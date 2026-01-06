Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Petr Skácel
  8:12aktualizováno  8:12
Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města. Když radnice dopravní změnu loni v listopadu vyhlašovala, zdůvodnila to snahou zlepšit provoz v této části města. Zkracovali si totiž tudy cestu řidiči, kteří se chtěli vyhnout ucpané Sokolské ulici.

Ta je hlavním výjezdem ze Zlína směrem na Štípu, Kostelec či Fryšták a zejména v ranní či odpolední špičce bývá těžko průjezdná.

„Tranzitní doprava zde měla podle našich zjištění bezmála až padesátiprocentní podíl. To se nyní změní. Zmírnění hustoty provozu a zvýšení bezpečnosti zvýší komfort místních a celkově zklidní dopravu v městském centru,“ uvedl radní pro dopravu Václav Kovář.

Proti vyhlášení jednosměrky však vznikla petice. Podepsalo ji přes 150 lidí, většina z nich bydlí v dané lokalitě. Stěžují si, že město s nimi změnu dopravního značení neprojednalo a o vzniku jednosměrky se dozvěděli až 6. října, kdy bylo v místě nainstalováno nové dopravní značení.

„Neusilujeme pouze o to, aby bylo původně navržené řešení odstraněno. Naším cílem je odklon tranzitní dopravy již na samotném vstupu, tedy v oblasti Vršavy a pak následně dalším opatřením v oblasti Niv,“ řekl předseda petičního výboru Pavel Vrba.

Jednosměrka zatím neplatí

Omezení průjezdnosti hned na začátku v části Vršava se řešilo již v roce 2019. „Domníváme se proto, že je nezbytné přehodnotit současný postup a zaměřit se na řešení dopravní situace komplexně v celé lokalitě Nivy–Vršava, nikoli pouze na konci průjezdové části svedením dopravy celé oblasti Niv včetně cyklistů přes ulici Partyzánskou na ulici Sokolskou,“ upozornila tamější obyvatelka Petra Navláčilová.

Městem navržená jednosměrka podle ní nezamezí tranzitní dopravě přes Vršavu. A až bude dokončený dálniční přivaděč D49 od Fryštáku, dá se očekávat další nárůst dopravy v již nyní přetížené ulici Sokolská.

Zlín řeší další zkratku mezi domy, plánuje jednosměrku v části Vršava

Signatářům petice se také nelíbí, že před vyhlášením jednosměrky se nekonalo dotazníkové šetření. Město pochybení přiznalo a vyhlášení jednosměrky stáhlo. Podle písemného vyjádření Kováře mělo předtím informaci od kanceláří této části města, že se věc s lidmi z ulice Pod Nivami projednala a panuje na ní shoda.

„Proto se v lednu uskuteční dotazníkové šetření, po jehož vyhodnocení budeme znát názor všech občanů,“ sdělil Kovář, podle něhož se ozývají i lidé, kteří jednosměrku podporují.

Problémy jsou i díky zaparkovaným autům

Podle primátora Jiřího Korce se požadavek na omezení dopravy přes Vršavu a Nivy objevuje již řadu let.

„Na základě jednání vznikl návrh jednosměrky ve směru na Nivy od sokolovny. Víme, jak funguje doprava nad sokolovnou, v této ulici je téměř nemožné projet oběma směry kvůli zaparkovaným vozidlům,“ sdělil. Místní šetření podle něj proběhlo pouze v úzkém okruhu.

Zlín bojuje proti pirátům, ve zkratce přes Nivy povolí jen třicítku

„Byli dotázáni jen obyvatelé bezprostředně sousedících ulic. Což byla chyba, průzkum měl být širší,“ uznal Korec.

Lednové dotazníkové šetření označil za největší dopravní průzkum, který zde za poslední roky proběhl. „Uvidíme, jaké budou výsledky, protože každý bude prosazovat jinou variantu řešení,“ dodal primátor Zlína.

Setkání s lidmi už nebude

Část lidí také chce, aby lednovému hlasování předcházelo setkání občanů se zástupci města, kde by byly představeny všechny uvažované varianty. Ty by podle nich měly být již předem projednány s povolovacími orgány, aby se lidé nevyjadřovali k něčemu, co ve výsledku nebude možné realizovat.

Řidiči ve Zlíně zřejmě přijdou o zkratku, místní lidé chtějí jednosměrku

„Bylo by vhodné, aby se nejdříve na určitý čas vyzkoušelo pouze zjednosměrnění ulice Partyzánská v oblasti nad Kauflandem. A až poté, co by se vyhodnotilo, že toto řešení není dostatečně účinné, by jej šlo doplnit o další – zjednosměrnění ulice Nivy II a k tomu umístění značky Průjezd zakázán v ulici Dr. Kolaříka,“ navrhuje Vrba.

Město ale setkání s lidmi neplánuje, podle něj bude klíčový výsledek dotazníků. Průzkum nabídne více variant s odpověďmi ANO/NE, některé varianty již byly podle radnice předběžně schválené policií. Výsledky budou zveřejněné na internetu, vývěskách a v kanceláři místní části. Týkat se bude celé lokality, tedy i částí Vršava a Nivy.

„Potrvá týden či dva týdny, záleží na tom, jak rychle se sejdou odpovědi. Pokud nám někdo neodpoví, vyrazí za ním fyzicky pracovníci magistrátu, aby zjistili jeho názor. Tím se průzkum může mírně prodloužit. Ale doufám, že během ledna jej budeme mít hotový,“ konstatoval.

