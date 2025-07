Do budoucna mu to dává šanci ho rozvíjet. Navíc už chystá plány na výstavbu travnaté hrací plochy v sousedství, kde by působili ragbisté a baseballisté. „Je hotová oboustranná dohoda, řešili se i finance, nemělo by se už nic stát,“ konstatoval primátor Jiří Korec.

Částku na nákup tenisového areálu schválili zastupitelé na svém červnovém jednání.

„Mělo to určitou genezi. Současný majitel se nejdříve ptal města, jestli může odkoupit pozemky, což jsme nechtěli, protože jsme areál vnímali jako rozvojovou lokalitu pro sport. Pak probíhala jednání opačným směrem, ale cena pro nás byla vysoká,“ předestřel Korec. „Když majitel výrazně snížil cenu, tak nám to začalo dávat smysl a dohodli jsme se, že areál odkoupíme,“ doplnil.

Tenisový klub bude fungovat v nájmu

SK Zlín Mladcová funguje od roku 2002. V areálu nabízí vyžití rekreačním i závodním sportovcům na šesti venkovních antukových a čtyřech kurtech s umělými povrchy ve dvou krytých halách.

„Provozně se z hlediska využívání areálu nic nezmění, klub bude fungovat dál v nájmu. Jako většina sportovních areálů přechází i tento pod správu města, aby byla zachovaná kontinuita pro jeho využívání veřejností,“ zmínil předseda SK Zlín Mladcová Petr Galečka. „Ekonomicky je pro město výhodnější mít sportoviště pod vlastní správou, taková je jeho strategie.“

Město už dříve koupilo zimní i fotbalový stadion a další sportoviště. Stará se o ně městská společnost STEZA, pod niž přejde také areál na Mladcové. V budoucnu by ho měl podle Korce provozovat spolek, jenž se stará o tenisový areál na Vršavě.

„Jejich klienti využívají naše sportoviště a naši klienti zase jejich. Takové spojení by bylo do budoucna přirozené,“ souhlasí Galečka.

Město se pak rozhodne, co bude se sportovištěm dál. „I podle územního plánu jsou tam sportovní plochy, takže si chceme vyhodnotit, jak areál do budoucna využít,“ nastínil Korec.

Stadion mládeže je přetížený

Město současně hodlá během letošního roku vybudovat v sousedství tréninkové hřiště pro ragbisty a baseballisty, kteří působí na přetíženém stadionu Mládeže v centru města. Potřebný pozemek by vyrovnalo a osadilo trávou, vzniklo by tak něco jako udržovaná louka.

„Vyhovuje nám to v tom, že budeme moci využívat zázemí současného areálu. Je tam určitá symbióza,“ poznamenal Korec.

„Víme o tom, že se to plánuje. A vítáme to,“ reagoval předseda zlínského ragbyového klubu Richard Láník. „Máme velký nárůst v mládežnických kategoriích a sportovní plochy už nám nestačí. Usilujeme několik let o travnaté plochy, na kterých bychom mohli alespoň trénovat.“

Tréninková plocha na Mladcové bude určena především pro mládež, neboť zřejmě nebude splňovat kritéria pro seniorské kategorie. Podle Láníka je proto důležité, že je v dosahu zastávka městské hromadné dopravy na Mladcové, kterou můžou mladí sportovci používat.

Město chce kromě areálu na Mladcové koupit rovněž tenisovou halu na Vršavě, a to za 22 milionů korun. O prodeji bude rozhodovat valná hromada společnosti Tenis Vršava.

Pokud vše dobře dopadne, v areálu by měla vyrůst ještě jedna hala, o což se postarají tenisté s penězi získanými od města. Stála by vedle té nynější, na místě čtyř kurtů, které už mají špatný povrch, případně na jiném místě areálu.

Opodál chce město vybudovat tréninkové hřiště pro fotbalisty, kteří po nových plochách také volají. Nejprve má být travnaté, a pokud by se podařilo získat dotace, mohlo by mít umělý povrch.

Zlín už delší dobu řeší nedostatek sportovních ploch. Uvažuje proto i o tom, že by sportoviště postavila soukromá firma, od níž by si je pronajal. V rámci tržních konzultací si před časem zmapoval situaci a dostal dvě nabídky.

Jedna je od společnosti Cream na tréninkový zimní stadion a halu se dvěma hřišti ve východní části baťovského areálu. Druhá od firmy RC Europe, která vlastní sportoviště s volejbalovými hřišti nad Kudlovskou přehradou, kde by také postavila krytou halu.