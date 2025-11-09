Zlín hledá investora pro novou čtvrť pod halou. Z plánů vypadly kraj i muzeum

Milan Libiger
  10:22aktualizováno  10:22
Na městských pozemcích pod sportovní halou ve Zlíně má vyrůst nová čtvrť. Bude ji tvořit deset větších domů využitých převážně pro byty. S jednou budovou se tam počítalo pro muzeum veteránů rodiny podnikatele Ladislava Samohýla, která má asi 300 historických automobilů a 150 motorek.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů, restaurací a kaváren. | foto: Vizualizace: AXXI

Návrh proměny území pod sportovní halou ve Zlíně
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...
Zlín plánuje proměnit plochu pod sportovní halou, která v současnosti slouží...
Zlín plánuje proměnit plochu pod sportovní halou, která v současnosti slouží...
5 fotografií

Z toho však nakonec sešlo, ačkoliv mělo jít o projekt, který by divácky přesahoval hranice Zlína i kraje.

„Velmi mě to mrzí, protože je to něco, co s ohledem na rozsáhlost sbírky nikde jinde není. Bohužel jsou ale jejich finanční možnosti omezené. Víme, co se děje v automobilovém průmyslu,“ zmínil primátor Jiří Korec.

Podle něho k takovému kroku vedly majitele muzea ekonomické důvody, které město není v současné situaci schopné zvrátit. „Nezbývá nám nic jiného než to vzít jako fakt, i když nás to velice mrzí. Jde o krásnou sbírku, která by mohla Zlín více zatraktivnit,“ řekl Korec.

Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Město hledá pro rekordní zástavbu investora

Podle Martina Samohýla, jenž jedná za holding Samohýl, byla nabídnutá pětipatrová budova pro muzeum veteránu nevhodná z ekonomického hlediska.

„Potřebovali bychom více prostoru na méně patrech. Ale nabídli nám více pater a méně prostoru, což finančně vychází mnohem dráž,“ přiblížil Samohýl. „Počet vozidel na jedno patro by byl strašně malý. A protože je muzeum neziskové, rozhodli jsme se, že ho uděláme jinde,“ dodal.

Plán budovy už nebylo možné měnit. Vzešel z územní studie, která vyhrála urbanistickou soutěž. „Město nám vyšlo vstříc, území ale bohužel neposkytuje prostor, který bychom potřebovali. Jiný pozemek zatím nemáme, jsme ve fázi hledání,“ naznačil Samohýl.

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů, restaurací a kaváren.
Návrh proměny území pod sportovní halou ve Zlíně
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či administrativními budovami.
Zlín plánuje proměnit plochu pod sportovní halou, která v současnosti slouží jen jako parkoviště a točna MHD.
5 fotografií

Soutěž vypíší příští rok

Zájem o tento pozemek má nyní Zlínský kraj. „Stále hledáme plochy pro výstavbu sociálních domů, například domovů pro seniory, kterých není nikdy dost. Musíme ale myslet i na rozvoj kraje,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Město, kraj i univerzita spojí síly. Postaví nové ekonomické srdce Zlína

Možnost odkupu kraj stále zvažuje. Už se však rozhodl, že do záměru města u Březnické ulice jiným způsobem vůbec nevstoupí. Ještě loni přitom chtěl postavit tři budovy za 800 milionů korun, v nichž by bylo technologické a inovační centrum, kanceláře, případně vysokoškolské koleje. Potom od toho ustoupil a zvažoval jen případný pronájem některých prostor. Ani k tomu však nedojde.

„Máme svých starostí dost a také ještě další rozvojové lokality: východní areál Svitu, celou holešovskou zónu a připravujeme urbanistickou soutěž na zónu v Malenovicích. Už jsme neměli kapacitu na to, abychom řešili ještě i Březnickou,“ vysvětlil Holiš.

Plánovaná nová dominanta náměstí Práce je příliš vysoká, říkají památkáři

Rozhodnutí rodiny Samohýlů ani Zlínského kraje plány města nijak nenarušují. Případné muzeum veteránů by se řešilo zvlášť, na zbývající plochy bude vypsaná investorská soutěž. K tomu mělo dojít letos, což se i s ohledem na jednání s krajem nestalo.

