Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Město hledá pro rekordní zástavbu investora

Mají tam být nejen byty, ale také kanceláře, občanská vybavenost, zřejmě i firmy, ubytování pro zlínskou univerzitu, sportovní hala s parkovacím domem nebo muzeum veteránů

Tento rok hodlá radnice vypsat investorskou soutěž na developerskou firmu, která by toto vše sama postavila.

„Máme vydefinovanou urbanistickou podobu lokality a její obsah. Po investorovi budeme chtít, aby to ve stanovených termínech a podle návrhu města postavil,“ předestřel náměstek primátora Pavel Brada, který má územní plánování a majetek města ve své kompetenci.

Ze soutěže vyplynou závazné termíny, podle kterých se bude její vítěz řídit. Podle Brady by do tří let mohl mít stavební povolení, pak by začal stavět.

„V optimistickém předpokladu by tam domy mohly stát za pět let od okamžiku vybrání vítěze,“ věří Brada. „Investor bude mít motivaci stavět co nejrychleji.“

Město dosud zvažovalo i jiné varianty. Jednou z nich bylo, že by plochu rozdělilo na více částí, které by si řešil zvlášť kraj, univerzita či právě město. A jen na část by vypsalo soutěž.

Nakonec se rozhodlo lukrativní pozemek nekouskovat a o výstavbu se postará jeden silný investor. Brada věří, že bude o soutěž zájem. Ve Zlíně se tak velká zástavba za posledních zhruba čtyřicet let neodehrála.

Podle Brady město dostane za výstavbu od developera peníze, část tamních nových bytů, parkovací dům nebo třeba sportovní halu. Bude záležet na dohodě.

Ještě loni chtěl Zlínský kraj sám vybudovat tři budovy za zhruba 800 milionů korun a využít je pro Univerzitu Tomáše Bati, která tam mohla mít kromě ubytování i laboratoře, či pro Technologické a inovační centrum. Plány ale změnil.

V budovách asi bude působit, ale v menším rozsahu a zřejmě jen v pronájmu. Jde především o ekonomické hledisko.

„Budeme zvažovat nájem, nebo odkup od developera podle ekonomické výhodnosti a návratnosti,“ nastínil ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil. „Stále tam ale vidíme silnou stopu Zlínského kraje.“

Kraj plánuje novou čtvrť v Malenovicích

Kraj plánuje novou čtvrť na okraji zlínských Malenovic, kde dříve měla stát nová nemocnice. Chce také revitalizovat budovy ve východní částí baťovského areálu. A v kontextu těchto záměrů bude zvažovat lokalitu pod sportovní halou. Půjde hlavně o cenu metru čtverečního plochy.

„Hledáme nejefektivnější cesty,“ naznačil Vychytil. „Navíc pro toto území bude jednodušší, když ho bude řešit jen jeden developer.“

Podle něho je nejreálnější získání ubytovacích kapacit pro studenty i pedagogy univerzity. Ve hře je stále i umístění technologických firem. „Budeme velmi rádi, když Zlínský kraj přispěje k rozvoji infrastruktury univerzity,“ poznamenal univerzitní rektor Milan Adámek.

Město řešilo zástavbu s předními českými urbanisty a zvažovalo přitom i ekonomické hledisko. Podle Brady by mělo jít stále o výnosnou investici, i když připouští, že soukromý developer by dokázal plochu ekonomicky vytěžit více. Město se ale tak chovat nechtělo.

„Pořád je to ekonomicky zajímavé, ale asi z toho může být menší zisk, než kdybychom to nechali úplně na developerovi,“ připustil Brada. „Ten by tam asi postavil velké celky a bylo by tam méně veřejného prostoru. Neřešil by kanceláře, obchodní jednotky a udělal by co nejvíce bytů. Čtvrť by pak ale nebyla multifunkční, což jsme chtěli. Chtěli jsme, aby to bylo kvalitní místo pro život,“ doplnil.

Podle Brady by investor také asi nestavěl podzemní parkoviště pod domy, nebo parkovací dům, ale vybudoval by stání pro auta v přízemí budov, aby to bylo levnější. Tam ale mají být služby. Brada si navíc myslí, že domy nejsou malé, některé mají i sedm pater.

Město chce v centru více lidí

Až budou postavené a využívané, měly by přivést do centra více lidí, což město potřebuje. Některé jeho části mají hustotu zalidnění jen šedesát obyvatel na hektar, což odpovídá vesnické zástavbě. Měl by to být aspoň dvojnásobek.

„A to je taky důvod, proč tady nefungují některé služby,“ domnívá se Brada. „Nechceme zahušťovat rezidenční čtvrti, třeba baťovské čtvrti, což už ani není možné, ale centrum by mělo mít větší hustotu obyvatel.“

Pod sportovní halou by mělo vyrůst celkem deset budov. Dvě ve spodní části mají sloužit zejména kancelářím, střední tři řady pro byty, v jedné horní má být muzeum veteránů podnikatele Ladislava Samohýla a ve druhé pak sportovní hala s parkovištěm.

Město by letos, nebo příští rok chtělo vypsat ještě jednu investorskou soutěž. A to na lokalitu bytových domů Boněcký rybník. Celkově tam má vyrůst 19 domů, z nichž se bude soutěžit třináct, jež jsou na pozemcích města. Ostatní budou na plochách soukromých majitelů. Podoba všech však bude jednotná.