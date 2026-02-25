Zlín mění vyhlášku o zákazu alkoholu. Policii scházejí účinná opatření

Milan Libiger
  16:02aktualizováno  16:02
Město Zlín mírně mění mapu míst, kde se může popíjet alkohol na veřejnosti. Přidalo k nim okolí Obchodního domu, které je hodně frekventované. A současně z nich vypustilo Školní ulici a východní část přilehlého parku Komenského, kde jsou restaurační zahrádky. Jejich hosté popíjením dosud vyhlášku porušovali, aniž by o tom věděli.

Možnosti, jak umravnit neukázněné lidi pod vlivem alkoholu, mají města omezené. Policii účinná opatření scházejí. (únor 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„Narovnáváme stav, který tam dlouhodobě byl,“ upozornil primátor Jiří Korec (ANO). Situace s návštěvností parku se změnila po jeho revitalizaci v roce 2014, po níž je v něm mnohem více prostoru pro trávení volného času. Zejména u Školní ulice, kde jsou bary a prodejny s občerstvením.

„Lidé se tam naučili chodit. Je to společenský prostor, kde se mají setkávat,“ poznamenal šéf zlínských strážníků Milan Kladníček, který inicioval tuto změnu.

VIDEO: Zlín má Park desetiletí, odborníci chválí místo pro různé generace

„Desítky až stovky lidí, které nepotřebujeme postihovat, se tam dopouštěly přestupku. U nich přitom není žádná společenská nebezpečnost, pokud rodiče dětí v parku mají v jedné ruce burger a ve druhé pivo,“ doplnil.

Přestupkem bylo, když si někdo koupil pivo ve Školní ulici, kterou pak přešel k venkovnímu posezení. Změnou vyhlášky je ze zákazové zóny vyjmutý krajní pás parku o šířce budovy Zlínského klubu 204 v jeho rohu.

Strážník i policista musí být vybavený kompetencemi, aby mohl takové protiprávní jednání účinným způsobem vyřešit přímo na místě, a to dnes není.

Milan Kladníčekšéf zlínských strážníků

„Vyhlášku je třeba aplikovat na osoby, které opakovaně konzumují alkohol na zakázaných místech a svým chování ohrožují či omezují práva jiných,“ zmínil Kladníček.

„Pokud jde o okolí Obchodního domu, obrátil se na nás jeho majitel. Mají tam sice ochranku, ale ta nemá na základě čeho nepřizpůsobivé občany vykázat. Je to dáno i tím, že schází legislativa, která by to umožňovala,“ podotkl Korec.

Na ulicích Zlína je zakázaný alkohol - jeho konzumace i prodej

„Vyhláška je takřka jediný argument, na základě něhož může městská policie alespoň částečně zakročit vůči občanům, kteří se chovají tak, že to ostatním není příjemné,“ doplnil.

Bezdomovci bývají opilí i pod vlivem drog. Sedí na lavičkách v okolí Obchodního domu a často obtěžují kolemjdoucí. „Lidé tam mohou posedávat, ale alkohol v jejich rukou už byl rušivý moment. Můžeme jim ho teď odebírat a vykázat je z místa, takže by se situace mohla zklidnit,“ věří Kladníček.

Hříšníci jsou obvykle beztrestní

Účinné postihování neukázněných lidí nejen bez domova je však komplikované. Když mu dá strážník pokutu za to, že pije alkohol tam, kde je to zakázáno, dotyčný ji nezaplatí, protože nemá z čeho. Strážník ho ze zóny vykáže, ale on se přesune jinam.

„Jsou to stále stejní herci a mění se jen nespokojení diváci. Je potřeba eliminovat herce,“ naznačil Kladníček. A ten se za chvíli vrátí na původní místo a proces postihu se opakuje s tím, že zůstane jen další nezaplacená pokuta.

„Takový lidé jsou beztrestní. Strážník i policista musí být vybavený kompetencemi, aby mohl takové protiprávní jednání účinným způsobem vyřešit přímo na místě, a to dnes není,“ poukázal ředitel městské policie.

