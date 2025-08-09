Konec čekání. Řidičům se uleví. Hlavní tah z Otrokovic do Zlína bude volný

Milan Libiger
  8:52aktualizováno  8:52
Sice to není dopravní kalamita, nicméně značné komplikace oprava hlavního tahu do Zlína způsobuje. Silničáři od začátku letních prázdnin opravují povrch na čtyřproudové cestě, kvůli čemuž je v každém směru jeden pruh zavřený. Způsobuje to zdržení od pěti do deseti minut, výjimečně i delší.
Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve...

Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně-Loukách. V obou směrech je uzavřený jeden jízdní pruh a na hlavním tahu mezi Zlínem a Otrokovicemi se tvoří dlouhé kolony. (15. července 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Po dobu opravy zlínské třídy Tomáše Bati využívá řada řidičů silnici v místní...
Po dobu opravy zlínské Třídy Tomáše Bati využívá řada řidičů silnici v místní...
Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve...
Oprava silnice I/49, Zlín-Louky (30. června 2025)
7 fotografií

Omezení mělo původně skončit do pátku 15. srpna, tedy před víkendem, kdy se jede ve Zlíně a okolí Barum rally. Nakonec to velmi pravděpodobně bude o téměř týden dříve.

„Podle všeho to vypadá tak, že práce dokončíme do konce tohoto týdne,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Od pondělí už by mohla být cesta průjezdná bez omezení. S jistotou to však budeme vědět až v neděli.“

Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně-Loukách. V obou směrech je uzavřený jeden jízdní pruh a na hlavním tahu mezi Zlínem a Otrokovicemi se tvoří dlouhé kolony. (15. července 2025)
Po dobu opravy zlínské třídy Tomáše Bati využívá řada řidičů silnici v místní části Louky, kde je mimořádně zvýšený provoz a tvoří se zácpy.
Po dobu opravy zlínské Třídy Tomáše Bati využívá řada řidičů silnici v místní části Louky, kde je mimořádně zvýšený provoz a tvoří se zácpy.
Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně-Loukách. V obou směrech je uzavřený jeden jízdní pruh a na hlavním tahu mezi Zlínem a Otrokovicemi se tvoří dlouhé kolony. (15. července 2025)
7 fotografií

Zřejmě jedinou věcí, která to může změnit, je počasí. Podle meteorologů by však pršet nemělo, naopak mají přijít vedra. Silničáři budou během víkendu na nový povrch vozovky vyznačovat vodorovné dopravní značení, k čemuž potřebují sucho.

U každé větší akce mají časovou rezervu, aby se mohli vyrovnat s neplánovanými situacemi.

„Můžeme někde najít špatnou kanalizaci nebo může odněkud vzlínat voda. Pak by se muselo čekat, až se to opraví,“ upozornil Chudárek. „Nejvíce nevyzpytatelné je ale počasí.“

Během letošních prázdnin cestářům zatím přálo, ačkoliv některé dny byly hodně deštivé. Například na frézování starého povrchu vozovky však nemusí být úplné sucho.

Ani po dálnici nejezdí tolik aut

Silničáři opravují úsek hlavního tahu v Loukách a Prštném, který je vůbec nejfrekventovanější ve Zlínském kraji. Ani po dálnicích v kraji nejezdí tolik aut, tedy více než 30 tisíc.

Hodně řidičů úsek objíždí přes zastavěné části Prštného a Louk, kde v ranních a odpoledních špičkách téměř souvislý proud aut trápí tamní obyvatele. To, že práce skončí o několik dní dříve, vítají.

„Je to dobrá zpráva, každý den bude dobrý. Ale až příští týden budu schopná říci, jak velká úleva to bude,“ reagovala obyvatelka Louk Jana Pilušová.

Řidiči se vyhýbají opravované cestě ve Zlíně. Doplácejí na to Louky a Prštné

Obává se toho, že některým řidičům může stále vyhovovat jezdit přes Prštné a Louky i poté, co bude hlavní tah bez omezení.

„Nejsou tady žádné semafory, lidé tudy mohou projíždět, aniž by zastavovali,“ upozornila Pilušová. „Jsem zvědavá, jak moc se situace zklidní.“

Bude mezi Loukami a Prštným jednosměrka?

Obyvatelé domů, které stojí vedle cesty, už delší dobu usilují o to, aby tamní cesta, kde je omezená rychlost na 40 kilometrů za hodinu, byla pouze jednosměrka. Tento týden o tom jednali s vedením radnice, která je nápadu nakloněná.

Místní obyvatelé musejí zajistit, aby 90 procent z těch, kterých se to přímo dotýká, bylo pro jednosměrku. A nejlépe také, aby se shodli na tom, v jakém směru. Šlo by o silniční úsek jen 250 metrů dlouhý mezi zastavěnými částmi Prštného a Louk.

„Jestliže tam jezdí šest tisíc aut denně, což vyšlo v průzkumu, tak minimálně půlka by tam potom jezdit neměla. Zklidnění dopravy by to mělo výrazně pomoci,“ věří radní pro dopravu Václav Kovář.

Lidé to projednají v komisích místních částí v Prštném i Loukách. Jakmile budou mít jasnou většinovou představu, město mezi nimi ještě na své náklady udělá dotazníkový průzkum.

