Zlín dostaví po 100 letech radnici. Opozici se nelíbí načasování před volbami

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Památkově chráněná budova číslo popisné 10 vedle radnice ve Zlíně je – téměř symbolicky – deset let zavřená. Důvodem je její špatný statický stav. Město ji chce letos konečně začít kompletně přestavovat.
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat. | foto: Vizualizace: Apropos Architects a A.B.S.

Zlín si připomíná 700 let od první zmínky. (srpen 2022)
Radní dosud nevěděli, zda na přestavbu budovy budou peníze. Střednědobý plán jim ukázal, že to městský rozpočet zvládne. Stavět chtějí do komunálních voleb na začátku října. Opozice záměr nezpochybňuje, ale kritizuje jeho načasování.

„Rozhodli jsme, že se do toho pustíme,“ potvrdil primátor Jiří Korec (ANO). „Když to půjde dobře, na konci dubna vyhlásíme soutěž na zhotovitele a v červenci můžeme podepsat smlouvu. Pak budeme mít tři měsíce na zahájení.“

Ruina vedle zlínské radnice zmizí. Nahradí ji dům s kancelářemi a bistrem

Pokud se soutěž zkomplikuje, termíny se odloží. Město má od loňska stavební povolení. Když vybere firmu, nic mu nebrání. Radní se na záměru jednomyslně dohodli, ačkoliv ho ještě neschválili usnesením.

Město ušetří na pronájmech za úředníky

„Pro město je to důležitá akce, protože jde o dostavbu radnice po sto letech,“ míní náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci majetek města. „V přízemí budou přepážková pracoviště, bistro, dále pak nové zasedací místnosti, kancelářské prostory, vyhlídková terasa. Přinese to spoustu pozitivních aspektů pro oživení centra města,“ věří.

Budova, v jejímž přízemí bylo bistro Minutka a nahoře kanceláře, bude celá sloužit úřadu. Podle radních z toho budou mít prospěch i občané, neboť se zvýší komfort služeb. Město navíc ušetří, protože úředníky má i v pronájmech. Ročně ho to stojí 1,8 milionu korun.

Navíc se technický stav budovy zhoršuje. Podle statika by ji město muselo letos zajistit, případně zbourat. Zabezpečení sousedních domů by pak stálo 40 milionů korun. Proto je podle radních lepší investovat přes 200 milionů korun do nového objektu.

„Budeme to řešit z rozpočtu města, který je opřený o úvěry, což není nic špatného,“ nastínil Korec. „Kdybychom jen šetřili, tak by byla otázka, kolik bychom toho udělali.“

Ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS) mluví o ekonomickém přínosu pro magistrát, který má kanceláře na pěti místech Zlína. Některé agendy se pak můžou odstěhovat. „Úřad bude ve svých kancelářích, což je u státní správy vhodné. Vytvoří se tak i odpovídající prostory pro město,“ naznačil Chalánek.

Opozice souhlasí, ale má výhrady

I radní z dalších stran se záměrem souhlasí, byť s výhradami. „Není to naše hlavní priorita, ale z hlediska provozu úřadu dává smysl,“ řekl radní Jiří Robenek (Piráti).

„Záměr by nedostal zelenou, pokud by nebyl stav budovy tak špatný, že by se buď musela nařídit její demolice, nebo by se ohradila část náměstí, což by nebylo fajn,“ uvedl radní Vojtěch Volf (KDU-ČSL).

Současně vypočítal další projekty, které město má před sebou. Kromě Velkého kina za 600 milionů korun také proměnu sadu Svobody, opravu Městského divadla a velké dopravní akce. To vše spolkne stovky milionů korun.

Opozice projekt příliš nezpochybňuje. „Náměstí tím získá nový rozměr. Můžou se také ušetřit peníze, které město platí za pronajímané prostory,“ reagoval zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

„Víme, že budova je ve špatném stavu a jde o dlouhodobě neřešený problém, se kterým je potřeba něco dělat,“ uvedl zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21).

Zlínská radnice získá novou fasádu, vrátí se k podobě z doby před sto lety

Oba ale poukazují na blížící se komunální volby, před nimiž chce koalice stavbu začínat.

