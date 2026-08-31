Po pozemcích pod halou prodává Zlín za stamiliony také parcely v Přílukách

Milan Libiger
  15:42aktualizováno  15:42
Sledovat Metro na Googlu
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník. | foto: Vizualizace: Pavel ChládekMAFRA

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...
9 fotografií
Zlínská radnice uzavřela v krátké době druhou velkou veřejnou soutěž na prodej rozsáhlých ploch, na nichž mají stát bytové domy. Před měsícem vysoutěžila pozemky pod sportovní halou v ulici Březnická za 365 milionů korun. Nyní se stejná transakce týká lokality Boněcký rybník v Přílukách za 210 milionů korun bez DPH, tedy celkově za 254 milionů.

Nejnižší požadovaná cena byla 129 milionů korun. Do soutěže se přihlásili tři zájemci. Nejvyšší nabídku podala vsetínská developerská společnost Fastav, která ve Zlíně dříve sponzorovala fotbalový klub a chtěla koupit budovu bývalého okresního soudu.

Zlín chce budovat nové bytové domy, lidé z okolí mají k výstavbě výhrady

Na základě urbanistické studie, která také vzešla ze soutěže, na místě postaví jedenáct bytových domů, v nichž může být kolem 250 bytů. Město pak i s pomocí utržených peněz vybuduje dva domy s 50 až 60 nájemními byty. Hodlá na to sehnat dotaci.

„Soutěžili jsme to tak, aby v lokalitě Boněcký rybník vznikla nová rezidence, která bude navazovat na Bartošovu čtvrť. S cenou jsme spokojení,“ řekl primátor Jiří Korec (ANO).

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů, restaurací a kaváren.

„Je to výborný výsledek, město dobře zhodnotilo majetek a zároveň dohlédlo na veřejný prostor a architekturu. O to jsme se od počátku snažili,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starosti územní rozvoj a majetek města.

Ve výše zmíněné lokalitě Březnická má brněnská developerská společnost Trikaya postavit osm velkých domů, v nichž má být až 400 bytů a v přízemí služby. A také ona musí dodržet urbanistickou studii.

„Město má být hybatelem změn územního plánu a rozvoje území. Myslím si, že těmito kroky jsme to v maximální možné míře naplnili za nejlepších možných podmínek,“ je přesvědčený Brada.

Fastav se nyní pouští do oblasti bydlení

Závěry soutěže schválila městská rada. V září by měla být podepsaná smlouva, jejíž podobu město s Fastavem dolaďuje a schválit ji budou muset zlínští zastupitelé.

„Stavba by mohla být zahájena za přibližně dva roky v návaznosti na vydání stavebního povolení. Stavět se bude po etapách zhruba dalších pět let,“ odhadla Eva Kvasničková ze společnosti Fastav.

„V současné době intenzivně pracujeme na budoucí kupní smlouvě s městem, její uzavření se předpokládá v září,“ doplnila.

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
9 fotografií

Fastav se zabýval především výstavbou obchodních center, podle vyjádření firmy už je ale v této oblasti trh nasycený. V bydlení naopak vidí potenciál.

„Rezidenčních projektů připravujeme v současné době několik. Projekt lokality Boněcký rybník ve Zlíně nám jako regionální firmě dává smysl a věříme, že bude úspěšný,“ zmínila Kvasničková.

Zlín prodá pozemky u sportovní haly za rekordní sumu. Vyrostou tam bytové domy

V rámci Zlína by mělo jít o jedno z nejkvalitnějších bydlení s vysokou urbanistickou i architektonickou kvalitou. Navíc jde o dobrou lokalitu na rovině, u řeky Dřevnice a poblíž cyklostezky.

„Je na investorovi, jaké byty tam vzniknou. Do jeho cenové politiky a strategie nemluvíme. Šlo nám o to, aby čtvrť měla kvalitní veřejná prostranství, jednotný vizuální styl a zapuštěné parkování,“ konstatoval náměstek Brada.

Na podobně velké projekty magistrát nemá

Velkým kritikem města v případě prodeje pozemků v Březnické ulici bylo hnutí STAN, které je na radnici v opozici. Podle něj tam mělo stavět vlastní byty.

„Stále platí princip, že městského majetku by se město mělo zbavovat co nejméně. A mělo by realizovat především své vlastní projekty. Ale detailně nejsem s tímto prodejem seznámený a neznám jeho podmínky,“ reagoval na soutěž na lokalitu Boněcký rybník zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

Podle něho je nová výstavba vhodná, ale otázka je, za jakou cenu se budou byty prodávat. Magistrát argumentuje, že na tak velké projekty nemá dost peněz.

