Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Autor: fuk, ČTK
  8:42aktualizováno  18:28
Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17. hodiny, se hasičům podařilo zlikvidovat půl hodiny před půlnocí. Vystřídalo se zde 13 profesionálních a dobrovolných jednotek, nikdo při něm neutrpěl zranění. Událost policie vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí dva roky až osm let vězení.

Vyšetřovatelé a hasiči v úterý po několikahodinovém ohledávání lokalizovali místo vzniku požáru.

„Ohledání ale stále probíhá a teprve se nám podařilo rozkrýt sendvičovou vrstvu střechy. Máme několik vyšetřovacích verzí ohledně vzniku požáru, ale v této chvíli nejsme schopní říct, která z nich je nejpravděpodobnější,“ sdělil na místě pro iDNES.cz policejní vyšetřovatel Pavel Trnka s tím, že jasněji by mohlo být do dvou týdnů.

„Odhadovaná škoda se pohybuje kolem 11,5 milionu korun,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák.

V dalších dnech jsou v plánu znalecká zkoumání zajištěných stop a fotografií.

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z pondělí na úterý. Děti dostaly na úterý a středu ředitelské volno. (11. listopad)
9 fotografií

Soukromá pedagogická škola s kapacitou asi 300 žáků je součástí propojeného komplexu budov, do kterého patří také Církevní základní škola s mateřskou školou a také 17. ZŠ Zlín. Požárem je poškozená střecha střední i církevní školy. A zásahem hasičů je částečně poškozený i interiér v několika patrech budov.

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Všechny budovy jsou v majetku města Zlína a školy je mají v pronájmu. Mluvčí města Tomáš Melzer potvrdil, že na střeše střední školy v těchto dnech prováděli řemeslníci její opravu. „Bylo to kvůli zatékání a opravy byly lokálního charakteru v celkové výši do 200 tisíc korun,“ upřesnil.

Zda měla oprava střechy souvislost s požárem, není dosud jasné.

Knihovna v horním patře

Na sociálních sítích lidé upozorňovali na to, že v učebnách pod střechou mají studenti uložené učebnice potřebné k maturitní zkoušce.

„Dcera tam chodí, mají ve třídě učebnice k maturitě. Víte, kolik stojí jedna učebnice, dneska měla učitelka radost, že doplnili knihovnu novými knížkami. Je to tak rok, co komplet malovali, koupili po x letech nové vybavení, tabule, projektory. Člověku je to líto,“ popsala na fb stránce Vladana Jurčíková.

10. listopadu 2025

Na místo se v úterý přišla podívat i jedna ze studentek, které v letošním školním roce čeká maturita.

„Tři hodiny před požárem jsem tady ještě seděla na vyučování. A ty večerní fotky pak vypadaly otřesně, tak jsem to chtěla vidět na vlastní oči. Nahoře pod střechou jsou kabinety a velká knihovna, kde máme některé i hodně archivní knihy a my z posledních ročníků míváme vyučování úplně nahoře. Chodím sem čtyři roky a je mi to líto,“ prozradila Lynda Szipinová.

Obrovský černý kouř. V areálu firmy na Zlínsku hořely plasty

Při požáru nebyli uvnitř budovy žádní lidé. Evakuovali se ještě před příjezdem hasičů, kteří postupně vyhlásili až třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Při likvidaci využili i výškovou techniku a dron.

V noci ještě postupně rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska. Lidem, kteří v okolí školy bydlí, doporučili na několik hodin omezit větrání, večer už doporučení zrušili.

Církevní školka se tento týden neotevře

Studenti střední školy mají v úterý a ve středu ředitelské volno. „Ve čtvrtek a pátek budou žákům zaslány vyučujícími úkoly k samostudiu. Způsob výuky v dalším týdnu bude upřesněn,“ uvedla na webu školy ředitelka Alena Kulíšková. S novináři v úterý na místě hovořit odmítla.

Pro zhruba 240 dětí zůstala uzavřená také církevní základní a mateřská škola. Na 17. ZŠ, kterou zřizuje město, se normálně vyučovalo.

V církevní škole zateklo při likvidaci požáru do stropů nad školkou a voda prosákla do nábytku, lehátek na spaní, koberce i elektroinstalace. Proto budou děti ze školky, podle ředitelky Michaely Černoškové, muset zůstat doma po celý týden.

„Musíme počkat na vyjádření a posouzení majitele budovy, který nám musí potvrdit, kdy budeme schopní provozu,“ zdůvodnila Černošková. Děti ze základní školy by se do učeben mohli vrátit dříve, zatím ale není jasné kdy.

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

