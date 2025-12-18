Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina

Město Zlín bude příští rok hospodařit podle schodkového rozpočtu, rozdíl mezi příjmy a výdaji je necelých 100 milionů korun. Ještě důležitější pro obyvatele je, že na investice půjde půl miliardy korun a při zapojení téměř miliardy z úvěru a dalších peněz z dotací to může být ještě více.
Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické stránce. (srpen 2023) | foto: Jan Salač MAFRAMAFRA

„Můžeme se bavit o tom, že město bude mít v běhu investice za dvě miliardy korun, což nebude jednoduché odřídit,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).

Na letošek počítal rozpočet s investicemi za více než 250 milionů korun. Některé však město nezahájilo, třeba přestavbu skateparku Bartoška a opravu městského divadla. Proto se 129 milionů korun přesune jako rezerva do příštího roku. Rozpočtová rezerva na preferované projekty je 200 milionů.

Proměna Velkého kina nabírá zpoždění. Zlínu chybí stavební povolení a peníze

Nejzásadnější investicí bude zahájení proměny Velkého kina na víceúčelový kulturní sál. V rozpočtu uvedený není, protože město na tuto dlouho připravovanou akci za půl miliardy korun použije peníze z úvěru a dotaci v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

„S Velkým kinem počítáme v našem dlouhodobém plánu, i když to možná není v rozpočtu výslovně uvedeno. Je mezi našimi preferovanými projekty,“ potvrdil primátor Jiří Korec (ANO).

Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické stránce. (srpen 2023)

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti

Dodavatelská firma má být vybraná na jaře. Přestavbou kina má město získat mimořádný prostor s regionálním přesahem. Korec ho přirovnává k pražskému Foru Karlín.

Kraj odmítl poslat Zlínu 200 milionů na Velké kino. Příliš vysoká částka, zdůvodnil

Další prioritou, jež však také v rozpočtu uvedena není, je revitalizace sadu Svobody. Radnice chce v první polovině roku 2026 vysoutěžit dodavatele. V parku se změní trasy chodníků a přibudou vodní plochy. Má se prosvětlit a být útulnější.

Nejvíce peněz spolkne doprava

Nejvíce peněz jde na investice do dopravy (80,5 milionu). Polovinu z toho dostanou místní části, 10 milionů je vyčleněno na proměnu křižovatky pod lázněmi v Hradské ulici. Přibude na ní přechod pro chodce a bude bezpečnější.

Do bytové oblasti, služeb a územního rozvoje poputuje přes 50 milionů korun, například na rekonstrukci bytů v bytovém domě Zálešná (13 milionů), přestavbu bistra u divadla (6) nebo tradiční hospody Pod Lípou (6,8 milionu).

„U divadelního bistra jsme už udělali nabídku pro potenciální nájemce, kde je záměr popsaný. Dokončení plánujeme na září, nebo říjen 2026,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada (ANO).

Zlín staví centrální hřiště pro děti. Části opozice se nezdá cena a lokalita

Změny v interiéru budou dílčí a venku vznikne prosklená pergola s posezením. Hostinec Pod Lípou projde celkovou rekonstrukcí, při níž se zvětší kuchyně.

Začít má také odložená proměna skateparku Bartoška, kde jsou odhadované náklady 70 milionů korun, a oprava fasády městského divadla. První etapa prací bude stát přibližně stejně.

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Téměř 50 milionů korun míří do oblasti ochrany životního prostředí, v níž jsou i opravy dětských hřišť. Největší částka (26 milionů) se týká Sportovně rekreačního areálu Vysoká mez, který město začalo budovat letos. Zoologická zahrada dostane příspěvky na pokrytí dluhů a fotovoltaickou elektrárnu.

Steza získá 20 milionů korun na investice do městských sportovišť, o která se stará. Do školství půjde 16 milionů, většina na opravy částí areálů škol a školek.

Město přidalo peníze na propagaci pro sport

Rozpočet schválili 11. prosince zastupitelé a diskuse byla krátká. Opozice kritikou šetřila. „Příprava rozpočtu se v tomto volebním období výrazně zlepšila, což říkám s vědomím, že opozice tady není proto, aby práci rady velebila,“ sdělil opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Pavel Simkovič (STAN) byl kritičtější. „Říkáme, že podporujeme dopravu, ale nepřidali jsme jí vůbec nic,“ upozornil.

„Naopak tři miliony jdou na tržiště, které převádíme (pod městský odbor – pozn. red. ), což je v pořádku. Máme ale navýšení o tři miliony na propagaci města a o dalšího půl milionu na prezentaci projektů města. Je otázka, jestli je to ideální,“ doplnil.

Delší tribuna pro fanoušky fotbalu? Obyvatelé sousedního domu nesouhlasí

Do dopravy šlo loni podle rozpočtu 73 milionů korun. Do tržiště Pod Kaštany poputuje podle primátora Korce stejně peněz jako letos, jen jsou poprvé vyčleněny výhradně pro odbor cestovního ruchu. Pod něj tržiště nově spadá.

Korec také vysvětlil, že částka na propagaci se navyšuje kvůli zviditelnění města přes sportovní týmy, které postoupily do nejvyšší soutěže, což se týkalo mužské házené a fotbalu.

Rekonstrukce zimního stadionu je opět ve hře, Zlín jedná se dvěma investory

Rozpočet počítá s příjmy 2,7 miliardy korun a výdaji 2,8 miliardy korun. Pokud město všechny peníze na investice neutratí, může příští rok hospodařit s přebytkem.

Daňové příjmy mají být 2,3 miliardy, což je o 284 milionů korun více než letos. Jde ale o peníze, které poslal stát na placení nepedagogických pracovníků ve školkách a školách, což nově padá na obce a města. Ze stejného důvodu se také zvyšují provozní výdaje, a to o téměř 170 milionů korun.

