Do areálu dorazili policisté ráno před devátou hodinou. „Aktuálně v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně probíhá bezpečnostní opatření, jehož důvodem je zaslání výhružného e-mailu. Nebyla nutná evakuace osob, nicméně i přes to jsme nasadili velké množství policistů a kriminalistů,“ přiblížila na sociální síti X policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Policisté areál následně prohledali ve spolupráci s Městskou policií a hasiči. Nasazený byl také pes speciálně vycvičený na vyhledávání výbušnin.
Prohlídkou budov policisté nezjistili, že by hrozilo jakékoliv nebezpečí a režim v areálu se vrátil do normálu.
„Kriminalisté nyní začnou rozkrývat, kdo a hlavně proč email zaslal. Není třeba dodávat, že se jedná o trestný čin,“ upozornila mluvčí.