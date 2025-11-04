„Jde o to, že 30. září 2025 Centrální komise ministerstva dopravy schválila aktualizaci záměru projektu, současně bylo ale těsně před parlamentními volbami. Takže nám nedovolili vypsat tendr na realizaci. Proto čekáme,“ předestřel Martin Hryzbil, který má na SŽ projekt na starosti. „Bude záležet na tom, jak bude sestavený rozpočet na příští rok,“ doplnil.
Důležité je, že byly na konci září schváleny aktualizované náklady. Ty původní byly 12 miliard bez DPH, současné jsou už 20 miliard bez DPH. S daní přes 24 miliard korun.
„Je to významný nárůst, každý rok šly náklady zhruba o miliardu nahoru,“ odhadl Hryzbil. Důvodem byla hlavně inflace a nárůst cen materiálů. Projekt se příliš neměnil, technická řešení zůstala stejná.
Nové tendry čekají na státní rozpočet
V nejbližší době půjde o to, jestli bude na elektrifikaci trati, která usnadní lidem cestování po železnici, dost peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
„Teď se nesmí vypisovat nové tendry, dokud to nebude pokryté novým rozpočtem. Čekáme, co přijde,“ nastínil Hryzbil. Neočekává však, že by stát projekt zastavil.
„Vše je závislé na rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2026 a jeho střednědobém výhledu do roku 2028. Zatím není schválený, a tak nemůžeme jednotlivé stavby konkrétněji komentovat,“ reagovala Alena Mühl z tiskového oddělení ministerstva dopravy. „To, jaké stavby tam budou, bude na rozhodnutí nové vlády,“ upozornila.
Novou vládu sestavuje šéf ANO Andrej Babiš s Motoristy a SPD. Otázka je, jak bude rychlý. Čím dříve se mu to podaří, tím spíš může SŽ vypsat tendr na dodavatele prvního úseku z Otrokovic do Zlína.
„Nic by tomu už nebránilo. Máme stavební povolení i schválené náklady,“ potvrdil Hryzbil.
Pokud by SŽ vypsala soutěž na začátku příštího roku, v jeho polovině by mohla mít dodavatele vybraného. Pak by se rozběhly přípravné práce jako přeložky inženýrských sítí a na podzim kácení zeleně.
„Už teď je ale jasné, že se hlavní stavební práce posouvají na rok 2027,“ upozornil Hryzbil.
SŽ ještě nemá všechny pozemky
Správa železnic také ještě potřebuje získat všechny pozemky. V prvním úseku mezi Otrokovicemi a Zlínem jich má přibližně 80 procent s tím, že některé musela vyvlastňovat.
Pro další část ze Zlína do Vizovic je teprve musí získat a zatím jenom požádala o vydání stavebního povolení. Dohromady musí železniční správa vlastnit podél trati plochy od 650 majitelů.
Plány na elektrifikaci se z různých důvodů postupně oddalují už řadu let. Vázly například na vyřizování územního rozhodnutí.
Přitom jde o záměr, který by měl zlepšit spojení Zlína po železnici se zbytkem republiky. Vlaky budou po trati jezdit častěji i rychleji. Dnes je na ní rychlostní limit 60, nově bude 100 kilometrů za hodinu. Cesta ze Zlína do Otrokovic nebude trvat 17 minut, ale 11, například do Přerova pak 43 minut.
Mezi Otrokovicemi a Zlínem se bude trať i zdvojkolejňovat, ze Zlína do Vizovic pouze elektrifikovat. Součástí záměru bude také nová sedmipatrová nádražní budova v krajském městě, kterou postaví firma Z-Group.
„Z výpravní budovy se bude řídit celé vlakové nádraží. Musí být v provozu ještě předtím, než proběhne samotné zkolaudování trati,“ nastínil mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.
Firma vlastní i sousední autobusové nádraží, které chce v budoucnu také modernizovat.
Projekt zlepší také bezpečnost na křižovatkách s železničními přejezdy. Například v Kvítkovické křižovatce v Otrokovicích půjdou koleje do tunelu pod zem. Na Podvesné ve Zlíně zase hlavní cesta povede nad tratí. Všechny přejezdy budou s výstražnými světly a závorami.
10. října 2019