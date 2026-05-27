Zlín loni hospodařil se schodkem 105,4 milionu korun

Město Zlín loni hospodařilo se schodkem 105,4 milionu korun. Výsledek ovlivnilo především zapojení finančních rezerv z minulých let na financování investičních akcí města, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer. Schválený rozpočet na loňský rok počítal s přebytkem 29,4 milionu korun, příjmy měly činit 2,436 miliardy korun a výdaje 2,406 miliardy korun. Závěrečný účet za loňský rok město zatím nezveřejnilo, zastupitelé ho projednají 18. června.
"Největší část schodku tvořilo krátkodobé financování ve výši 93,9 milionu korun, které představuje využití finančních rezerv z minulých let. Součástí výsledku bylo také dlouhodobé financování ve výši 14,2 milionu korun. Tato částka představuje rozdíl mezi čerpáním úvěrů ve výši 129,3 milionu korun a splátkami úvěrů ve výši 115,1 milionu korun," uvedl mluvčí.
Schodkové hospodaření podle města neznamená ekonomický problém nebo nestabilitu, u samospráv je často spojeno s investicemi. "Schodkové hospodaření je v tomto případě výsledkem plánovaného využití finančních rezerv z minulých let na financování důležitých investic města. Jedná se o standardní postup, kdy město využívá prostředky vytvořené v minulých letech na další rozvoj a projekty pro obyvatele," uvedl náměstek primátora Miroslav Chalánek (KDU-ČSL).
Pro letošní rok má krajské město schválený rozpočet se schodkem 99,6 milionu korun. Předpokládá příjmy 2,719 miliardy korun a výdaje téměř 2,819 miliardy korun. Předloni počítal rozpočet Zlína se schodkem téměř 257 milionů korun, nejvyšším za poslední roky. Hospodaření města ale nakonec skončilo přebytkem téměř 150 milionů korun. Daňové příjmy totiž byly vyšší, než předpokládal rozpočet, a město také méně investovalo.
Město vede koalice hnutí ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V 41členném zastupitelstvu má 27 křesel. V opozici jsou hnutí Zlín 21, SPD a STAN.