Do roku 2035 bude hotovo, říká o čtvrti v Březnické ředitel developerské firmy

„Dokud nebude jinak nastavené rozpočtové určení daní, potřebujeme s financemi hospodařit tak, abychom ustáli rozvoj města,“ uvedl Korec. Podle něho se do budoucna počítá s tím, že by město menší lokality neprodávalo a vyřešilo je samo bez pomoci velkého investora. U projektů za miliardy korun se do toho však pouštět nebude.

Podobně jako v případě Boněckého rybníku radnice postupuje i na Březnické. Odlišnost je v tom, že za utržené peníze tam nepostaví byty, ale podzemní parkoviště se sportovní halou, což bude devátý dům v lokalitě. V budoucnu by tam měl vyrůst ještě jeden.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz ve Škrétově ulici má být obnoven v první polovině září. Změna se dotkne linek 11 a 13, přímé...

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

SPD se chce v Brně zaměřit na bezpečnost či řešení bezdomovectví

SPD se chce v BrnÄ› zamÄ›Ĺ™it na bezpeÄŤnost ÄŤi Ĺ™eĹˇenĂ­ bezdomovectvĂ­

Tématy předvolební kampaně hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Brně jsou například bezpečnost, čistota ve městě či řešení bezdomovectví. Novinářům to dnes...

31. srpna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut, zranění utrpělo osm lidí

ilustrační snímek

Srážka sedmi aut dnes odpoledne omezila dopravu na silnici I/35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Zranění při ní utrpělo osm lidí, u všech jsou lehká, řekl ČTK...

31. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Hradecký kraj otevře v úterý novou jídelnu pro studenty na Pospíšilově třídě

ilustrační snímek

Na Pospíšilově třídě v Hradci Králové zahájí 1. září provoz nová školní jídelna, kterou nechal postavit kraj za 101 milionů korun bez DPH. Zpočátku bude...

31. srpna 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Spider-Man měl být propadák. Proč se z podivného hrdiny stal fenomén generací?

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Spider-Man si publikum získal také tím, že byl lidský. Na rozdíl od dokonalých superhrdinů své doby řešil obyčejné starosti dospívajícího člověka – školu, vztahy, peníze i vlastní nejistotu. Právě...

31. srpna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli požáru trávy a lesa vyhlásili hasiči na Jihlavsku třetí stupeň poplachu

ilustrační snímek

U Svojkovic na Jihlavsku hoří suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. K boji s...

31. srpna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Soud schválil reorganizační plán čelákovické slévárny TOS-MET

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze schválil reorganizační plán čelákovické společnosti TOS-MET slévárna. Hlasující věřitelé ho minulý týden jednomyslně přijali. Plán počítá...

31. srpna 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Stanice techniků

Stanice techniků

Přijďte si s techniky zpříjemnit první den nového školního roku. Budeme na vás čekat už od 10:00 a připravíme si pro vás spoustu zábavných aktivit a workshopů.

vydáno 31. srpna 2026  17:29

Do Hančiny šatny jsem je nepustil, říká Štefan Margita o novém dokumentu

„Role Logeho je jednou z mých nejmilejších. A bude to moje poslední operní...

Česká televize uvede nový dokument o životě Štefana Margity Čas přítomnosti v režii Natálie Císařovské. Intimní portrét odhaluje profesní i soukromý život světově uznávaného operního pěvce, jeho...

31. srpna 2026  17:17

Krnovská sokolovna se po téměř tříleté rekonstrukci vrátila sportovcům

ilustrační snímek

Památkově chráněná sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku slouží po téměř tříleté přestavbě opět sportovcům. Budova postavená v letech 1932 a 1933...

31. srpna 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Tetín otvírá nový úřad. Kvůli rekonstrukci se obec dostala do problémů, pomohl kraj

Nově otevřený obecní úřad s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem v...

Přestavěnou budovu obecního úřadu s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem dnes otevřel Tetín na Jičínsku. Projekt za 25 milionů korun provázely velké problémy. Víska se 160 obyvateli ho...

31. srpna 2026  17:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nový domov v Pardubicích pomůže rodinám pečujícím o autistické děti

NovĂ˝ domov v PardubicĂ­ch pomĹŻĹľe rodinĂˇm peÄŤujĂ­cĂ­m o autistickĂ© dÄ›ti

V Lánech na Důlku, místní části Pardubic, začne v úterý fungovat nový domov pro lidi s poruchami autistického spektra. Zařízení nabídne pět míst pro celoroční...

31. srpna 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Horké dny zpříjemní lidem v Brně-Kohoutovicích nový klimapark s mlžítky a zelení

ilustrační snímek

Horké dny lidem v brněnských Kohoutovicích zpříjemní nový klimapark, který vznikl na Libušině třídě. Původně dětské hřiště radnice nechala proměnit v park s...

31. srpna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.