Město Zlín mírně mění mapu míst, kde se může popíjet alkohol na veřejnosti. Vypustilo z nich východní část parku Komenského, kde jsou restaurační zahrádky. (únor 2026)

Hana Malá z oddělení komunikace ministerstva vnitra sdělila, že je třeba se zaměřovat i na příčiny bezdomovectví. Pokud jde o důsledky, je podle ní možné viníkovi zakázat návštěvu veřejných míst, kde páchá přestupky.

„Pokud osoba zákaz poruší, může být policistou z místa vykázána,“ naznačila Malá. „V důsledku změn trestního zákoníku navíc může být porušení omezujícího opatření v některých případech kvalifikováno jako trestný čin maření úředního rozhodnutí,“ upřesnila.

Tisíce litrů kvasu i distribuční síť. V kraji odhalili tuto zimu už čtyři černé pálenice

Zákaz by musel vydat přestupkový odbor magistrátu, který kvůli porušení vyhlášky loni řešil 17 lidí bez domova z celkových 1 400 přestupků. Všem udělil pokutu, ani jednomu zákaz, který může platit až rok. K tomu by přistoupil, pokud by šlo o recidivu, což nebyly loňské případy. Navíc ani zákaz podle úředníků nemusí situaci řešit. Viník se zase může přesunout jinam. Ale jde i o jinou věc.

„V případě uložení omezujícího opatření nemůže být upřeno právo obviněnému, aby si například na náměstí Míru v budově radnice mohl převzít zásilky. Tudíž by musel být vymezený prostor, kterého se omezení týká, nikoliv celé náměstí, kde se problematické osoby sdružují především,“ nastínil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Nepřizpůsobivých občanů stále přibývá

Podle Kladníčka by bylo dobré zákonem zavést možnost alternativních trestů, pokud se by se člověk dopustil přestupku třikrát v krátkém čase. Ale i to má úskalí. Podle Malé se o tomto trestu uvažovalo, nicméně mu brání Listina základních práv a svobod. Výjimka je povolená pouze lidem ve výkonu trestu. O alternativním trestu by musel rozhodnout soud.

„Jednání by tak muselo být posuzováno jako trestný čin, což by v mnoha případech naráželo na princip přiměřenosti. U některých pachatelů by mohl být problém ukládat tento trest s ohledem na jejich zdravotní stav,“ předestřela Malá.

Zapálil bar a s úsměvem odešel, líčil svědek. Podle znalce nemá obžalovaný soucit

Nepřizpůsobivých občanů přitom ve Zlíně stále přibývá, dnes je jich třicet až padesát, bývají stále mladší a rozšiřují se mezi nimi drogy. Když zastupitelé úpravu vyhlášky schvalovali, byla k tomu i diskuse. „Na jednu stranu se něco uvolní a něco zpřísní, na druhou jsme bezzubí psi, kteří budou štěkat,“ popsal situaci opoziční zastupitel Břetislav Prchal (SPD).

Zákaz popíjení alkoholu platí pro širší centrum města, pro Centrální park a jeho okolí, na sídlišti Jižní Svahy či pro některé lokality v Malenovicích a Loukách. Pít alkohol se nesmí ani na autobusových a trolejbusových zastávkách.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Provoz na trati v Úvalech zastavila srážka vlaku s člověkem, na místo letěl vrtulník

Provoz na železničním koridoru v Úvalech zastavil střet vlaku s člověkem, který...

Provoz na železničním koridoru v Úvalech byl zhruba na hodinu zcela zastavený, vlak tam srazil člověka, který je v péči záchranářů. Provoz byl zcela obnoven okolo 17. hodiny, informoval mluvčí Správy...

25. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:05

Policejní vůz s blikajícími majáky boural v křižovatce, střetl se s jiným autem

V Úvalech došlo ke srážce dvou vozidel, jedno z nich bylo policejní. (25. února...

