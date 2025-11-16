Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Pavel Stojar
  9:22aktualizováno  9:22
Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní punč a nejrůznější dobroty. Z pódia bude znít hudba, valašské lidové písničky, pohodový jazz i známé hity.
Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Vánoční trhy s desítkami stánků a kulturním programem vytvářejí v centru Zlína...
Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)
Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)
Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)
9 fotografií

Na hlavním pódiu i ve velkém stanu, takzvané vánoční stodole, se během adventu vystřídají místní umělci, pěvecké sbory, kapely i dětské soubory. Chybět nebude tradiční dřevěný betlém s malým Ježíškem, Pannou Marií, svatým Josefem a řadou zvířat.

Na náměstí se otevřou desítky stánků s občerstvením a vánočními specialitami. K ochutnání budou sladké i slané dobroty, horká medovina, svařené víno nebo voňavý punč. V dalších stáncích bude možné koupit dárkové zboží a výrobky zručných řemeslníků, originální dekorace, ručně vyráběné dárky i tradiční vánoční produkty.

Tématem doprovodných dílniček pro děti i dospělé jsou letos Valašské Vánoce.

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)
Vánoční trhy s desítkami stánků a kulturním programem vytvářejí v centru Zlína výjimečnou atmosféru. (prosinec 2023)
Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)
Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)
9 fotografií

Kdy jsou vánoční trhy ve Zlíně

  • 28. listopadu 2025 až 4. ledna 2026 na náměstí Míru před radnicí.
  • Vánoční strom, který je jedním z mála živých vánočních stromů mezi krajskými městy, se na náměstí rozzáří v neděli 30. listopadu v 17:45.
  • Od 5. prosince doplní stánky s občerstvením více než 50 prodejních stánků s vánočním zbožím a řemeslnými výrobky.
  • Stánky s občerstvením budou v předvánočním období otevřeny od 10 do 20 hodin, plachtové stánky s dárkovým zbožím od 9 do 18 hodin. Během konání kulturních programů může být otevírací doba všech stánků prodloužena až do 21:45 hodin.
  • V povánočním období budou otevřeny již jen vybrané stánky s občerstvením, a to od 16 do 19 hodin, některé však mohou být otevřeny už v 10 dopoledne.

Atrakce vánočních trhů ve Zlíně

  • Vláček Polární express – bude vozit děti u budovy radnice
  • Fotopoint s andělskými křídly – světelná atrakce
  • Dřevěný betlém – tradičně i se sochou, na kterou si může dítě sednout a vyfotit se
  • Dílničky pro děti i dospělé – výroba tradičních valašských ozdob
  • Mikulášský program – v pátek 5. prosince v 16:30 na náměstí dorazí Mikuláš se svou družinou a také děsiví čerti Krampus Ateris, kteří se postarají o nezapomenutelnou podívanou
  • Ledoví sochaři – v sobotu 13. prosince od 13 hodin bude přímo na náměstí vznikat socha anděla, která bude vytesána do kusu ledu
  • Novoroční ohňostroj – 1. ledna začíná program od 17:15 u Obchodního domu, v 18:30 pak na náměstí Míru s diskotékou s afterparty

Kulturní program

  • Program adventních i povánočních trhů je mimořádně bohatý, o zábavu se postará 46 skupin nebo souborů. Každý den se mohou návštěvníci těšit na hudební vystoupení. Během všedních dní to budou především zlínské a regionální kapely nebo hudebníci, ale také folklorní soubory. Představí se také herci zlínského Městského divadla.
  • Největší hvězdy jsou připraveny na každou adventní neděli. První vystoupí slovenský zpěvák Adam Ďurica, druhou Petr Bende s kapelou, třetí skupina O5 a Radeček, čtvrtou Mňága & Žďorp.
  • Vánoční atmosférou ožije celý Zlín, řadu vánočních akcí a dílniček chystá například Obchodní dům, na speciální koncerty je možné se vypravit do Kongresového centra nebo do klubu Zelenáčova šopa.

Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat

  • Nejvýhodnější je veřejná doprava. Během adventních dní totiž bývají parkoviště ve městě i u nákupních center beznadějně zaplněná a ulicemi se pomalu plouží dlouhé kolony aut. Ze zastávek MHD Dlouhá a náměstí Míru je to na trhy pěšky do 5 minut, ze Školní 10 minut. Vlakem nebo meziměstským autobusem trvá cesta z nádraží přes zámecký park asi 10 minut.
  • Při cestě od Vizovic je možné vůz odstavit na parkovišti P+R v Příluku a dál pokračovat MHD.
  • Přímo v centru je nejbližší možnost parkování hned u náměstí v Bartošově ulici, kde je 50 míst. Naproti Městskému divadlu je necelých 50 míst. V parkovacím domě obchodního centra Zlaté jablko je 266 míst. Na náměstí jste odsud pěšky za 5 minut. Podzemní parkoviště pod budovou Kongresového centra nabízí 90 míst a cesta na náměstí odtud trvá asi 10 minut. Parkoviště v Gahurově ulici nabízí celkem 79 míst a je od náměstí vzdálené 10 minut. Zaparkovat se dá i u nákupního centra v Čepkově.
  • V sousedství Obchodního domu jsou parkoviště Velké kino a Nad Tržnicí, které mají dohromady kapacitu 331 míst, a na náměstí je to asi patnáctiminutová cesta. O něco dále se nachází parkoviště Březnická pod zimním stadionem, kde jsou ceny parkování nejpříznivější. Tady je nejlepší nechat vůz ze směru od Uherského Hradiště.
  • Desítky placených parkovacích míst jsou také na třídě Tomáše Bati za divadlem, v Hradské ulici nebo na náměstí T. G. Masaryka.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Opraví zde regionální i dálkové vlaky. Nová servisní hala bude hotová na jaře

Stavba servisní haly je hotová, do jara se bude pracovat v interiéru. Opraváři...

Do finále míří stavba nové opravárenské haly ve Středisku údržby Českých drah v Chebu. Hlavní práce se už přesunuly do vnitřku nového objektu, vedle něj se staví kolejiště, které bude halu...

16. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Cheb si nechá zpracovat koncepci bytů, hledá i možnosti další bytové výstavby

ilustrační snímek

Město Cheb si nechá zpracovat koncepci bytového fondu. Bude základem pro záměry, které by měly navýšit možnosti bydlení v Chebu v souvislosti s připravovaným...

16. listopadu 2025  8:06,  aktualizováno  8:06

Žulová dlažba v Plzni nevydržela nápor a popraskala, nové desky budou silnější

Žulové desky měly v centru Plzně vydržet navěky. Zhruba po 30 letech se nyní...

Dlažba ve Smetanových sadech v centru Plzně byla dlouho ostudou, protože kamenné desky byly popraskané, místy vytlučené, kousky na různých místech chyběly. Dělníci je nyní vyměňují za nové, silnější....

16. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)

Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní...

16. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 16. listopadu 2025  9:13

Tento typický obyvatel břehu Vltavy mezi mosty a u náplavek se klidně dívá, co se okolo něho děje a postojí i fotografovi ke zvěčněni.

vydáno 16. listopadu 2025  9:13

Žďár zřídí agenturu, která by mohla prázdné soukromé byty pronajímat potřebným

I ve Žďáře jsou podle vedení města byty, které zejí prázdnotou. Majitelé je...

Na jedné straně rodiny, jež nemají kde bydlet. Na druhé vlastníci bytů, kteří je kvůli obavám z problematických nájemníků raději nechávají prázdné. Oběma skupinám vyjde teď Žďár nad Sázavou vstříc....

16. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Kniha historika Zatloukala sleduje architektonický vývoj Brna v 19. století

ilustrační snímek

Architektonický a urbanistický vývoj Brna v 19. století sleduje nová kniha Od obelisku k střídmosti. Napsal ji historik umění Pavel Zatloukal, jenž působí na...

16. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  7:30

Byty v Olomouci? Ceny atakují strop. Pořád je ovšem větší poptávka než nabídka

Vítězný bytový dům EG Centrum na Horním Lánu.

Nájemní trh v Olomouckém kraji patří k nejaktivnějším v Česku. Investování se vyplatí v Olomouci, v jiných městech už méně. Byty v kraji zdražily meziročně o skoro čtrnáct procent, nájmy o osm. Růst...

16. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Méně aut, návrat k historii. Škroupovo náměstí v České Lípě čeká proměna

Na českolipském Škroupově náměstí vznikne klidová zóna s minimem aut rozdělená...

Do výrazné přestavby Škroupova náměstí se ještě letos pustí Česká Lípa. Město se dohodlo s firmou, která bude mít práce na starosti. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Metrostav DIZ s cenou 55,6...

16. listopadu 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum

Ve Velichovkách chátrá vila, ze které velel německý polní maršál Ferdinand...

Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé...

16. listopadu 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Největší herní akce v ČR láká do Brna na turnaje v esportu i setkání s vývojáři

ilustrační snímek

Největší herní akce v Česku láká fanoušky do Brna na setkání s vývojáři i hudbu ze hry Kingdom Come: Deliverence II v podání symfonického orchestru. Od 28. do...

16. listopadu 2025  6:30,  aktualizováno  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.