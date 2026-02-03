„Možná by z něj byl dobrý policista. Bohužel začal od konce – od bundy,“ glosovala s nadsázkou jeho počínání policejní mluví Šárka Trnková.
Hlídkující policisté si muže všimli v centru Zlína nedaleko Univerzity Tomáše Bati a přestože měl dotyčný na sobě policejní bundu, při bližším pohledu se jim jako jejich kolega rozhodně nejevil. A také jím skutečně nebyl.
|
Chytré obleky začaly sloužit hasičům, přivolají pomoc a měří teplotu
Zimní bundu prý zakoupil od jiné osoby za 500 korun. Od které, to nebyl „falešný“ policista schopen vypovědět. Jisté je, že bunda měla všechny náležitosti včetně vyšitého oficiálního znaku Police ČR. Pokud by muž insignii odpáral, nebo přelepil, strážníci by mu péřovku nechali, aby se v ní mohl dál zahřívat. Komu oblečení předtím patřilo, se zjistit nedá.
„Bunda mu byla odebrána, přestupek oznámen a za podobné uniformní nadšení může hrozit pokuta až 50 tisíc korun,“ přiblížila Trnková maximální výši postihu, která ale bezdomovci nehrozí.
„Pokud i vy chcete nosit policejní uniformu, existuje jednodušší a hlavně legální cesta. Přidejte se k nám,“ uzavřela popis kuriózní události policejní mluvčí.