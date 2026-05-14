„Je tady extrémně špatná komunikace, která se nedá rozšířit. Chráníme nejen bezpečí svých dětí, ale i své nemovitosti, které by mohly kvůli vibracím z větší dopravy začít praskat,“ obává se Petr Beran. „Jde také o zvýšenou hlučnost a prašnost.“
Bydlí v ulici Klabalská I., po níž se má k nové zástavbě přijíždět. Měří na šířku pouze 4,5 metru, a když místní po městu chtěli, ať na ní udělá chodník, nebyl k tomu prostor. Musela by se zjednosměrnit.
Pozemky, na nichž by nově mohly vyrůst domy, leží z větší části ve svahu na už částečně zastavěné Klabalské louce. Vyrůst tam má 15 rodinných domů, v budoucnu možná i více.
|
Územní plán ve Zlíně lidé zasypali námitkami, město proto odkládá jednání
Někteří obyvatelé Mokré proti výstavbě sepsali petici a změnu územního plánu napadli žalobou. U brněnského krajského soudu nejdříve uspěli. Důvodem bylo to, že město při odůvodnění změny mělo vycházet z prověřovací studie, která však ve spisu scházela.
Proti rozsudku pak podalo kasační stížnost a Nejvyšší správní soud v Brně ho zrušil. Krajský soud musí město vyzvat k doplnění spisu a pak se zabývat věcnými připomínkami. Rozhodnout by měl ve druhé polovině května.
„Pokud se tuto plochu nepodaří zrušit, dojde ke zhoršení podmínek bydlení pro všechny obyvatele v okolí,“ shrnula právní zástupkyně obyvatel Mokré Eva Štauderová.
Dvacet domů je příliš mnoho
Přestože důvodů pro zrušení je více, zcela zásadní je nedostatečné dopravní napojení a fakt, že město Zlín dosud dostatečně nevyužilo stávající návrhové plochy bydlení,“ míní.
Štauderová zastupuje tři občany s tím, že jeden z nich je zástupcem veřejnosti a připomínky podal jménem dalších více než dvou set lidí.
Primátor Jiří Korec (ANO) sdělil, že město podalo kasační stížnost proto, že soud změnu územního plánu zrušil kvůli formálnímu pochybení.
|
Plánovaný chodník i obytný komplex v části Zlína budí vášně
„Město se bude bránit, protože jsme během procesu nepochybili. Neřešíme, jestli tam má být zástavba, nebo ne. Říkáme, že náš postup byl správný,“ vysvětlil Korec.
„Pokud to soud shodí kvůli věcné stránce, tak s tím nemám problém. Změna prostě nebude,“ sdělil. Primátor se byl na místě před schválením změny podívat i s tehdejším vedoucím odboru prostorového plánování.
„Řekli jsme si, že pět až šest objektů lokalita snese. Když je tam ale dvacet parcel, tak se bavíme o úplně jiném zatížení. Pak rozumím občanům, že se tomu brání,“ zmínil Korec.
Radnice chce více obyvatel
„Pokud to soud neshodí, musíme udělat všechny kroky, aby byla lokalita zastavěná snesitelně pro okolí,“ naznačil zlínský primátor.
Při schvalování změny bylo v textové části mimo jiné uvedeno, že město má zájem na rozvoji, protože chce mít sto tisíc obyvatel, což je strategický plán radnice.
I to byl jeden z důvodů souhlasu. Textová část zmiňuje pět parcel, ale možnost výstavby až 20 domů. Na to upozorňovali při projednávání změny i na zastupitelstvu odpůrci výstavby.
|
Lidé žalují Zlín kvůli chystané proměně bývalé plovárny. Bude hluk do noci, míní
O změnu územního plánu žádal v roce 2020 Karel Šimeček, podle svých slov jako zástupce patnácti rodin, které koupily pozemky dohromady. Na začátku byly rozdělené pouze na pět parcel.
To se během projednávání změny územního plánu změnilo. Dnes je tam kolem dvaceti stavebních pozemků, na nichž má vyrůst patnáct domů, pár dalších může přibýt v budoucnu.
„Struktura vlastníků se za celou dobu nezměnila, od začátku vystupujeme konzistentně. Většinou se jako vlastníci známe z dětství a ze skautu, chtěli jsme bydlení v místě, kde budeme moci bydlet spolu, komunitně,“ přiblížil Šimeček.
Nárůst dopravy by nebyl příliš velký
Domnívá se, že jejich záměr život lidí v okolí příliš neovlivní. V případě patnácti nových domů by podle něho po Klabalské I jezdilo navíc třicet aut denně.
„To jsou asi tři průjezdy za hodinu. Takový nárůst provozu je pro obyvatele lokality prakticky nerozpoznatelný,“ je přesvědčený Šimeček.
Podle něho odpůrci výstavby neříkají lidem přesné informace. Ti naopak tvrdí, že domů a tím i aut může přibývat. Pozemky pro výstavbu rozšiřovat příliš nelze kvůli blízkému vedení vysokého napětí. Výstavbu samotnou bude povolovat stavební úřad.
|
Firma Cream už plánuje bytovky na Rybníkách, chce vybudovat novou čtvrť
Šimeček je člen KDU-ČSL a působí ve firmě s neuvolněným lidoveckým náměstkem primátora Vojtěchem Volfem. Politické vlivy ale odmítá, stejně jako Volf a Korec.
„Změnu schválilo zastupitelstvo. Předpokládám, že pár (KDU-ČSL má tři zastupitele – pozn. red.) zastupitelů z KDU-ČSL v tom nehraje roli,“ řekl Korec.
Majitelé pozemků jsou ve fázi projektování. Když budou moci stavět, chtěli by mít do pěti let domy vybudované. Počítají tam i s dětským hřištěm, náměstíčkem s kapličkou a lavičkami.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz