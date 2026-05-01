Zlínem prošel prvomájový průvod se sportovci, folkloristy, hasiči či skauty

Prvomájový průvod dnes prošel centrem Zlína. Představili se v něm sportovci z různých klubů, folkloristé, hasiči, skauti či historické automobily, řada spolků a organizací. Průvod navazuje na tradici oslav prvního máje ve firmě Baťa, nejde o politickou akci. Zájem je každoročně velký. Letos to vypadá velmi dobře, protože se přihlásilo více veteránů, jak automobilů, tak motocyklů, také se přihlásilo do průvodu více lidí, řekl dnes ČTK Martin Červinka ze spolupořádajícího Avion Big Bandu Zlín.
Loni bylo účinkujících kolem 1500, letos jich pořadatelé odhadovali na 1800. Pořadatelé připravují prvomájové oslavy ve Zlíně od roku 2012. "Přihlašují se více i sportovní kluby, nejsou to jenom folklorní tanečníci a muzikanti. Nejde jen o zlínské spolky, ale i z jiných měst, například fryštácké mažoretky nebo muzikanti z Hradiště," uvedl Červinka.
Lidé si účast v průvodu užívali, oceňovali možnost svůj spolek či klub představit veřejnosti. Mezi diváky byla i řada rodinných příslušníků, kteří se přišli podívat například na své děti. Před průvodem jely historické vozy z 20. či 30. let minulého století i mladší automobily.
Průvod začínal u Baťova mrakodrapu, prošel bývalým baťovským průmyslovým areálem a skončil na náměstí Míru, kde byl od rána program. Průvod vedli studenti ze Studentské unie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, následovali sportovci, dobrovolní hasiči, členové klubu společenských tanců, folklorní soubory i s májkou, Velký dechový orchestr města Zlína, dobrovolní hasiči, mažoretky či orientální tanečnice.
Baťovské oslavy práce začínaly jako přátelská setkání spolupracovníků v zahradě vily Tomáše Bati. V době, kdy měla firma Baťa tisíce zaměstnanců, se přelily do ulic města. Zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa začal s oslavami 1. máje v roce 1924. V roce 1927 první máj oslavilo ve Zlíně okolo 25.000 lidí, pro zaměstnance byly vypravovány zvláštní vlaky.