Nové vedení města Zlína chce stabilizovat hokejový klub Berani Zlín, jehož je město většinovým vlastníkem. Rada města schválila půjčku 6,5 milionu korun společnosti Berani Zlín se splatností do konce příštího roku. Účelem je dočasně posílit provozní likviditu a řešit časový nesoulad mezi plánovanými příjmy a splatností závazků v probíhající sezoně, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer. Peníze budou použity pro zachování plynulého provozu klubu. Poskytnutí půjčky budou projednávat zastupitelé města 10. prosince.
"Naší prioritou je stabilizace klubu a nastavení jasných pravidel fungování. Jako většinový vlastník neseme odpovědnost nejen vůči fanouškům a partnerům, ale především vůči občanům našeho města za hospodárné využití veřejných peněz," uvedl primátor Čestmír Vančura (Zlín 21). Krajské město vede koalice, kterou tvoří STAN, Zlín 21, ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. V minulém volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů.
Zlínští zastupitelé letos v červnu schválili téměř 13 milionů korun pro společnost Berani Zlín k vypořádání neuhrazené ztráty společnosti a ke stabilizaci jejího cash-flow před začátkem letošní sezony. Hokejový klub po sestupu z extraligy v sezoně 2021/2022 čelil nejen sportovním výzvám, ale měl také kumulovanou ztrátu přes 20 milionů korun. Město má ve společnosti Berani Zlín obchodní podíl 79 procent, zbylých 21 procent má spolek HC Berani Zlín.
"V dlouhodobém horizontu je naším cílem vytvořit prostředí, ve kterém bude mít profesionální i mládežnický hokej definovány jasné sportovní cíle a zajištěny odpovídající podmínky pro provoz a rozvoj. Zároveň je potřeba otevřeně říci, že vedení klubu ponese jednoznačnou odpovědnost za realizaci sportovních i ekonomických cílů stanovených městem a partnery. V následujících dnech a týdnech se budeme zabývat restrukturalizací klubu v intencích našeho dřívějšího prohlášení," uvedl Vančura.
Veškeré majetkové změny v zapsaném spolku i obchodní společnosti Berani Zlín podléhají souhlasu města. V současnosti město neplánuje žádné kroky vedoucí k majetkovým převodům, ani s takovými kroky nevyjádřilo souhlas, uvedl mluvčí.
Zlín v minulé sezoně postoupil do finále první ligy, ve kterém nestačil na Jihlavu. V novém ročníku tým zažil série porážek. Na konci října skončil trenér Peter Oremus i jeho realizační tým. Novým hlavním koučem se stal Antonín Stavjaňa, k Beranům se vrátil po sedmi letech. Na začátku listopadu rezignoval jednatel a generální manažer klubu Jan Pravda.