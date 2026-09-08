Zlín připravuje stavbu školní jídelny s kuchyní v areálu ZŠ v části Štípa

Město Zlín připravuje stavbu nové školní jídelny s kuchyní v areálu základní školy v části Štípa. Náklady na stavbu budou podle odhadů činit téměř 160 milionů korun. Radnice to oznámila v tiskové zprávě na webu města. Stavební práce začnou na jaře příštího roku, dokončení je plánováno na rok 2029.
"O záměru vybudovat novou školní jídelnu rozhodl především rozvoj školy, kterému už stávající stravovací zázemí kapacitně nestačilo a při pouhé rekonstrukci by nebylo možné splnit všechny současné legislativní požadavky na prostor. Vybavení kuchyně a jídelny je navíc po letech provozu již zastaralé. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro vybudování nového stravovacího zázemí," uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková (ODS).
Nová kuchyně bude připravovat pro školáky až 600 jídel denně. "Jídelna nabídne 200 míst, doposud to bylo pouhých 80. Přidanou hodnotou je, že kapacita kuchyně umožní stravování i zájemcům z řad veřejnosti," doplnila Hladíková.
Novostavba bude vedle školy a bude mít dvě podlaží. "Jídelna je v projektu navržena jako samostatně stojící stavba zastřešená plochou střechou, ze které vyčnívají dvě sedlové střechy. Objekt bude přístupný samostatně z navazujícího terénu a zároveň bude propojen s vnitřními prostory stávající školy spojovacím krčkem pro pěší. Tato prosklená lávka umožní komfortní průchod strávníků a zároveň zachová průchodnost školní zahrady pro pěší, zahradní techniku a případně osobní automobily. Díky proskleným stěnám nabídne také průhled do školní zahrady," uvedla radnice.
Radnice získala na projektovou přípravu dotaci 1,4 milionu korun z Národního plánu obnovy. Město Zlín je zřizovatelem 13 základních škol.