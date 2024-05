Zlínský zámek se promění a víc propojí s parkem, město hledá projektanta

Před začátkem léta by měla zlínská radnice vyhlásit veřejnou soutěž na projekt proměny zámku. V těchto týdnech dávají úředníci dohromady její zadání na základě podkladů architekta Pavla Mudříka. Právě on před třemi lety zvítězil se svým návrhem postupné rekonstrukce nejstarší budovy.

„Na podzim, případně začátkem zimy, by mohl být projektant vybraný. Pak bude přibližně rok trvat jeho práce. Je to velký projekt a zhotovitel nám musí připravit dokumentaci až do fáze povolení stavby nejen na část proměny, ale na celý objekt. I proto jsou náklady na zpracování vyšší,“ přiblížil primátor Zlína Jiří Korec.

Odhadovaná výše nákladů na projekt se pohybuje mezi 18 a 22 miliony korun. Od roku 1958 je zámek zapsaný na Seznam nemovitých kulturních památek. Úpravy tak budou posuzovat i památkáři. První fáze proměny by měla stát zhruba 150 milionů korun, z nichž část chce město pokrýt z dotací.

Rekonstrukce historické budovy musí být rozplánovaná na několik etap. Změny by měly zasáhnout venkovní fasádu, která by měla dostat zpět svou historickou barevnost.

Na řadu přijde také vstupní prostor, technologie, výtah, sociální zařízení nebo společenské sály včetně sálu postaveného při rekonstrukci podle architekta Leopolda Bauera v letech 1904 až 1905. Řešit se bude také část podkroví, do kterého teď nemá přístup veřejnost, nebo samotná střecha. Měla by se dostat znovu do podoby podle Bauera.

„Zvlášť, tedy mimo tento projekt, pak budeme připravovat muzeum historie Zlína. To bude úplně samostatný materiál,“ připomněl náměstek primátora Pavel Brada.

Počítá se i s tím, že by se život na zámku měl více propojit se sadem Svobody. Vzhledem k tomu, že město plánuje jeho revitalizaci, bude se dokumentace proměny zámku slaďovat také se změnami v jeho okolí. „Pozitivní je, že velká část subjektů, které teď na zámku sídlí, bude mít díky projektu finální řešení svých prostor včetně vstupu do zámku,“ upřesnil Brada.

To se týká například Kanceláře architekta města Zlína či organizace Živý Zlín. V budově má své výstavní prostory také Galerie Václava Chada, nádvoří zámku slouží k pořádání různých kulturních akcí například během Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež.

Prostory dříve hojně navštěvované restaurace či kavárny v přízemí zámku mají už nějakou dobu svého provozovatele. Ten zatím otevřel sklepní prostory s barem, kde pořádá taneční večery. Radnice s ním chce zpřístupnění restaurace řešit.