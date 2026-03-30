Zlínský podchod bude vlídnější a barevnější. Do návrhů se zapojí studenti

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Podchod u náměstí Práce ve Zlíně bude pestřejší a vlídnější. Město plánuje už delší dobu jeho proměnu, teď jsou však první kroky reálnější. Podchod má být barevnější a méně šedý, než je dnes. Betonová stěna naproti obchodům se stane místem, na něž by se mohla promítat barevná videa, nebo se jinak umělecky pojednat.
Vstupní bránu do svitovského areálu ve Zlíně čeká proměna. Chystá se také...

Vstupní bránu do svitovského areálu ve Zlíně čeká proměna. Chystá se také kultivace prostorů před budovou a podchodu k náměstí Práce. (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Vstupní bránu do svitovského areálu ve Zlíně čeká proměna. Chystá se také...
Vstupní bránu do svitovského areálu ve Zlíně čeká proměna. Chystá se také...
Ve zlínském podchodu na náměstí Práce nefunguje eskalátor, ani výtah. (únor...
Postarat se o to mají studenti ateliéru Tvorba prostoru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci soutěže, kterou chce radnice vyhodnotit v dubnu.

„Podchod by se mohl oživit například projekcí na betonovou stěnu. Byl bych rád, kdyby se to týkalo celé betonové stěny. Ne jenom její části,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek města.

„Zadání je volné, na stěnu by se mohlo něco promítat, ale možností je více. Uvidíme, s jakými nápady přijdou studenti,“ poznamenal hlavní zlínský architekt Jindřich Nový. „Jde nám o to, aby se podchod nějakým způsobem oživil.“

Proměna do podzimu

Radnice chce dlouhodobě opravit obchody, které jsou v útrobách podchodu. Nejdříve ale musí vyřešit zatékání. Aktuálně hledá nejvhodnější technické řešení, aby nemuselo opravy provádět z horní strany, kde vedou dva hlavní silniční průtahy městem.

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Když město vybere v soutěži o oživení podchodu vítězný návrh, k jeho realizaci by podle Brady mělo stačit několik měsíců. Letos na podzim, případně už v létě, by tak prostor mohl být vlídnější.

„Chtěli bychom, aby bylo oživení trvalé, nebo aby se mohlo obměňovat v čase,“ předestřel Nový. „Pokud by šlo o promítání, mohlo by se s ním svobodně pracovat,“ dodal.

„Celkové vyřešení podchodu bude následovat hned, jakmile to bude možné,“ podotkl Brada.

Fasáda obchodů bude jednotná

Než se radnice pustí do oprav obchodů, hodlá jejich fasádu alespoň natřít jednotnou barvou a odstranit z nich rušivé nápisy. Dvě krajní prodejní buňky, které jsou už prázdné, zakryje velkou plachtou, na níž budou uvedeny projekty města. I tyto drobné zásahy mají zlepšit pocit chodců z tohoto frekventovaného prostoru.

Zlín dokončí rekonstrukci podchodu. Nejdřív musí zjistit, kudy do něj teče

„Nedává nám smysl do toho dávat peníze, dokud se to nevyřeší celkově,“ zmínil Brada.

Město už před čtyřmi lety uvažovalo o tom, že by se betonová stěna mohla oživit projekcí. Tehdy bylo před volbami a rozhodlo se, že podchod promění rovnou celkově. Podařilo se mu zatím získat obchody od jejich majitelů. Potřebuje ještě technické řešení zatékání a stavební povolení.

Zatékání se objevilo nedlouho poté, co podchod prošel před více než deseti lety nákladnou rekonstrukcí za 50 milionů korun.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

V Teplicích nad Metují lidé hlasují o novém vstupu do skal, odpůrcům vadí cena

Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal (30. března...

O výstavbě návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal v pondělí rozhodují v referendu obyvatelé Teplic nad Metují na Náchodsku. Hlasovat mají také o vybudování bytového domu. Odpůrcům projektů...

30. března 2026  10:32,  aktualizováno  11:09

Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30....

Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a...

30. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Surový útok na zastávce v Praze. Muž zlomil napadenému čelist

Kriminalisté hledají muže, který bezdůvodně zaútočil na poškozeného a způsobil...

Pražští kriminalisté pátrají po muži, který vloni v listopadu na zastávce MHD Prosek napadl jiného cestujícího a zlomil mu čelist. Policie v pondělí na webu zveřejnila podrobnosti napadení i kamerový...

30. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Kolaps dopravy v Řepích. Kvůli zavření krátkého úseku stojí řidiči v kolonách

Kvůli dopravnímu omezení v ulici Na Chobotě se tvoří kolony směrem na Řepy, ale...

Kdo se v pondělí ráno autem či městskou hromadnou dopravou vydal do pražských Řep, ten se musel obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Kvůli rekonstrukci poměrně krátkého úseku u tramvajové točny je...

30. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Hejtman Moravskoslezského kraje: Účast na Expo 2025 přinesla konkrétní výsledky

30. března 2026  10:45

StarDance 2026: První potvrzená soutěžící je Marta Jandová. Tančit by mohli také Dyk nebo Polák

Marta Jandová (2025)

První potvrzenou hvězdou taneční soutěže StarDance, která by se na obrazovky měla vrátit na podzim, je Marta Jandová. Do poroty se po roční pauze vrací Zdeněk Chlopčík. Přestože produkce tradičně...

30. března 2026  10:43

Řidiče v Pardubickém kraji čekají kolony. Víme, které uzavírky budou největší

Ilustrační snímek

Na silnicích začíná hlavní stavební sezona a s ní i kolony a objížďky. Největší problémy čekají řidiče na hlavních tazích u Pardubic nebo u Litomyšle. Stát a kraj budou letos při opravách silnic...

30. března 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Zemřel porodník Jaroslav Feyereisl, čtvrt století vedl podolský ústav

Jaroslav Feyereisl působil více než 25 let jako ředitel Ústavu pro péči o matku...

Ve věku 72 let zemřel v pondělí 30. března docent Jaroslav Feyereisl. Významný český gynekolog a porodník stál v čele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí čtvrt století. O jeho...

30. března 2026  10:42

StarDance 2026: Na parket zamíří Marta Jandová. Kdo další bude tančit po boku české rockerky?

TÁTA. Petr Janda je legendou bigbítu.

Fanoušci elegantní taneční soutěže StarDance se po napínavém čekání konečně dočkali. Česká televize začíná postupně odkrývat karty a odhalovat jména soutěžících. Přestože zákulisní spekulace...

30. března 2026  10:32

Virtuální asistent hradeckého krajského úřadu má usnadnit přístup k informacím

ilustrační snímek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje spustí od dubna hlasového virtuálního asistenta. Systém založený na umělé inteligenci (AI) bude volajícím poskytovat...

30. března 2026,  aktualizováno 

Zámek Raduň chystá cestu časem. Návštěvníky pohltí africké horko i sny o diamantech

Cesta do neznáma. Návštěvníci v Raduni uvidí i virtuální podobu luxusního...

Na zámku v Raduni vzniká ojedinělá prohlídková trasa, která návštěvníky pomocí obrazových a zvukových vizualizací přenese na sklonku 19. století přímo do Afriky. Lidé se vydají po stopách hraběte...

30. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

5G technologie od T-Mobile pomáhají ČZU měřit uhlíkovou stopu kampusu

30. března 2026  10:19

