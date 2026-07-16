Zlín vítá chystané vyškrtnutí Malenovic z oblastí pro stavbu fotovoltaiky

Zástupci zlínského magistrátu vítají chystané vyškrtnutí oblasti Malenovice-Svárovec, která je součástí krajského města, ze seznamu uvažovaných zón pro zrychlenou stavbu fotovoltaických elektráren. Původně vymezenou akcelerační zónu navrhlo vyškrtnout ministerstvo životního prostředí, návrh ještě musí schválit vláda, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Město mělo proti umístění zóny podle zástupců magistrátu více připomínek. "Od počátku upozorňovalo na závažnou kolizi navržené lokality se zájmy ochrany přírody, krajiny i dalšími veřejnými zájmy a proti zařazení plochy do návrhu písemně uplatnilo připomínky. Současně poukazovalo na to, aby se rozvoj obnovitelných zdrojů energie přednostně soustředil na již využívané či jinak narušené plochy, kde lze minimalizovat dopady na volnou krajinu v souladu s unijní legislativou," uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku požaduje vyjmutí více navržených akceleračních oblastí, mezi nimi také ve Zlíně-Malenovicích, a to z důvodů přetrvávajících významných konfliktů a nejistoty kvůli ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Jedná se zejména o střety s ochranou krajinného rázu, přírodních hodnot území a ekologických funkcí krajiny.
Odpůrci navržené zóny v Malenovicích poukázali na nevhodné umístění ve svahu nad obcí, kde jsou nyní sady a pole. Vznikla také petice, kterou podepsalo téměř 2500 lidí. V Malenovicích žije přibližně 8000 lidí. "Lokalita AOS5 Malenovice představuje území s mozaikou zemědělských ploch, ovocných sadů, travních porostů, mezí a dalších krajinných prvků, které mají význam nejen z hlediska biodiverzity, ale také pro zachování charakteru krajiny na okraji města Zlína," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Vojtěch Volf (KDU-ČSL).
V celé České republice snížilo ministerstvo životního prostředí počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo akceleračních zón určeno 110.