VIDEO: To bylo o metry. Řidič odbočil před projíždějící vlak, dalšího stroj téměř nabral

Připravit změnu pak bude trvat přibližně rok. Souhlasit s ní musí policie a povolit radniční odbor stavebních a dopravních řízení, což bude trvat několik měsíců. Podle Kováře by mohla změna platit příští rok v létě.

Podle Pilušové by mělo větší smysl, kdyby byla cesta zaslepená ve směru ze Zlína, aby si to přes Louky a Prštné nezkracovali řidiči, kteří brzy ráno jedou do práce do sousedních měst a obcí.

„Uděláme si mezi sebou anketu a budeme se spojovat i přes komisi místních částí. Během září bychom to chtěli rozjet,“ plánuje Pilušová.

Dopravní léto ve Zlíně komplikuje i oprava mostu přes Kudlovskou přehradu

O dalším výhledu uvažují také silničáři, kteří by měli příští rok opravit další část hlavního tahu do Zlína. A to úsek z Louk, kde skončí letos, po odbočku k malenovické pile. S městem a dalšími organizacemi budou ještě jednat o termínu, který by měl být známý tento rok na podzim.

„Musíme to sladit, ale předpokládám, že to bude opět o letních prázdninách,“ naznačil Chudárek. „Dodavatelskou firmu budeme soutěžit už letos, takže budeme připravení na jaře.“

Za rok začne oprava tahu ze Zlína na východ

Příští rok chtějí cestáři opravit také hlavní tah ze Zlína na východ, konkrétně křižovatku nad dopravním podnikem včetně úseků dlouhých přibližně 300 metrů na obě strany. Křižovatku budou uzavírat po částech, aby byla průjezdná. Stejně tak cestu.

V dalších letech jsou na seznamu oprav další části hlavního tahu. Ve směru na Otrokovice by šlo o úsek v Malenovicích od odbočky k pile po konec sídliště. Zatím není jasné, jestli se to bude dělat v roce 2027. Diagnostika ukáže, jak moc je oprava nutná a povrch poškozený.

Silničáři navíc musejí práce skloubit s modernizací souběžně vedoucí železniční trati. Práce na ní by se měly do Malenovic dostat právě v roce 2027. Během úprav trati bude doprava na hlavní cestě do Zlína zřejmě výrazně hustější. Její omezení by pak způsobilo větší komplikace.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

Poškozené trakční vedení v Ústí zastavilo dopravu, stovky lidí museli evakuovat

V sobotu po 17. hodině se na hlavním nádraží v Ústí nad Labem při jízdě nákladního vlaku poškodil sběrač lokomotivy a následně i trakční vedení. Na místě uvízl mezinárodní expres Hungaria, z něhož...

9. srpna 2025  22:12

Na Mladoboleslavsku se převrátil minibagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný

V Bítouchově na Mladoboleslavsku se dnes dopoledne převrátil malý bagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný. Vrtulník ho se zraněním nohou přepravil do nemocnice,...

9. srpna 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku, kde vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny zasáhly plochu asi 50 × 100 metrů. Nikdo nebyl zraněn, hašení potrvá nejméně do rána, uvedl...

9. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  20:17

Bourání mostu kompletně uzavřelo dálnici D7 u letiště, řidiči musí jinudy

Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až...

9. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  20:08

Přerov zvýšil rozpočet na sociální pohřby kvůli rostoucímu počtu případů

Přerovská radnice kvůli rostoucímu počtu sociálních pohřbů zvýšila roční finanční limit na tuto službu z dosavadních 130.000 korun na 180.000 korun. Letos v...

9. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:43

Při páteční nehodě na D11 zemřel řidič, čtyřleté dítě utrpělo lehčí zranění

Policisté vyšetřují smrtelnou nehodu, která se stala v pátek večer na dálnici D11 u Bříství na Nymbursku. Řidič osobního auta z neznámých důvodů vyjel mimo...

9. srpna 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

V Domažlicích pokračují Chodské slavnosti, mši sloužil nigerijský biskup

V Domažlicích dnes pokračuje 71. ročník Chodských slavností. Dopolední poutní mši na vrchu Vavřineček nad Domažlicemi sloužil nigerijský biskup, odpoledne...

9. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Divadelní festival Jiráskův Hronov nabídl desítky akcí, přijely tisíce lidí

Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který od 1. srpna nabídl desítky divadelních představení, koncertů, projekce filmů i výstavy, navštívilo 25.000...

9. srpna 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

9. srpna 2025  18:42

V Josefově na Náchodsku končí festival Brutal Assault, přilákal přes 20.000 lidí

V Jaroměři na Náchodsku, v barokní pevnosti Josefov, končí festival extrémní muziky Brutal Assault. Od středy se na festivalu se představilo více než 140...

9. srpna 2025  16:18,  aktualizováno  16:18

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:12

Graffiti je pro někoho umění, pro jiné vandalismus. I sprejování legálních ploch má svá pravidla

Sprejování na zeď nemusí být jen výsadou skrytých uliček a opuštěných budov. Ve stále více městech vznikají legální plochy, kde si může graffiti vyzkoušet každý.

9. srpna 2025  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.