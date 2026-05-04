Zlín hledá model, jak provozovat akvapark. Úvěr by se splácel ze vstupného

Milan Libiger
  16:12aktualizováno  16:12
Pokud si chtějí rodiče s dětmi ze Zlína užít vodní radovánky s atrakcemi, musejí jezdit do Uherského Hradiště, Uherského Brodu nebo Valašského Meziříčí. To by se ale mohlo změnit. Otázka je, kdy. Podle optimistických prognóz primátora Jiřího Korce by mohl nový akvapark v areálu zlínských lázní vzniknout do roku 2030.
Městské lázně Zlín (říjen 2025)

Městské lázně Zlín (říjen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Městské lázně Zlín (říjen 2025)
Parkoviště u městských lázní ve Zlíně (říjen 2025)
Vizualizace nového parkovacího domu u městských lázní ve Zlíně
Vizualizace nového parkovacího domu u městských lázní ve Zlíně
10 fotografií

Klíčové bude zajištění peněz. Městská společnost Steza, která lázně provozuje, vypočítala, že by měl být projekt ekonomicky únosný v případě jeho financování z úvěru, který by se splácel ze vstupného do akvaparku.

Tento model financování předložila městu, jehož vedení se zamlouvá. Chce ale, aby ho ještě posoudila nezávislá společnost.

„Chceme, aby se vyjádřila k relevanci analýzy. Pokud ji potvrdí, tak projekt pustíme dál,“ nastínil primátor Korec (ANO). „Pravděpodobnost, že by se to potom samo neufinancovalo, by byla relativně malá. Pokud bychom chtěli mít stoprocentní jistotu, tak to nikdy neuděláme. Vždy bude jistá míra rizika, ale lepší model do budoucna nevymyslíme,“ doplnil.

Zlín má hotovou studii na rozšíření areálu lázní o tobogán a další atrakce

Město nemá příliš mnoho vlastních zdrojů, navíc plánuje zahájení velkých akcí, jako je například přestavba Velkého kina za 600 milionů korun. Podle Korce by se na akvapark nikdy nenašetřilo. Úvěr by si vzala Steza, nebo město.

„Steza má svěřený majetek a bude mít příjmy, takže bychom měli jít touto cestou,“ předestřel Korec. „Řešíme ale také odpisy, takže úvěr by si mělo vzít město, protože to bude jeho majetek. Musíme to ještě vyřešit.“

Městské lázně Zlín (říjen 2025)
Městské lázně Zlín (říjen 2025)
Parkoviště u městských lázní ve Zlíně (říjen 2025)
Vizualizace nového parkovacího domu u městských lázní ve Zlíně
10 fotografií

Město má zatím na akvapark studii, která vzešla ze soutěže. Stát má na volném prostoru mezi lázněmi a sousedním Stadionem mládeže. Nabízel by tobogán, několik typů bazénů, venkovní část i samostatnou wellnessovou část, v níž by byly sauny a odpočívárny. Akvapark by využil zázemí, vstup i technologie lázní, takže by šlo vlastně o jejich dostavbu. Tím by se ušetřilo na nákladech, například pokud jde o dodávky tepla nebo recyklované vody.

Maximálně 200 milionů korun

Studie ukázala, že se záměr vejde na pozemek při dodržení finančního limitu 200 milionů korun, který si město stanovilo. A podle výpočtů Stezy by to nemělo znamenat navýšení provozních nákladů lázní, jež by se pokryly ze vstupného. „Vychází nám, že je to v pohodě ekonomicky realizovatelné,“ potvrdil ředitel Stezy Karel Havlíček.

U zlínských lázní postaví město parkovací dům, bude v něm místo pro sto aut

Souhlasí i s tím, aby to ještě posoudila externí firma, teď pro ni zpracovává podklady. Zpětná vazba po jejich zaslání by podle Havlíčka mohla přijít v květnu.