„Očekáváme, že nejpozději do první poloviny příštího roku investorskou soutěž vypíšeme, abychom našli partnera, který celou čtvrť vybuduje. Měla by být během dvou až tří měsíců vypořádána,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

V soutěži bude přesně stanovena podoba či výška domů či použité materiály. „Budou tam i podmínky, do kdy mají být postavené a do kdy mají být poslané peníze městu. Termíny říkat nemůžu, ještě to musíme důkladně připravit,“ sdělil Brada.

„Zlaté vejce“ Zlína

Město developera vybere, pozemky mu prodá a on si bude vyřizovat stavební povolení. Přitom se bude muset držet návrhu.

„Předpokládám, že aby mu to i vzhledem k rozsahu podzemního parkování ekonomicky vyšlo, tak převážná většina objektů bude bytových a v jejich přízemí mohou být obchody a služby. Minimálně jeden bude kancelářský,“ odhaduje Korec.

Magistrát si sám postaví parkovací dům s kapacitou téměř 500 míst, v němž má být rovněž tréninková sportovní hala. Objekt bude stát pod stávající halou Datart a bude s ní propojený. Použijí se na to peníze z prodeje pozemků.

Město potřebuje zahustit a růst do výšky, říká náměstek zlínského primátora

Ve Zlíně se tak velká zástavba za posledních čtyřicet let neodehrála. Podle vedení města by měla pomoci jeho rozvoji. Ačkoliv nejde o výškové budovy (nejvyšší z nich má sedm pater), mělo by být území pro developera velmi zajímavé.

„Taková soutěž ve Zlíně ještě nikdy neproběhla. Připravili jsme proměnu Šmoulího města, toto je však násobně větší. Nejen rozsahem, ale i hodnotou. Je to zlaté vejce Zlína,“ poznamenal Brada.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Ilustrační snímek

Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují,...

9. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Agresivita ve společnosti roste. Sebeobrana začíná v hlavě, říká lektorka Linda Štucbartová

Cestu Lindy Štucbartové jako lektorky sebeobrany započal strach o dceru, která...

Napětí ve společnosti roste. Co bývalo výjimečnou situací, se stává běžnou součástí pracovního dne. Zdravotníci čelí výhrůžkám pacientů, učitelé urážkám rodičů, sociální pracovnice ponižování či...

9. listopadu 2025  19:03

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

9. listopadu 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela v neděli v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, poté se podařilo...

9. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čechům se na mistrovství světa v mushingu v Pardubicích dařilo

ÄŚechĹŻm se na mistrovstvĂ­ svÄ›ta v mushingu v PardubicĂ­ch daĹ™ilo

Českým závodníkům se na mistrovství světa v mushingu, tedy jízdě nebo běhu se psem, dařilo. Závod v canicrossu vyhrál Ondřej Svěchota. Ženy v kategorii...

9. listopadu 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Pionýr si zvolil nové vedení

9. listopadu 2025  18:14

Muzeum Prahy se po pěti letech znovu otevírá. Langweilův model dostal novou tvář i technologie

Hlavní budova Muzea Prahy se nachází na Florenci.

Pražané se konečně dočkali. Po pětileté rekonstrukci za téměř 300 milionů korun se znovu otevírá hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Velkolepý návrat proběhne v sobotu 6. prosince a o víkendu se...

9. listopadu 2025  17:40

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Brtnice

Brtnice

Kousíček od Prahy. V Brtnici v okrese Jihlava v Kraji Vysočina se dnes v neděli 09.11.2025 uskutečnila Svatohubertská mše.

vydáno 9. listopadu 2025  16:50

Připomínka architekta Eislera nabídla i prohlídku domu v brněnské Lipové ulici

PĹ™ipomĂ­nka architekta Eislera nabĂ­dla i prohlĂ­dku domu v brnÄ›nskĂ© LipovĂ© ulici

Dílo brněnského architekta židovského původu Otty Eislera dnes v souvislosti s výročím nacistického protižidovském pogromu v listopadu 1938, známém jako...

9. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Chcete mít doma Goldflama? Loutka Dědečka z Pohádek po babičce pomáhá měnit smutek v naději

Malý a velký dědeček Arnošt Goldflam (na snímku) ve Zlíně. Loutková animace je...

Film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech a lidech, vstoupil do českých kin před pár dny. Replika loutky Dědečka podle podoby Arnošta Goldflama nyní míří do...

9. listopadu 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.