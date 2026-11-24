Gymnázium a Jazyková škola Zlín se dočká nového sportovního zázemí. Stávající tělocvična, která už nevyhovuje současným požadavkům, půjde k zemi a na jejím místě vyroste moderní sportovní hala. Kraj vybral stavebníka, jenž by ji měl do roka postavit za necelých 138 milionů korun bez DPH.
„Chceme, aby zlínské gymnázium mělo moderní sportovní halu, kterou kromě školy budou moci využívat také občané Zlína a budeme ji mít k dispozici i pro olympiádu dětí a mládeže, kterou bude náš kraj hostit v roce 2028,“ potvrdil krajský radní Miroslav Zemánek, odpovědný za oblast investic a sportu.
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U gymnázia vyroste nová sportovní hala. Potřebují ji také zlínské kluby
Tato střední škola je jedinou ve Zlíně s rozšířenou sportovní výukou a potřebuje pro ni odpovídající zázemí. Studují na ní jako kmenoví sportovci házenkáři, basketbalisté, plavci, atleti a volejbalisté, v nekmenových sportech jsou to hokejisté, fotbalisté, cyklisté, lyžaři a další. Tělocvična je sice stoprocentně vytížená k hodinám tělocviku i ke sportovní přípravě, z řady důvodů už ale nevyhovuje.
„Je to taková lehká konstrukce, vytápění v zimě byl trochu problém, technicky je ve špatném stavu a také nemá správné rozměry hřišť na sporty, nedají se v ní hrát různé soutěže,“ poukázal ředitel gymnázia Přemysl Šil. „U nové haly náš zřizovatel akceptoval naše požadavky, a proto bude přesně odpovídat potřebným parametrům. Velmi nám to pomůže,“ doplnil.
Původní cena narostla
Vybraná firma nejdříve zbourá nynější tělocvičnu a pak začne stavět nový objekt. Bude dvoupodlažní a částečně zapuštěný do svažitého terénu. Součástí zázemí budou mimo jiné čtyři šatny pro sportovce, každá s vlastními sprchami, umývárnou a toaletou. Nebude chybět posilovna, přípravna běžecké dráhy, vlastní běžecká dráha a také dvoustupňová divácká tribuna.
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Původně kraj před dvěma lety při plánování počítal s investicí okolo 80 milionů korun. Rozdíl oproti současné ceně je způsobený hlavně změnou zadání.
„V původním návrhu hala neměla velikost házenkářské haly, neměla rozcvičovací část, chyběly tribuny pro diváky. Proto cena narostla. A také jsme se pochopitelně posunuli v čase, ve kterém stouply ceny stavebních prací,“ vysvětlil Zemánek.
Hala pro více sportů
Nová hala už bude svými parametry odpovídat požadavkům házené, basketbalu, florbalu nebo volejbalu. Vhodný prostor díky tomu využijí i místní sportovní kluby, které si stěžují na nedostatek místa.
„Na to, kolik sportovních klubů krajské město má, je zde pro ně poměrně omezená infrastruktura. Tlak na prostory je tady obrovský a víme, že kluby by potřebovaly mnohem více,“ naznačil Zemánek.
V zimě bude představovat také plnohodnotné sportoviště pro atlety, kteří nemají – na rozdíl od dalších kmenových sportů gymnázia – jiné sportoviště ve městě. Díky bezbariérovosti bude hala sloužit i sportujícím vozíčkářům.
Hotovo musí být za rok
Budova bude krčkem spojená s gymnáziem. S okolními budovami by měla být sjednocená obložením cihelnými pásky a hlavní vstup bude řešený obdobně jako u stávající haly z ulice Růmy.
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Veřejnou zakázku na stavebníka ukončilo hejtmanství předminulý týden. Musí ještě uběhnout patnáctidenní lhůta na případné námitky. Pokud žádné nebudou, předá kraj lokalitu vítězi soutěže. Vybraná firma musí halu postavit do jednoho roku. Nejpozději na začátku roku 2028 musí být zkolaudovaná, aby byla připravená pro dětskou olympiádu.
Škola i sportovní kluby se bez tohoto prostoru budou muset obejít více než rok, obzvlášť během letošní i příští zimy. Podle Šila ale škola připravila upravenou koncepci tělocviku, využívat bude jiná cvičiště a náhradní prostory a rovněž gymnastický sál, posilovny nebo místnost s ping-pongem ve škole.