Zlínský kraj, město Zlín a firma Synot společně promění okolí Památníku Tomáše Bati a prostor za vedlejším gymnáziem. V plánu je nová sportovní hala, podzemní parkoviště a školní kampus. Město zde chce upravit také Gahurův prospekt pod Památníkem.
Baťův památník ve Zlíně ve svahu nad městem

Nově postavená sportovní hala nabídne využití pro více sportovců a kampus sem má přivést děti všech věkových kategorií. Rozsáhlý investiční projekt má vzniknout propojením veřejného a soukromého sektoru.

„Je to velká událost. Ze soukromých zdrojů by měla být investovaná miliarda korun. Předpokládané náklady kraje jsou deset milionů, města asi dvacet milionů korun. Chceme se dohodnout na společném postupu,“ přiblížil náměstek hejtmana David Vychytil, který je zodpovědný za krajský majetek a finance.

Náměstí Míru nemá sílu přitáhnout lidi, Gahurův prospekt žije, říkají zlínské architektky

Kraj má v plánu postavit za Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín sportovní halu, radnice upraví křižovatku a komunikaci u školy, a Synot Real Estate (SRE), která provozuje soukromou školu Orbis, postaví vzdělávací a sportovní kampus pro děti od mateřské po střední školu.

Dohoda veřejného a soukromého sektoru

Všichni tři investoři uzavřeli dohodu o spolupráci, která tady pomůže vyřešit dopravu, parkování, inženýrské sítě i výstavbu. Bez ní se neobejdou, protože jednotlivé akce jsou majetkově propojené.

U gymnázia vyroste nová sportovní hala. Potřebují ji také zlínské kluby

Kraj například nemá vlastní pozemky k tomu, aby vedle nové haly vybudoval parkoviště. Přístup k plánovanému staveništi haly také vede přes pozemky Synot Real Estate. Díky dohodě bude možné udělat přeložku místní komunikace v okolí školy a tím vznikne bezproblémový přístup k hale přes soukromé pozemky.

Zároveň bude kraj moci postavit parkoviště na pozemcích města. SRE dohoda zase umožní napojení na infrastrukturu, až bude stavět svůj kampus.

„Bude to zcela nové zařízení, moderní svým zázemím pro mateřskou, základní i střední školu. Orbis se specializuje na dvoujazyčné vzdělávání a pro svůj další rozvoj potřebuje specializované vnitřní i venkovní učebny, odpočinkové zóny, specializované kabinety, tělocvičnu, vnitřní bazén i sportovní hřiště umístěné na střeše objektu,“ upřesnila mluvčí Synotu Magda Pekařová.

Plánuje se i rozšíření areálu lyžařského svahu

SRE rovněž vybuduje podzemní parkoviště a celý školský komplex propojí s okolní přírodou. Současně je plánována úprava a rozšíření areálu Svahu Zlín, který by měl kromě lepšího zázemí pro zimní sporty a parkování v podzemí nabídnout plochy a atrakce pro letní aktivity, včetně relaxační zóny, kavárny a odpovídajícího sociálního zázemí.

Moderní hala, kterou zaplatí kraj, vznikne na místě současné tělocvičny. Ta už nevyhovuje požadavkům současné výuky z hlediska kapacity ani technické vybavenosti. Sloužit má kromě školy i veřejnosti. Dokončení je plánováno na červen 2028.

„Je to další důležitý milník v modernizaci našich škol a zlepšení podmínek pro výuku. Připravovaný projekt přinese nejen zlepšení školního zázemí, ale ve spojení s dalšími plánovanými okolními stavbami také významně přispěje k rozvoji celé této lokality v centru města,“ doplnil Vychytil.

Rekonstrukce zeleně Gahurova prospektu

Do změny prostoru v okolí Památníku Tomáše Bati promluví i záměr města. Kromě toho, že v rámci dohody upraví křižovatku a cestu, která vede kolem gymnázia k lyžařskému svahu, chystá také revitalizaci nedalekého Gahurova prospektu.

Gahurův prospekt čekají změny za miliony korun. Úpravy začnou za dva roky

„Připravujeme rekonstrukci zeleně v celé délce území před i za Památníkem, opravu silnice před Památníkem a také je naprojektováno lepší napojení na lyžařský svah, který je v městské zástavbě zcela výjimečný,“ poukázal náměstek primátora Michal Čížek, který má ve své kompetenci dopravu.

V rámci úprav Gahurova prospektu se chystá úprava zelené plochy a chodníků, vybudování nových cestiček kopírujících vyšlapané chodníčky, výsadba zeleně, nové lavičky i další posezení. Projekt už se zpracovává.

První část proměny by mohla být hotová v příštím roce, druhá v roce 2030. Novou sportovní halu by měl kraj postavit příští rok a stavbu kampusu předpokládá SRE v roce 2030.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

