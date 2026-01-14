Oprava podchodu na zlínském náměstí Práce pokračuje, město spustí eskalátor

Autor: ill
  9:02aktualizováno  9:02
Už přibližně dva měsíce ve frekventovaném zlínském podchodu u náměstí Práce nejezdí eskalátor. Radnice tam vyměnila starý a nepříliš spolehlivý za nový, po kterém by se lidé už brzy mohli projet.

„V lednu by se měla uskutečnit revize eskalátoru, aby se v nejbližší době mohl pustit do zkušebního provozu,“ přiblížil radní Václav Kovář.

„Úplné převzetí od zhotovitele zatím brzdí nedotažená servisní smlouva, která je pro nás klíčová. Chceme, aby v ní byla nastavená striktnější pravidla,“ doplnil.

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
5 fotografií

Městu jde o to, aby dodavatel jezdících schodů rychleji reagoval na jejich případné závady. V minulosti se totiž stávalo, že když se pokazily, trvala jejich oprava déle, než by si přálo. A když se ve stejnou dobu pokazil také výtah, museli starší lidé chodit po schodech nebo rampě.

Zlín dokončí rekonstrukci podchodu. Nejdřív musí zjistit, kudy do něj teče

Závady se množily zejména v posledních třech letech. Obyvatelé si na to často stěžovali. Nové schody by také měly být odolnější vůči sněhu a dešti, jejich části jsou nově z nerezového materiálu. Město na ně bude mít dvouletou záruku, dodavatel pět let garantuje jejich pravidelné prohlídky.

Město chce opravit i obchody

K odstranění starého eskalátoru došlo loni v listopadu, následně byl instalován nový, který váží osm tun. Radnice původně počítala s tím, že ho na místo položí jeřáb, který bude stát u sestupu do podchodu z náměstí Práce.

To však nebylo možné, protože toalety v útrobách podchodu zasahují pod dlažbu, na níž by jeřáb stál. A jejich strop by to nemusel vydržet.

Zlín získal všechny obchody v podchodu, ponuré místo plánuje konečně oživit

„Proto byl v nočních hodinách eskalátor přivezen před svitovskou bránu ve dvou dílech. Odtud ho natáhli do podchodu a pak postupně zvedali kladkami na místo jeho uložení,“ popsal Kovář.

Podchod, který prošel před dvanácti lety nákladnou přestavbou, čekají ještě další změny. Město se chystá na opravy obchodů, jež jsou v jeho útrobách a proměnou tehdy neprošly, protože se na tom radní nedomluvili s jejich majiteli. Ještě předtím ale musí vyřešit problém se zatékáním do podchodu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:16

Brněnská firma umí zobrazit vnitřní strukturu vzorku z elektronového mikroskopu

ilustrační snímek

Brněnská společnost AdvaScope vyvinula technologii, která umožňuje plastické zobrazení vnitřní struktury vzorku z elektronových mikroskopů. Technologie...

14. ledna 2026  10:41,  aktualizováno  10:41

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho...

14. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou...

Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však přečkal. Kvůli rozsáhlé modernizaci totiž byla jeho vnitřní část většinu roku 2025 uzavřena. Přesto si cestu do největšího...

14. ledna 2026  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

16 šikovných prvňáků, jedna redakce a spousta fantazie aneb 1.B na návštěvě Metra

Žáci 1.B ZŠ Nedvědovo náměstí v pražském Podolí

„Daneček na vás prásknul, že děláte v novinách,“ povídá mi synova třídní, paní učitelka Světlana R. Měsíc nato už šestnáct odvážných prvňáků ze ZŠ Nedvědovo náměstí vplouvá do redakce Metra.

14. ledna 2026  11:48

Nedostatečná vizuální prezentace brzdí malé značky v prodeji. Řešením je produktová fotografie zvládnutelná svépomocí

14. ledna 2026  11:46

Řidič při kontrole přiznal vodku. Druhý den ji před jízdou dopil a zas ho chytli

Řidič v Jaroměři při dvou kontrolách přiznal vodku

Pětapadesátiletý řidič v Jaroměři na Náchodsku přišel během dvou dnů o řidičský průkaz i auto. Dvakrát ho ve městě zastavila policejní hlídka, dvakrát nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Jen...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Americký region ocenil PBS za přínos národní obraně. Firma má v Americe svůj den

14. ledna 2026  11:28

V nemocnicích hradeckého kraje se loni narodilo 2138 dětí, meziročně o 195 méně

ilustrační snímek

V porodnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který v regionu zastřešuje krajské nemocnice, se loni narodilo 2138 dětí. V meziročním srovnání...

14. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Japonský profesor Shigeo Ohta na téma Alzheimerova demence: Proč to vlastně všechno děláme

14. ledna 2026  11:10

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02

Alšova jihočeská galerie zahájí v sobotu sezonu dvěma výstavami

ilustrační snímek

Alšova jihočeská galerie (AJG) zahájí sezonu dvěma výstavami v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Jedna z výstav propojí současné sklo...

14. ledna 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.