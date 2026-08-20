Příprava proměny náměstí vázne. Ekologický spolek má výhrady ke kácení stromů

Milan Libiger
  6:22aktualizováno  6:22
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Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke...

Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke kácení stromů, stále není vydané stavební povolení. (18. srpen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke...
Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke...
Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke...
Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke...
13 fotografií
Příprava přestavby náměstí Míru ve Zlíně se stále protahuje. A posledních pár týdnů se zastavila úplně. Důvodem je dílčí rozhodnutí krajského úřadu. Ten povolil odbočovací pruh ze třídy Tomáše Bati do podzemních garáží, které mají při přestavbě sousedního náměstí vzniknout. Součástí povolení bylo i kácení stromů. A právě proto se proti rozhodnutí odvolal ekologický spolek Egeria.

Při výstavbě odbočovacího pruhu se však žádné stromy kácet nemají. Teprve až při přestavbě náměstí Míru samotného.

Odvolání poslala Egeria už v únoru. Spis pro vyřešení odvolání dostal Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) až v půlce června. „Odvolání napadá výrok povolující kácení dřevin, neboť je podle názoru spolku Egeria předmětný záměr nevyžaduje,“ upřesnil ředitel DESÚ Martin Kozák.

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„Další výtky směřují k dalším aspektům tohoto výroku, jako je absence stanovení vhodné doby pro provedení kácení, přičemž není odůvodněno kácení dřevin ve vegetačním období. Není přezkoumatelně a konkrétně stanovena náhradní výsadba,“ vypočítal.

Nadbytečné povolení pro kácení

Úřad řízení přerušil na 60 dní z důvodu doplnění žádosti o některé podklady. Původní verdikt může potvrdit, pozměnit či zrušit. Pak by ho krajský úřad musel vyřizovat znovu, což by znamenalo zdržení o dalších několik měsíců.

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„Rozhodnutí krajského úřadu, které bylo posledním podkladem pro velké stavební povolení, obsahovalo nadbytečné povolení kácení stromů. Byla to chyba, kvůli které se Egeria odvolala,“ míní Pavel Pekár z brněnského studia P. P. Architects, jež je autorem návrhu na proměnu náměstí. „Každý, kdo se podívá do výkresů, tak vidí, že se kvůli připojení parkovacího domu nemusí žádné stromy kácet.“

Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke kácení stromů, stále není vydané stavební povolení. (18. srpen 2026)
Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke kácení stromů, stále není vydané stavební povolení. (18. srpen 2026)
Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke kácení stromů, stále není vydané stavební povolení. (18. srpen 2026)
Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke kácení stromů, stále není vydané stavební povolení. (18. srpen 2026)
13 fotografií

Krajský odbor dopravy, který povolení odbočovacího pruhu a kácení stromů vydal, si stojí za tím, že jednal správně. „Postupovali jsme podle správního řádu. Nyní je na nadřízeném správním orgánu, jak odvolací námitky vyhodnotí,“ sdělila mluvčí kraje Soňa Ličková.

Stavební povolení stále chybí

Městu, které chtělo mít stavební povolení původně už v roce 2024, má Pekár dodat projekt právě i s povolením. Podle něho byly potřebné podklady DESÚ tento týden dodány. Kdy úřad rozhodne a kdy by mohlo být vydáno stavební povolení, zatím jisté není.

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Zlínský primátor Jiří Korec chtěl, aby to bylo nejpozději do říjnových komunálních voleb, což je teď v ohrožení. „Věřím, že povolení na rekonstrukci náměstí Míru nakonec získáme. Bohužel jsou tu spolky, které místo toho, aby řešily ochranu životního prostředí, zneužívají své pravomoci,“ míní Korec.

Spolek Egeria vede Miroslav Mach, který průběžně napadá i obchvat Zálešné nebo dostavbu dálnice D49. S médii dlouhodobě nekomunikuje.

„Jeho přístup je konzistentní. Napadá více projektů, nenechá sáhnout na jediný strom nebo keř,“ podotkl Pekár. Podle něho se odvolá také proti stavebnímu povolení na celou proměnu náměstí a možná nebude jediný.

Čtyři lípy ve středu náměstí

Kácení je součástí až celkové proměny náměstí. Jde třeba o čtyři lípy u pítka v jeho středu. Proti jejich odstranění vznikla před pár lety petice. Město ji odmítlo s tím, že zeleně v centru přibude. Nové dvě řady stromů budou například na severní straně náměstí naproti parku.

„Neříkáme, že všechny čtyři lípy musejí jít k zemi. Pokud se domluvíme a bude to možné ekonomicky a skrze zdraví stromů, nebráníme se jejich přesazení,“ tvrdí Korec.

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Město zatím povoluje první etapu proměny náměstí, v níž počítá s předlážděním, podzemním parkovištěm pro 250 aut, s pódiem s kolonádou, instalací nových laviček, veřejného osvětlení či netradiční kašny. S vybudováním podzemního parkoviště by zmizela povrchová stání v Bartošově ulici a pod kostelem, kde by vznikl parčík.

Náklady se z původních 400 milionů vyšplhaly na 650 milionů korun bez DPH v maximální variantě. Jedno podzemní parkovací stání vyjde při počtu 250 míst na 1,6 milionu korun, předláždění náměstí na 150 milionů.

Město bude potřebovat externí finanční zdroje, z vlastních to nezaplatí. Navíc ho čekají další velké akce, jako je přestavba Velkého kina či dostavba radnice. Druhá etapa proměny náměstí obnáší zastavění sousedního parku.

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