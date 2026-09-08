Zlín nechal restaurovat dva kamenné kříže, chce interaktivní mapu objektů

Město Zlín nechalo zrestaurovat kamenné kříže na návsi v Prštném a v Lužkovicích. Město vlastní 81 podobných památek, 38 drobných sakrálních staveb, čtyři kaple, 17 válečných hrobů i umělecká díla. Město plánuje vytvořit interaktivní mapovou aplikaci s fotodokumentací a informacemi o jednotlivých dílech, uvedla radnice na webu.
"Jejím cílem bude zpřístupnit toto mnohdy nenápadné kulturní dědictví veřejnosti a podpořit zájem o jeho historii i současnou podobu," uvedla vedoucí odboru kultury a památkové péče Eva Ryndová. Odbor zajišťuje péči o památky a umělecká díla v majetku města.
"Drobné sakrální památky i umělecká díla v našich ulicích dotvářejí jedinečnou kulturní identitu Zlína a jeho místních částí. Jsou to tichá svědectví naší historie, k nimž mají místní obyvatelé silný osobní vztah. To dosvědčuje i situace, kdy v průběhu přípravy obnovy přinesli obyvatelé Lužkovic chybějící fragmenty původního kamenného kříže, které po dlouhá léta uchovávali. Je povinností města se o tyto památky starat s náležitou péčí, abychom je předali dalším generacím," uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková (ODS).
Pískovcový kříž na návsi v Prštném restaurovali odborníci od dubna do června pod vedením kameníka Filipa Slezáka. Práce spočívaly v očištění a zpevnění kamene, domodelování chybějících částí a zlacení těla Krista plátkovým zlatem. Práce stály 130.000 korun.
Za 165.000 korun byl obnovený kamenný kříž v Lužkovicích, na jehož opravu přispěl Zlínský kraj. "V tomto případě si kříž vyžádal komplexní zásah zkušeného kameníka. Bylo nezbytné provést odbornou demontáž kříže včetně rozebrání jednotlivých kamenných částí, sanaci stávajících kovových čepů a následné opětovné sestavení objektu s důrazem na jeho statickou stabilitu a dlouhodobou udržitelnost," uvedla radnice.
Kromě křížů nechalo město letos opravit také Svatý obrázek v Prštném a pamětní desku v parku u náměstí Míru. Restauruje se také socha Slavnost od sochaře Vladimíra Preclíka, která zdobila kino Květen. Zpracovaný je také restaurátorský záměr pro kříž v Loukách a v přípravě jsou záměry na restaurování soch svatého Donáta a svatého Floriána na náměstí Míru.