30. září 2023