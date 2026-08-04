Zlín pošle 2,12 milionu Kč hasičům, kteří likvidovali požár výškové budovy

Město Zlín pošle 2,12 milionu korun dobrovolným hasičům, kteří se v červenci podíleli na likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Šlo o největší požár v novodobé historii města. Více než 800.000 korun si hasiči rozdělí jako odměnu za mimořádné nasazení. Zbývající peníze jednotky využijí na obnovu vybavení zničeného při zásahu a na pořízení nové techniky a materiálu, sdělil dnes ČTK zástupce zlínského magistrátu Jaroslav Chudara.
Část finanční podpory již schválili zlínští radní, poskytnutí dalších peněz by v září měli schvalovat zastupitelé města. "Ještě jednou bych chtěl z celého srdce poděkovat všem profesionálním i dobrovolným hasičům, kteří se na tomto mimořádně náročném zásahu podíleli. Jako město nyní plníme to, co jsme přislíbili. Uvolněné finance jsou investicí do bezpečnosti nás všech," uvedl náměstek primátora pro krizové řízení a člen krizového štábu Vojtěch Volf (KDU-ČSL).
Při zásahu, který trval téměř dva týdny, byly nasazeny všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů zřizované statutárním městem Zlín. "Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 jednotek. Finanční podpora jednotlivým sborům byla stanovena podle skutečného rozsahu jejich nasazení při zásahu," uvedl Chudara.
Jedenáctipodlažní budova číslo 34 se sklady a kancelářemi vlastněná firmou Cream začala hořet 9. července ráno. Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Likvidaci požáru hasiči ohlásili ve středu 22. července. Vyhořelou budovu plánuje Cream předat ve středu 5. srpna demoliční firmě, která by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Podle policistů to potrvá několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.