Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

Milan Libiger
  9:02aktualizováno  9:02
Zlínští motoristé si zvykají na to, že každé léto je hlavní průtah krajským městem v některé části rozkopaný. Silničáři na něm vyměňují povrch, přičemž v posledních letech zvládli opravit hlavní tah z centra města do Louk ve směru na Otrokovice.
To způsobovalo místy velké komplikace a ve špičkách se tvořily dlouhé kolony. Pokud se totiž silnice, po níž denně projede přes 30 tisíc aut, byť jenom částečně uzavře, způsobí to motoristům vždycky potíže.

Letos se silničáři pustí do dalšího, necelý kilometr dlouhého úseku, který naváže na ten, jejž udělali loni. Začnou nedaleko čerpací stanice v Loukách a skončí v Malenovicích, kde se odbočuje k bývalé cihelně. Termín je stanovený na letní prázdniny, kdy je slabší silniční provoz, protože jsou lidé na dovolených.

Konec čekání. Řidičům se uleví. Hlavní tah z Otrokovic do Zlína bude volný

„Omezení určitě nastanou, ale vždycky bude alespoň jeden jízdní pruh v každém směru volný,“ přislíbil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Nesnáz je v tom, že i bez omezení se na této cestě tvoří ve špičkách zácpy a auta se posunují vpřed jenom velmi pomalu.

„Začneme na konci června nebo na začátku července a budeme pracovat do Barum rally, která se koná v půlce srpna,“ předestřel Chudárek. „Čím dříve skončíme, tím lépe pro všechny. Loni se nám podařilo týden ušetřit.“

Těžkosti přinese oprava cesty na Vizovice

Zmínil však ještě jednu důležitou opravu, a to hlavního příjezdu do Zlína ze směru od Vizovic. Tam chtějí silničáři vyměnit povrch na vozovce v úseku dlouhém necelý kilometr od bývalého kina Družba po Obeciny X, včetně křižovatky nad dopravním podnikem. A opět ve stejném termínu.

Pro řidiče by to znamenalo, že přes letní prázdniny narazí na značné dopravní omezení na obou stranách hlavního průtahu Zlínem. „Nemůžeme za to, že Zlín má jenom jednu hlavní příjezdovou silnici. Nebude to snad taková hrůza,“ věří Chudárek.

„Kapacity cest se sníží na polovinu, takže to v silničním provozu půjde poznat,“ míní zlínský radní pro dopravu Václav Kovář. „Dopravní kalamita by ale nastat neměla. Letní provoz je slabší.“

Na druhou stranu podle něho může být vhodnější provést obě opravy najednou, protože omezení bude kratší. Řidiči, kteří chtějí přes prázdniny Zlínem jenom projíždět, by se mu ale raději měli vyhnout.

Nejvíc bouraček je na křižovatce u divadla. Řidiči se špatně řadí do pruhů

„ŘSD investuje velké finanční prostředky do třídy Tomáše Bati s frekvencí 35 tisíc vozidel denně. Provádí méně hloubkové úpravy, které jsou rychlejší, navíc je dělá po etapách,“ podotkl Kovář.

Ke Zlínu dopravní potíže patří, říkají šoféři

Proto silničáři v několika posledních letech část hlavní cesty v krajském městě uzavřeli. V posledních dvou letech se to termínově sešlo s opravou a dočasným zjednosměrněním Štefánikovy ulice nad Kudlovskou přehradou, což byla akce města.

Řidiči z častých omezení nadšeni nejsou. Navíc podle mnoha z nich cesta nevypadá tak špatně, že by se musela opravovat. „Ke Zlínu už dopravní potíže patří, asi se s tím musíme smířit. Radost mi to ale rozhodně nedělá,“ postěžoval si zlínský motorista Petr Slovák.

Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

Podle silničářů jsou opravy cesty, která je vůbec nejvytíženější ve Zlínském kraji, nezbytné. „Diagnostika odhalila ve vozovce mikrotrhliny, které nejsou vidět běžným okem. Kdybychom je letos neopravili, příští rok by tam byly výtluky,“ předestřela mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková. „Snažíme se této situaci předcházet, proto hlavní tahy opravujeme s předstihem.“

Otrokovice příští rok zavedou chytré křižovatky a urychlí městskou dopravu

Omezení na výjezdu ze Zlína do Vizovic bude ovšem složitěji řešitelné, protože cesta má za křižovatkou nad dopravním podnikem pouze dva jízdní pruhy, jeden v každém směru. Nikoli čtyři pruhy jako výpadovka do Otrokovic.

„Máme několik nápadů. Budeme to ještě řešit s městem a zhotovitelem. V dubnu by to mělo být jasně dané,“ nastínil Chudárek.

Téměř jistě by se měla hlavní křižovatka opravovat během víkendu a neměla by být úplně uzavřená. To se nestávalo ani na křižovatkách, které silničáři na hlavním tahu opravovali v posledních letech. Když silničáři rekonstruovali křižovatku u čerpací stanice v Loukách, dělali to po čtvrtinách s tím, že byla vždy průjezdná.

Řidiči se vyhýbají opravované cestě ve Zlíně. Doplácejí na to Louky a Prštné

Silničáři při opravě hlavní zlínské tepny většinou nenabízejí oficiální objízdné trasy. Řidiči ji však mohou objíždět po souběžně vedených vedlejších cestách. I tak ale musejí počítat se zdržením.

Zlínská radnice bude chtít letní opravy sladit také s modernizací semaforů, s níž začala minulý rok. V ideálním případě by se přes léto pustila do vybrané křižovatky v čase, kdy bude součástí opravovaného úseku, aby se do ní nezasahovalo opakovaně. Upřesňovat si to bude se silničáři v únoru.

