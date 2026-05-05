Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

Milan Libiger
  12:52aktualizováno  12:52
Zlínský dopravní podnik testuje v prvních pěti vozech palubní systémy řízení, které komunikují s nově upravenými křižovatkami ve městě. Ty mají díky novým řadičům s umělou inteligencí dávat trolejbusům a autobusům městské hromadné dopravy přednostně zelenou.
Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na budově divadla (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Moderní systém inteligentních křižovatek zásadně promění plynulost dopravy v našem městě. Jedním z klíčových přínosů je právě mnohem efektivnější synchronizace s vozidly MHD,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Spoje zatím komunikují pouze s křižovatkami u Baťovy vily a Kongresového centra. Předávají jim informace o své rychlosti i vzdálenosti a z nich inteligentní systém řízení nastaví zelenou na semaforu tak, aby nečekaly.

Současný testovací režim potrvá několik týdnů. Jakmile budou palubní řídicí systémy ve spolupráci s výrobcem odladěné, budou nainstalovány do dalších vozů trolejbusů a autobusů.

„Zároveň dojde k osazení všech vozů novými digitálními vysílačkami určenými nejen pro hlasovou komunikaci s dispečinkem, ale i pro automatický přenos základních informací o poloze a stavu z vozidel,“ podotkl správce informačních systémů dopravního podniku Zbyněk Ondryáš.

Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO) zařízení nakoupila za 35,5 milionu korun, přes 30 milionů dostala z dotací.

Doprava bude plynulejší

Klíčové křižovatky zmodernizují také v sousedních Otrokovicích, které DSZO spoluvlastní.

„Každé opatření, které přispěje k plynulosti provozu a většímu komfortu cestujících, vnímáme jako krok správným směrem. Věříme, že po modernizaci křižovatek přinese tento systém konkrétní přínosy i v Otrokovicích,“ zmínila starostka Hana Večerková.

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na budově divadla (červen 2025)
Na křižovatce u Kolektivního domu ve Zlíně se tvoří fronty. Březnická ulice, kterou obvykle řidiči přijíždějí do města od Uherského Hradiště, je kvůli opravám pro tento směr uzavřená. (duben 2023)
Křižovatka ve Zlíně Loukách u nákupního centra Terno prochází modernizací světelného zařízení. (červenec 2025)
Zrekonstruovaná křižovatka Březnická (březen 2024)
Nový řídicí systém ve Zlíně instaluje společnost Cross. Podle jejích odhadů by každá linka MHD mohla ušetřit díky preferencím až minutu a půl. Vozy integrovaného záchranného systému budou mít na křižovatkách absolutní přednost. Zlínský kraj proto pořídil nové palubní zařízení do prvních šestnácti vozů rychlé pomoci.

„Časová úspora může být v řádu pět až deset vteřin na každou velkou křižovatku, kam by se naše auto v dopravní špičce dostalo za čekající auta,“ odhadl ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jan Šebek Cholewa.

Čas na cestách by se měl zkrátit i běžným řidičům. Doprava by měla být ve Zlíně celkově plynulejší.

„Nebude to revoluce, počítáme spíše s evolucí. Zřejmě nikdy nenastane ideální stav, že by se v centru Zlína netvořily kolony,“ vzkázal zástupce firmy Cross Ivo Gajdošík, který má tuto zakázku na starost. „Podmínky jsou ve Zlíně bohužel velmi omezené.“

Celkem se ve městě promění 45 křižovatek a celý systém bude spuštěn do konce letošního roku. Jeho součástí bude také dispečink.

5. května 2026  10:32,  aktualizováno  14:39

