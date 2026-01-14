„V lednu by se měla uskutečnit revize eskalátoru, aby se v nejbližší době mohl pustit do zkušebního provozu,“ přiblížil radní Václav Kovář.
„Úplné převzetí od zhotovitele zatím brzdí nedotažená servisní smlouva, která je pro nás klíčová. Chceme, aby v ní byla nastavená striktnější pravidla,“ doplnil.
Městu jde o to, aby dodavatel jezdících schodů rychleji reagoval na jejich případné závady. V minulosti se totiž stávalo, že když se pokazily, trvala jejich oprava déle, než by si přálo. A když se ve stejnou dobu pokazil také výtah, museli starší lidé chodit po schodech nebo rampě.
|
Zlín dokončí rekonstrukci podchodu. Nejdřív musí zjistit, kudy do něj teče
Závady se množily zejména v posledních třech letech. Obyvatelé si na to často stěžovali. Nové schody by také měly být odolnější vůči sněhu a dešti, jejich části jsou nově z nerezového materiálu. Město na ně bude mít dvouletou záruku, dodavatel pět let garantuje jejich pravidelné prohlídky.
Město chce opravit i obchody
K odstranění starého eskalátoru došlo loni v listopadu, následně byl instalován nový, který váží osm tun. Radnice původně počítala s tím, že ho na místo položí jeřáb, který bude stát u sestupu do podchodu z náměstí Práce.
To však nebylo možné, protože toalety v útrobách podchodu zasahují pod dlažbu, na níž by jeřáb stál. A jejich strop by to nemusel vydržet.
|
Zlín získal všechny obchody v podchodu, ponuré místo plánuje konečně oživit
„Proto byl v nočních hodinách eskalátor přivezen před svitovskou bránu ve dvou dílech. Odtud ho natáhli do podchodu a pak postupně zvedali kladkami na místo jeho uložení,“ popsal Kovář.
Podchod, který prošel před dvanácti lety nákladnou přestavbou, čekají ještě další změny. Město se chystá na opravy obchodů, jež jsou v jeho útrobách a proměnou tehdy neprošly, protože se na tom radní nedomluvili s jejich majiteli. Ještě předtím ale musí vyřešit problém se zatékáním do podchodu.