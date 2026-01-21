Zlín si posvítí na řidiče jedoucí příliš rychle, v ulicích přibudou kamery

Milan Libiger
  16:22aktualizováno  16:22
Zlín začal loni měřit rychlost na pěti nových místech, například v Březnické a Sokolské ulici, na třídě Tomáše Bati či v Loukách. Radary loni zachytily přes 27 tisíc aut, která překročila rychlost. Letos chce magistrát síť kamer rozšířit o dalších šest míst v centru i na okraji krajského města.
Nejfrekventovanějším nově měřeným místem bude Štefánikova ulice, kde má úsekové měření probíhat přibližně od Kudlovské přehrady po křižovatku nad dopravním podnikem. V centru je i Benešovo nábřeží, kde by měření začalo nedaleko od Dlouhé ulice a končilo u mostu před školami.

Další úseky by byly v okrajových částech. V Jaroslavicích, Klečůvce, ve Štípě, Kostelci a na Mladcové by kamery většinou hlídaly silniční provoz v obytné zástavbě.

„Úseková měření jsou poptávána občany v místních částech i v centrálním Zlíně. Snažíme se jim vyjít vstříc, abychom tam dopravu zklidnili,“ nastínil primátor Jiří Korec.

Počty přestupků jsou menší, a hlavně se snížila rychlost všech projíždějících vozidel a tím i hlučnost.

Milan Kladníčekředitel Městské policie Zlín

„Vnímáme, že se zvyšující se hustotou dopravy se zvyšuje i riziko nehod. Věříme, že úseková měření zvýší bezpečnost v daných lokalitách,“ doplnil.

Radnice si vyhodnotila požadavky lidí a vybrala zmíněné úseky. Městská policie na nich provedla zkušební měření, která jí potvrdila, že mnoho řidičů překračuje povolenou rychlost.

„Byl jsem překvapený, kolik řidičů jezdí příliš rychle po Štefánikově ulici. Přitom jsou tam přechody a poměrně hustý povoz chodců i dětí, které chodí do základní umělecké školy,“ upozornil ředitel městské policie Milan Kladníček.

Stovky hříšníků. Kamery odhalily, že řidiči ve Zlíně jezdí příliš rychle

„Všechna vybraná místa mají společné to, že tamní obyvatelé požadují dlouhodobá měření, aby se tam zklidnila dopravní situace.“ Podle Kladníčka jiná možnost není. Když policie pošle na místo hlídky, stojí tam jen pár hodin. Navíc řidiči si dávají znamení, že se měří rychlost.

Kamery při úsekovém měření zachytí vozidlo či motocykl na začátku a na konci úseku a vypočítají jeho průměrnou rychlost. Pokud z úseku řidič odbočí, postihu se vyhne. Systém dokáže měřit v obou směrech.

Ve Štípě a Kostelci budou měření trochu jiná: půjde o čtyři části, které začínají na jednom místě. „Zvolili jsme tady unikátní technické, a tím i ekonomické řešení, které zatím nebylo použito nikde v České republice a možná ani v Evropě,“ nastínil Kladníček.

Měřit se začne v druhé polovině roku

Úsek začne u vjezdu do Kostelce poblíž restaurace U Staňků. Jedna jeho část má pokračovat po Zlínské ulici doleva až téměř k zoologické zahradě Lešná. Další směřovat rovně po Kostelecké a pak Lešenské ulici a končit také nedaleko zoo. Tyto cesty jsou frekventované hlavně v letní sezoně.

Třetí větev by měla vést z Kostelecké ulice rovně po Nové cestě ke křižovatce, z níž se odbočuje do Hvozdné. „Řidiči jezdí opravdu rychle. Budeme rádi, když se tady začne měřit. Každý by měl dodržovat dopravní předpisy,“ reagovala starší obyvatelka Kostelecké ulice.

Městská policie chce sloupy pro měřicí zařízení instalovat v první polovině tohoto roku, začít měřit ve druhé. Zatím ale nemá všechna místa odsouhlasená policií.

V Otrokovicích nohu z plynu, na hlavní ulici čtvrti Baťov měří rychlost nové radary

„Pokud nebudeme disciplinovaní jak severské národy nebo Švýcaři, tak na nás musí být bič. Kamery jsou jediným řešením, protože policie nemůže být všude,“ míní krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Kladníček odhadl, že počet přestupků se v Salaši a na Kudlově snížil zhruba o třetinu od roku 2023, kdy tam městská policie začala měřit. Podobný trend se projevuje na dalších pěti místech, kde se měří od loňska.

„Zajímavé přitom je, že na výjezdu z města bývá až třikrát více přestupků než na příjezdu. Je to dáno ale i tím, že ráno se při příjezdech tvoří kolony,“ naznačil Kladníček.

Někteří řidiči jedou přes město stovkou

Po Březnické ulici jelo minulý rok příliš rychle 6 054 motoristů ve směru z centra, v opačném 2 216. V Sokolské ulici to bylo na příjezdu 600 a na výjezdu z města 2 719.

Řidiči také jezdí rychleji do kopce než z kopce. Ukázalo se to i v Okružní ulici na Jižních Svazích, kde jich ve stoupání na sídliště překročilo limit 824, v opačném směru jen 231. Čísla jsou nižší, protože se tady půl roku neměřilo kvůli úpravě navazující ulice K Pasekám, kde úsek začíná.

Řidiči na Salaši a Kudlově riskují, radary od dubna zjistily tisíc přestupků

Kamery loni zachytily ve Zlíně celkem 27 535 přestupků. Nejvíce 7 814 na třídě Tomáše Bati v Prštném, kde se měří v obou směrech už několik let. Od loňska jsou kamery na třídě Tomáše Bati na Dílech, ovšem pouze ve směru do centra. Zaznamenaly tam zatím 4 265 překročení rychlosti. Někteří motoristé jeli ve městě až stokilometrovou rychlostí.

„Počty přestupků jsou menší, a hlavně se snížila rychlost všech projíždějících vozidel a tím i hlučnost,“ podotkl Kladníček. „Je to nejefektivnější systémový nástroj na bezpečný provoz vozidel ve městě.“

21. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

