Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení

Jsou to dvě velké plochy, které stojí kousek od sebe na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Zatímco demolice bývalého Šmoulího města, kde bývalé bary a provozovny nahradí moderní objekt nazvaný Nový Čech, už odstartovala, místo po bývalém torzu obchodního domu na svoji proměnu čeká.
Na ploše uprostřed Jižních Svahů, kde v minulosti stávalo torzo obchodního centra, vzniklo záchytné parkoviště pro dodávky i osobní auta. | foto: Vizualizace: www.zlin.eu

Stavba desítky let hyzdí zlínské sídliště Jižní Svahy.
Obě investice však spolu výrazně souvisejí. A nejen proto, že radnice je začala řešit ve zhruba stejné době.

Na místě po torzu totiž původně mělo stát společensko-kulturní centrum pro Jižní Svahy. Takovou náplň ale bude mít zmíněný Nový Čech, který chystá soukromá společnost Koma Modular a nabídne obchody, restaurace, místo pro trhy či různé akce a další aktivity. Proto se změní obsah urbanisticko-architektonické soutěže na zástavbu místa po torzu, tedy části ulic Okružní a Středová a území Centrálního parku.

Zlín se ptá lidí, co chtějí místo zbouraného torza na sídlišti Jižní Svahy

„Nemůžeme tam chtít postavit to samé, co chystá Koma Modular. Vytvořili bychom si konkurenci o sto metrů dál a byli sami proti sobě i proti investorům, kteří do projektu vkládají nemalé finanční prostředky,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Podle něj by tady mohlo vzniknout nové sportoviště. „Například na florbal nebo jiné masové sporty, kde máme stovky dětí, a přitom univerzálních sportovních hal o velikosti 20 krát 40 metrů je ve Zlíně méně, než bychom potřebovali,“ naznačil Korec.

Konec legendy. Ve Zlíně začala demolice Šmoulího města, zmizí do konce roku

„Nabízí se tak otázka, zda by alespoň jedna taková hala mohla na té ploše fungovat, což by nebylo možné, kdyby nedaleko nevzniklo právě nové kulturní a společenské centrum,“ dodal. Ve hře je také sociální bydlení. „Do budoucna je to finančně udržitelné, protože populace stárne,“ řekl Korec.

U klasických bytů už je opatrnější. „Je třeba, aby počet bytů ve Zlíně rostl, ale otázkou je kde. Plocha po torzu se nabízí, je jedna z mála relativně rovných, což je ve městě vzácné. Ale také se nachází na největším sídlišti, kde žije zhruba 25 tisíc obyvatel. Další zahušťování zástavby bych úplně nepodporoval,“ poznamenal.

Inspirací je sportovní komplex u Vsetína

Reálná je i možnost, že soukromá firma tady postaví sportovní komplex podobný Kapka Resortu, který funguje ve Lhotě u Vsetína. Tedy sportoviště, ubytování, gastroprovoz a další služby včetně například wellness.

Bude záležet i na zadání zmíněné urbanisticko-architektonické soutěže. „Do konce roku bychom rádi soutěž vyhlásili,“ podotkl Korec.

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

V této části Jižních Svahů u dnešní zastávky Křiby stálo od konce 80. let takzvané torzo, tedy betonový objekt, který měl sloužit jako obchodní dům, ale nikdy nebyl dostavěn a chátral.

Město se jej opakovaně snažilo odkoupit. Podařilo se to až v roce 2014, kdy budovu a přilehlé pozemky získalo za 53 milionů korun. Likvidace torza začala dva roky poté, lidem se oficiálně prostor zpřístupnil v roce 2018. Částečně slouží jako parkoviště a plocha pro sport.

Archivní video: Bourání torza v roce 2016.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