Steza posuzovala očekávanou návštěvnost i cenu vstupného. Vycházela přitom z údajů z okolních i vzdálenějších akvaparků, například v Olomouci či Ostravě. „Máme to podpořeno docela dobrými čísly, a to jsme ještě střídmí,“ řekl Havlíček.

Akvapark by mohli ocenit i senioři

Podle města je mezi obyvateli Zlína po akvaparku poptávka, o návštěvnost obavy nemá. „Ve Zlíně je plavání a návštěva lázní oblíbenou činností, nemáme ale nabídku pro rodiny s dětmi. Akvapark by přivítaly,“ nepochybuje Havlíček.

Lázně dnes nabízejí menší dětský bazén, který kapacitně nestačí. Přes týden je navíc využívaný zejména pro výuku plavání. Podle Havlíčka by mohli akvapark ocenit i senioři, zejména vířivé bazény s teplejší vodou.

Pokud nezávislí odborníci analýzu Stezy posvětí, mohl by se příští rok zpracovat projekt, následující rok vyřídit povolení a potom začít stavět. Záležet bude rovněž na přístupu nové koalice, protože se letos na podzim konají komunální volby.

Obyvatelé z okolí zlínských lázní s peticí proti stavbě parkoviště neuspěli

Město plánuje vedle lázní výstavbu parkovacího domu pro 100 aut. Podle Korce je možné, že by se mohl postavit a zprovoznit společně s akvaparkem, i když je v tom ještě řada neznámých. V okolí je každopádně málo parkovacích míst.

„Je reálné, že by se to pustilo současně. Parkoviště je v přípravě dál,“ poznamenal Korec. Proti parkovišti se ale vymezují někteří lidé z nejbližšího okolí. Sepsali petici, kterou město odmítlo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo...

4. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  12:22,  aktualizováno  17:03

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele Sebastiana Pawlowského se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co...

4. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na 118. kilometru. Podle mluvčí policie Jany Kroutilové se...

4. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře

ilustrační snímek

Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím...

4. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a další dva se zranili. Komunikace bude po dobu vyšetřování zavřená. Prvotní informace uváděly pět aut, což později...

4. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:57

Oheň byl vidět pár set metrů od nás, líčí šéf domova seniorů v Českém Švýcarsku

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)

Má za sebou hodně těžké chvíle. Ředitel domova pro seniory v Chřibské na Děčínsku Igor Prokeš v noci ze soboty na neděli s obavami sledoval do oranžova zbarvenou oblohu. Nezvyklou barvu nebe měl na...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Pamětní schránka připomene pohnutou historii Larischovy vily v Pardubicích.

PamÄ›tnĂ­ schrĂˇnka pĹ™ipomene pohnutou historii Larischovy vily v PardubicĂ­ch.

Součástí Larischovy vily v Pardubicích je ode dneška pamětní schránka s mincemi a dokumenty. Budoucím generacím připomene vznik budovy a její pozdější pohnutý...

4. května 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Na vybudování kontroverzní mezistanice lanovky na Ještěd vedení města netrvá

ilustrační snímek

Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího...

4. května 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Černá pasažérka kavka. Dvoutýdenní záchrana uvězněného opeřence v Kobylisích má tříleté výročí

Pták se stal hitem na sociálních sítích. Důležité pro jeho záchranu bylo to,...

Chráněná kavka obecná před třemi lety v pražském metru uvízla na dlouhé dva týdny. Případ tehdy vyvolal mimořádnou záchrannou akci, do které se zapojili záchranáři i ochránci přírody, a ukázal, jak...

4. května 2026  16:30

Léky na hubnutí snižují riziko infarktu, ať je pojišťovny hradí, míní kardiologové

ilustrační snímek

Nejen od přebytečných kilogramů pomáhá nová generace léků na hubnutí. Mezinárodní studie odhalila, že také významně snižuje riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin....

4. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.