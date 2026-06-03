Kauza vily nesvéprávných bratrů. Soud může odebrat zlínské radnici opatrovnictví

Milan Libiger
  9:12aktualizováno  9:12
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Opatrovnický soudce, který řeší kontroverzní prodej vily dvou nesvéprávných bratrů ve Zlíně, má během června obdržet dva klíčové znalecké posudky. Ty vyčíslí hodnotu stavby i oprav, které jsou na ní potřeba udělat.
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Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Opatrovníkem sourozenců je zlínský sociální odbor, který navrhl prodej domu, protože jeho budoucí úpravy by mohly být nad finanční možnosti bratrů. Vycházel ze znaleckého posudku, jenž hovoří o ceně 14 milionů korun. V nabídce realitní kanceláře se však dům objevil za 18 milionů a prodejní cena by mohla dosáhnout až na 20 milionů.

V médiích se objevily spekulace o tom, že prodej budovy v centru Zlína může být účelový. Podle územního plánu je totiž na místě možné postavit až čtyřpatrový bytový dům s přízemím určeným pro komerční využití.

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Po obdržení posudků opatrovnický soudce nařídí jednání, provede dokazování a rozhodne. Zejména o tom, jestli je důvodné, aby došlo ke změně opatrovníka. Což znamená, že by zlínskou radnici mohla nahradit například otrokovická.

„Pokud soud zjistí, že opravy mohou být levnější a stojí za to dům opravit, aby v něm mohli sourozenci dál bydlet, bude podle toho opatrovník postupovat. Případně soud nedá souhlas s prodejem domu,“ řekl mluvčí zlínského okresního soudu Petr Prokopius.

„Podstatné budou závěry znaleckého posudku, na jejichž základě bude soud schopen vyhodnotit postup opatrovníka,“ doplnil.

Dům teď v nabídce realitky není

Primátor Jiří Korec v únoru podal podnět k prověření postupu opatrovníka, k čemuž soud přistoupí po obdržení posudku jako klíčového podkladu. „Nadále jsme přesvědčeni, že jsme v dané věci postupovali správně a v nejlepším zájmu opatrovanců, navíc po předchozím schválení předmětného jednání soudem,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Soud už dříve schválil, že vila může jít do nabídky realitní kanceláře. Musí ale posvětit i její prodej konkrétnímu kupci, pokud se najde. „Nemovitost není aktuálně zveřejněna v nabídce žádné realitní kanceláře. S ohledem na probíhající soudní řízení považujeme tento postup za odůvodněný a odpovídající současné situaci,“ řekl Melzer.

Kvůli prodeji vily nesvéprávných bratrů si soudce objednal nové posudky

„Nemáme oficiální pokyn neprodávat. Ale není teď vhodné nabízet nemovitost, když opatrovnický soudce může říct, že bylo všechno špatně,“ podotkl majitel realitní kanceláře Miroslav Zvonek.

Součástí znaleckého posudku radnice mají být fotografie částí domu, které nejsou v dobrém stavu a potřebují opravu. Například sklepa nebo verandy. Opravy jsou v něm vyčísleny na přibližně milion korun a museli by je zaplatit majitelé, tedy sourozenci, jejichž finanční možnosti jsou omezené.

V nabídce realitní kanceláře byl dům prezentovaný jako výjimečná nemovitost v centru Zlína a fotografie ukazovaly vkusně zařízený interiér. Pokud by na prodej došlo, utržené peníze by patřily sourozencům a sociální odbor by pro ně musel najít nové bydlení, pravděpodobně v bytě.

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