„Pokud se utratí více peněz právě teď, naznačuje to snahu realizovat projekty, na které je dobře vidět. S ohledem na blížící se komunální volby je to však pochopitelné,“ uvažuje Dudák.

„Možná, že kdyby byly volby každé dva roky, vybudovalo by se toho ve městě více a rychleji,“ připojil se Simkovič.

Počátky radnice sahají do 16. století

Investice do budovy má i svůj architektonický a historický rozměr. Její současná podoba vznikla podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury před přibližně sto lety. Původní objekt je ještě starší, jeho počátky sahají do 16. století. Původní jsou klenuté sklepy, které radnice musí zachovat. Požadují to památkáři.

Chtějí také, aby nadzemní část nové budovy respektovala hmotu, výšku a členění fasády té současné. Její návrh vzešel ze soutěže.

Zlín získal stavební povolení, rekonstrukce Velkého kina dostala zelenou

Podle Brady tehdejší baťovské vedení na stavbách šetřilo, proto je ve špatném stavu i budova číslo 15, která k radnici přiléhá z druhé strany. Také ta půjde k zemi. Volným prostorem po ní by se měla technika dostávat k budově číslo 10, takže stavební činností nebude tolik dotčené náměstí Míru. Výstavba potrvá přibližně dva roky. Prozatím půjde o první etapu.

Druhá spočívá v přístavbě další budovy ve dvorní části radnice. Byly by v ní opět hlavně kanceláře, stejně jako v náhradě budovy 15, která by byla třetí etapou.

3. srpna 2023

Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Sběr textilu ve městě selhal. Radní mění firmu kvůli nepořádku a rezignaci nad vývozem

Takto vypadal sběr nepotřebného textilu například v ulici U Marka nedaleko...

Vedení pardubické radnice nebylo spokojené s tím, jak vypadal sběr starého textilu ve městě. Rozvázal proto smlouvu s firmou TextilEco a kontejnery do ulic dodá společnost Dimatex CS. Stejný problém...

24. března 2026  10:52

V nemocnici v Ústí je opravený střešní heliport, noční provoz posuzuje úřad

ilustrační snímek

V ústecké Masarykově nemocnici je v provozu opravený střešní heliport, zatím ale vrtulníky mohou přistávat jen ve dne. Zkoušky provozu v nočním režimu posádka...

24. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Bydlení, služby i kreativita. Ostravský Jih hledá investory pro rozvoj čtyř lokalit

Budova radnice v Ostravě-Jihu

Zastupitelé Ostravy schválili na posledním zasedání záměr obvodu Jih prodat případným zájemcům a investorům některé strategické pozemky pro výstavbu bytů, rozvoj služeb nebo zkvalitnění veřejného...

24. března 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:42

Holešovická tržnice startuje svou gastro sezónu: PASTRAMI POP–UP VOL. IV

24. března 2026  10:38

ÚS odmítl stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti prodloužení vazby

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského proti rozhodnutím o prodloužení vazby z přelomu loňského a letošního roku. Potvrdil, že obava z jeho...

24. března 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Společnost Getac představuje CommandCore: řešení pro dálkové ovládání dronů určené pro vysoce odborné pracovníky působící v náročných podmínkách

24. března 2026  10:23

Autobus odhodil ženu několik metrů. Dopravní podnik zveřejnil děsivý sestřih

Záběry ukazují situace, kdy lidé nečekaně vběhli do cesty vozu MHD

Spěchající chodce a cestující, kteří se nerozhlíží, než vstoupí do silnice či kolejiště, zachycují stále častěji kamery ve vozech brněnské MHD. Děsivě vypadající srážky teď dopravní podnik zveřejnil...

24. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahajuje rekonstrukci Nové scény

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Národní divadlo (ND) v Praze v úterý zahajuje generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a...

24. března 2026  9:02,  aktualizováno  10:18

Tesco přináší online nákupy do Chrudimi a posiluje pokrytí na 80 % domácností

24. března 2026  10:01

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.