Zlín dokončí rekonstrukci podchodu. Nejdřív musí zjistit, kudy do něj teče

Milan Libiger
  9:12aktualizováno  9:12
Část podchodu u zlínského náměstí Práce je od září uzavřená. Stojí v něm oplocení, které lidé musejí obcházet. A bude tam ještě během října. Důvodem je fakt, že radnice zjišťuje, v jakém stavu je mostní konstrukce, která podchod kryje. A hlavně to, kudy do ní zatéká.
Podchod na náměstí Práce ve Zlíně prochází rekonstrukcí. (13. říjen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Radnici se podařilo od majitelů koupit všechny obchody v podchodu a plánuje jejich opravu. Ale než do nich začne investovat, musí vyřešit dlouholetý problém se zatékáním. Ten se objevil paradoxně ve chvíli, kdy podchod v roce 2014 prošel nákladnou rekonstrukcí za 50 milionů korun.

„Nechceme do podchodu investovat finance, když do něho poteče. Nejdříve to musíme vyřešit a pak pokračovat dál,“ zmínil radní pro dopravu Václav Kovář.

Podhled podchodu je dnes odkrytý a dělají se sondy, což bude trvat ještě během října. Do konce roku by měli odborníci situaci vyhodnotit a najít nejvhodnější řešení.

Podchod ve Zlíně má nedostatků víc, potíže jsou s trávníkem i dlažbou

Může přitom nastat varianta, že by bylo třeba opravu udělat z horní strany. To by znamenalo zúžení třídy Tomáše Bati, která je jednou z nejvytíženějších cest ve městě.

„Jestli bychom to dělali po jednom jízdním pruhu, tak by to trvalo půl roku, možná i déle. Je to stavebně jednodušší varianta, na druhou stranu by to bylo velké omezení dopravy ve Zlíně,“ nastínil radní Kovář. „Sondy nám mají ukázat, jakou variantou se budeme moci vydat.“

V podchodu by mohlo být bistro i květinářství

Podizolovat mostní konstrukci by bylo komplikovanější, ovšem nemělo by to zase negativní dopad na dopravu. Pouze by se mohl částečně omezit průchod podchodem. Bude záležet také na penězích, kterých radnice nemá nazbyt.

Zlín získal všechny obchody v podchodu, ponuré místo plánuje konečně oživit

Problém chce ale každopádně vyřešit, aby mohla dokončit kompletní rekonstrukci podchodu, která se před jedenácti lety udělala jen částečně. Dřívější vedení města se nedohodlo s majiteli obchodů, které tak neprošly obnovou a nevypadají hezky.

„Chceme, aby byl podchod světlejší a barevnější. Měl by se změnit nejen vizuálně, ale i náplní,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.

Podchod na náměstí Práce ve Zlíně prochází rekonstrukcí. (13. říjen 2025)
Podchod na náměstí Práce ve Zlíně prochází rekonstrukcí. (13. říjen 2025)
Podchod na náměstí Práce ve Zlíně prochází rekonstrukcí. (13. říjen 2025)
Podchod na náměstí Práce ve Zlíně prochází rekonstrukcí. (13. říjen 2025)
Mohlo by tam být bistro, kavárna, květinářství, pekařství či předprodej jízdenek do městské hromadné dopravy. K zemi půjde i věžička u asijského bistra. Termín zahájení prací ještě není známý.

Firma vymění eskalátor

Lidé ale musejí počítat s tím, že další omezení je v podchodu potká zřejmě poslední týden v říjnu, kdy bude specializovaná firma vyměňovat eskalátor na výstupu k náměstí Práce.

Přitom uzavře i sousední schodiště, takže lidé budou používat pouze boční východ ústící na zastávku městské hromadné dopravy. „Uzavřou to celé, aby to tam bylo jednodušší a bezpečnější,“ podotkl Kovář.

Ve Zlíně opraví chátrající podchod pod hlavní třídou. Vestaví do něho nový

Firma nejdříve odstraní starý eskalátor, nový přiveze zřejmě ve dvou částech, které spojí a jeřábem položí na místo. Tam ho pak bude třeba usadit, oplechovat a uvést do funkčního stavu. Původní už byl starý a stále častěji mimo provoz. Lidé si na to často stěžovali.

Eskalátor je venkovní, protože výstup z podchodu není krytý, některé jeho části proto mohou rychleji korodovat. Nové zařízení by mělo být vůči vodě odolnější.