Policisté bourali ve středu odpoledne v Úvalech u Prahy. Jejich služební vůz se v křižovatce střetl s jiným osobním autem. Podle prvotních informací jel policejní vůz se zapnutými majáky na červenou,...

25. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nález jímek v Hradci Králové nasvítil podle archeologů život ve 13. století

ilustrační snímek

V centru Hradce Králové objevili archeologové stopy po osídlení z nejstaršího období města. Při rekonstrukci podzemních prostor v severní části Galerie...

25. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Organizace Dobromysl otevřela v Kačici domov pro lidi s autismem

Organizace Dobromysl otevĹ™ela v KaÄŤici domov pro lidi s autismem

Organizace Dobromysl dnes otevřela v Kačici na Kladensku domov pro lidi s autismem. Jeho kapacita už je zaplněná, činí čtyři místa. Stavbu zaplatil soukromý...

25. února 2026  15:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zatajila sestra v porodnici upuštění dítěte? Soud dál řeší kauzu postiženého Káji

Rodiče Káji Vitáska z Choliny na Olomoucku zůstali doma, aby mohli o těžce...

Případem těžce postiženého chlapce, který se ve šternberské porodnici před lety narodil jako zdravé dítě, poté ale následkem masivního krvácení do mozku skončil zcela odkázaný na pomoc druhých, se...

25. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Přerov převezme správu hrobů Kainara a Lipnera, zajistí jejich péči

ilustrační snímek

Přerov se rozhodl převzít do své správy pietní místa spojená s osobnostmi, které se výrazně zapsaly do jeho kulturní a společenské historie. Převezme hrob...

25. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

V libereckém FOKUSu funguje od ledna Centrum duševního zdraví pro děti

ilustrační snímek

V Liberci funguje od ledna Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty. Liberecký kraj je po Praze teprve druhým regionem, který takovou službu poskytuje,...

25. února 2026  14:47,  aktualizováno  14:47

Alkohol na sjezdovce může zrušit pojistku. Pojišťovny krátí plnění, škody jdou do statisíců

Návštěvnice Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025)

Lyžaři mířící do hor často řeší hlavně kvalitní pojištění, ale zapomínají na zásadní riziko, kterým je alkohol. Pokud se prokáže, že byl pod jeho vlivem způsoben úraz nebo nehoda na sjezdovce,...

25. února 2026  16:30

Ve Valašském Meziříčí hořelo v panelovém domě, obyvatelé jej museli opustit

Ve ValaĹˇskĂ©m MeziĹ™Ă­ÄŤĂ­ hoĹ™elo v panelovĂ©m domÄ›, obyvatelĂ© jej museli opustit

Hasiči zasahovali dnes ráno u požáru v panelovém domě ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Obyvatelé kvůli němu museli budovu opustit. Jeden člověk z bytu v...

25. února 2026  14:40,  aktualizováno  14:40

Zlín mění vyhlášku o zákazu alkoholu. Policii scházejí účinná opatření

Možnosti, jak umravnit neukázněné lidi pod vlivem alkoholu, mají města omezené....

Město Zlín mírně mění mapu míst, kde se může popíjet alkohol na veřejnosti. Přidalo k nim okolí Obchodního domu, které je hodně frekventované. A současně z nich vypustilo Školní ulici a východní část...

25. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion

Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov, která řeší vážnou personální krizi, razantně navyšuje finanční pobídky pro nové zaměstnance. Ve snaze konkurovat velkým fakultním pracovištím a stabilizovat situaci na klíčových...

25. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Mléko od dárkyň jako vzácný lék pro nedonošené děti. Sběrna funguje už rok

Detail mateřského mléka.

Již dvanáct měsíců funguje na novorozenecké jednotce intenzivní péče (JIP) v jihlavské nemocnici sběrna mateřského mléka. Zařízení, které vzniklo díky podpoře vedení i nadšení personálu, se stalo...

25. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.