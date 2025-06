V krajském městě letos kapacita školek bohatě stačila. Zapsalo se na ně 875 dětí a naopak do prvních tříd základních škol jich míří 850. A to jsou mezi nimi i děti z okolních vesnic, které nechodily do školky ve Zlíně. V systému je navíc registrovaných více škol, přibyly totiž soukromé.

Kapacita školek pak činí až 2 400 dětí, reálně do nich ale chodilo o více než 200 méně. „Více žádané jsou mateřské školy uvnitř města a na Jižních Svazích, méně ty v okrajových částech,“ uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Příkladem oblíbené školky je MŠ Luční na největším městském sídlišti Jižní Svahy, kam dorazilo přes 100 přihlášek, ale brali jen 45 dětí. „Převis je u nás tradičně vysoký. Rodiče zkoušejí více školek, ale máme i dost kmenových, kteří se chtějí dostat cíleně k nám,“ podotkl ředitel David Bělůnek.

Dostává se i na děti, jejichž rodiče hledají místo až během školního roku, kdy potomek dosáhne tří let.

„Některé děti se v průběhu roku s rodiči stěhují mimo Zlín, ale zatím nebyl v tomto směru problém. Zejména z toho důvodu, že dlouhodobě klesá počet narozených dětí s bydlištěm ve Zlíně. V době babyboomu to bylo 870 narozených za rok, vloni 495,“ upozornil Melzer.

Ubývá dětí s odkladem školní docházky

Kapacitě školek pomáhá fakt, že ubývá dětí s odkladem povinné školní docházky. V minulém školním roce mělo odklad osmnáct procent šestiletých a starších dětí. Snížit tento počet má novela školského zákona, kterou už schválila Sněmovna a nyní ji projedná Senát.

Ve Zlíně letos požádalo o odklad 119 dětí. „Pokles proti loňsku je o devět, a to přesto, že máme údaje navíc i z pěti soukromých škol,“ doplnil Melzer. V minulosti se počet žádostí pohyboval i kolem 170 dětí.

„Odkladů ubylo zhruba o třetinu,“ souhlasí ředitel Bělůnek. „S rodiči komunikujeme a ptáme se jich, co je k tomu vede. Vždy se dotazujeme, jak bude dítě vypadat za rok, jestli odklad skutečně pomůže. Někdo chce dítěti jen prodloužit pohodovou dobu ve školce a obecně dětství, někdo má jiné důvody. Konečné rozhodnutí je ale na nich,“ poznamenal.

Ve Zlíně se díky dostatečné kapacitě školek nechystají zavádět dětské skupiny. Ty musí města od příštího školního roku mít, aby zajistily místo dětem od jejich třetích narozenin až do 1. září po těchto narozeninách, pokud nebyly přijaty do spádové mateřské školy. V kraji je nyní mají ve Vsetíně nebo Kroměříži a chystají jejich rozšíření.

Ve Vsetíně fungují dětské skupiny ve Středisku volného času Alcedo a v blízké době se otevřou dvě nové dětské skupiny v ZŠ Luh. Kroměříž má připravený projekt na rozšíření dětských skupin ve Štěchovicích, kde bude místo pro 75 dětí. Město také připravuje projekt na znovuobnovení původní mateřské školy v Mánesově ulici.